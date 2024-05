Po stečaju kupil poslovne prostore, posestnik pa noče ven #pravni nasvet

Pozdravljeni, v stečajnem postopku pravne osebe sem kupil poslovni prostor. Na podlagi sklepa o izročitvi sem se tudi uspešno vpisal kot lastnik v zemljiško knjigo. Vendar zdaj trenutni posestnik trdi, da je on lastnik na podlagi neke stare pogodbe o nakupu, in ne želi predati prostora. Izločitvene pravice ni prijavil pravočasno, zato je tudi sledila dražba tega prostora. Kakšne so moje možnosti? Tožba za izpraznitev ali kaj drugega? Koliko časa takšen postopek traja in koliko me stane? Ali bo morala stroške postopka na koncu poplačati nasprotna stranka? Daniel M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Nakup nepremičnin iz stečajne mase dolžnikov ima svoja pravila. Prodaja takih nepremičnin je relativno zapleten proces, v katerem morajo biti previdni tudi kupci.

Glede na vaše navedbe predvidevamo, da so bili vsi postopki izpeljani pravilno in zakonito. Za postopke je odgovoren stečajni upravitelj, vključno s prodajo premoženja. Glede na to, da ste nepremičnino kupili na dražbi, je zagotovo tudi sodišče preverilo vse podatke o prodajani nepremičnini.

Za prodajo nepremičnin v stečajnem postopku so dovoljeni le naslednji načini prodaje, in sicer javna dražba, zbiranje ponudb in postopki neposrednih pogajanj. Vi ste nepremičnino kupili na dražbi in ste zato zakoniti kupec nepremičnine .

V izvršilnem postopku sodišče stečajnemu dolžniku določi rok, v katerem se je ta dolžan izseliti iz nepremičnine, ki jo zaseda. Sklep sodišča je izvršilni naslov, kar pomeni, da se lahko kupec odloči za prisilno izselitev dolžnika.

Po našem mnenju so vse trditve trenutnega posestnika nepremičnine nezakonite. Vsekakor zahtevajte, naj predloži pogodbo o nakupu – če jo sploh ima.

Ena možnost je celo, da je ponarejena, kar je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Veljavna in zakonita pogodba mora imeti vse sestavine, ki se zahtevajo po zakonu. Predvsem jo je morala overiti finančna uprava (Furs) ter mora imeti overjene podpise strank. Ne glede na vse njegove navedbe po našem mnenju nima nobenih možnosti, da bi postal lastnik nepremičnine oziroma da je kadarkoli postal lastnik nepremičnine.

Sklep o izročitvi, ki ste ga prejeli, je izvršilni naslov, zato lahko greste neposredno v izvršitev izpraznitve nepremičnine. Posebna tožba ni potrebna.

Ocene stroškov žal ne moremo podati, ker nimamo vseh podatkov. Prav tako je dolžina postopka odvisna od veliko dejavnikov. Pa vendar menimo, da bi morali nepremičnino pridobiti v relativno kratkem času nekaj mesecev.

V takih postopkih je stranka, ki spor izgubi, tudi dolžna povrniti vse stroške, ki so z izvršilnim postopkom nastali.