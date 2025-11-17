Obilne padavine poplavile ceste, kmalu tudi prve snežinke do nižin

Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo močnejše v zahodnih krajih. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala.

Padavine, ki bodo krojile ponedeljek, bodo močnejše v zahodnih krajih, napovedujejo vremenoslovci. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale od 11 do 17 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo oblačno, toplo in vetrovno s krajevnimi padavinami. Ponoči se bo meja sneženja spuščala. Jutri bo delno jasno, pihala bo burja. pic.twitter.com/T9e55Z3uUl — ARSO vreme (@meteoSI) November 17, 2025

Poplavljene ceste in zemeljski plazovi

Zaradi poplavljenega cestišča je zaprta regionalna cesta Dobrovo - Neblo.

Zaradi zemeljskega plazu je zaprta tudi glavna cesta Nova Gorica - Tolmin v Ajbi pri hidroelektrarni.

Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, voznikom sporočajo pri prometnoinformacijskem centru.

Proti jutru sneg do nižin

Zvečer bo zapihal veter severnih smeri, ponoči sebo ohladilo. Proti jutru bo predvsem na Kočevskem in Notranjskem lahko snežilo do nižin. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bodo padavine od severa ponehale. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 stopinj Celzija, še napovedujejo pri agenciji za okolje.

V sredo bo delno jasno. Jutro bo hladno in ponekod po nižinah megleno.

V četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo občasno padavine. Po nižinah bo deževalo.