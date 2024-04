Bager poškodoval plinovod, škodo pa naj krije lastnik parcele? #pravni nasvet

Pri kopanju za kanalizacijo je prišlo do poškodbe plinske napeljave. Občina ima koncesionarja za izvedbo teh del, ta pa je imel svojega podizvajalca. Po dveh mesecih sem prejel račun za dodatna dela in za to škodo. Takrat me niso seznanili s tem, da je do kakšne poškodbe sploh prišlo. V priloženem dokumentu piše, da naročnik zagotovi zakoličbo – označi, kje potekajo kakšni vodi. Ali smo dolžni plačati popravilo plinske cevi in račun za dodatna dela, za katera mislim, da niso bila opravljena, ampak zajeta v predračunu, ki pa je bil plačan? Miroslav M.

Pravnik na dlani odgovarja:

V vašem vprašanju manjka nekaj ključnih podatkov, ki so potrebni za konkreten odgovor. Predvsem bi morali vedeti, kdo je naročnik za izkop kanalizacije. Predpostavili bomo, da ste to vi, ki ste morali za izkop kanalizacije najeti občinskega koncesionarja. Napisali niste niti, kdo vam je poslal "dokument" s pojasnilom o zakoličbi poteka izkopa.

Menimo, da je odgovornost za poškodbo plinske napeljave pri izkopu vsekakor na strani izvajalca izkopa in da niste pravi naslovnik za prejeti račun.

Za izkop kanalizacije ste verjetno z izvajalcem sklenili pogodbo, v kateri ste opredelili njegove naloge. Pogodba je lahko na ključ – to pomeni, da je znesek plačila fiksen in pokriva vse stroške.

Če pogodba ni bila sklenjena na ključ, se lahko vsa dodatna dela, ki jih potrdite, tudi obračunajo. Pozorni morate biti na to, ali so vas pred opravljenimi dodatnimi deli vprašali za mnenje in soglasje oziroma s potrebo po dodatnih delih vsaj seznanili. Če vas niso, je lahko plačilo takih del sporno.

Če pogodbe niste sklenili v pisni obliki, ste s potrditvijo naročila in plačilom predračuna pogodbo sklenili v ustni obliki, kar je na podlagi določil obligacijskega zakonika tudi mogoče. Žal pri ustnih pogodbah prihaja do več težav kot pri pisnih. Izvajalec pa mora naročnika o potrebi po dodatnih delih v vsakem primeru obvestiti in zahtevati njegovo soglasje. Od obveščanja in soglasja je odvisno tudi plačilo takih dodatnih del.

Vsak izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za povzročeno škodo ali napake in prepričani smo, da je tako tudi pri vašem izvajalcu. Če je pri izvajanju del povzročil škodo tako, da je poškodoval plinsko napeljavo, je odgovornost za povzročeno škodo njegova in nikakor ne more biti vaša.

Na podlagi povedanega menimo, da nikakor ne morete nositi odgovornosti za plačilo povzročene škode na plinovodu in je sporno tudi plačilo dodatnih del, če vas o njih niso predhodno obvestili.