Oče presenetljivo podaril premoženje samo enemu sinu. Kaj pa nujni delež? #pravni nasvet

Oče je prepisal premoženje na brata z darilno pogodbo, pri tem pa mu je pomagala sestra. Sva še en brat in jaz ter brat, ki je že pokojni. Zanima me, ali brat, ki je prejel zapuščino, lahko proda zemljišče? Ali nam v tem primeru pripada nujni delež? Se da kaj glede tega narediti? Oče še živi, vendar je v Nemčiji. Prepis so uredili leta 2018, z bratom pa o tem nisva vedela nič, zdaj pa se je sestra zagovorila. Renata O.

Pravnik na dlani odgovarja:

Darilna pogodba in dedovanje sta neposredno povezana, saj se zakonitim dedičem všteva v dedni delež vse, kar so na kakršenkoli način dobili v dar od zapustnika. To določa 46. člen zakona o dedovanju – vračunanje darila zakonitemu dediču.

Postopek dedovanja poteka tako, da se bo po smrti očeta ugotavljala dedna masa za dedovanje , v katero bo spadala tudi nepremičnina, ki jo je oče podaril bratu. V vsakem primeru boste lahko zahtevali vsaj nujni delež , ki je polovica zakonitega dednega deleža.

Vsakdo lahko v življenju s svojim premoženjem prosto razpolaga, in to brez omejitev. To pomeni, da ni pravnih ovir, da je vaš oče premoženje odsvojil z darilno pogodbo bratu. Pomemben pa je način odsvojitve in zato zakon o dedovanju določa to, kar smo omenili zgoraj.

Glede na to, da je vaš brat z darilno pogodbo postal lastnik nepremičnine, jo lahko tudi odsvoji – proda ali podari tretjemu. Vendar to ne vpliva na dejstvo, da je on darilo dobil in se bo vrednost darila v zapuščinskem postopku po očetu vseeno upoštevala.

Po oceni darila boste dediči vsi sorojenci po enakih deležih. Ker je brat darilo že prejel, bo verjetno moral izplačati vrednost deleža vam ter drugemu bratu v denarju.

Napisali ste, da je en brat že pokojen. Če je imel družino, ženo in otroke, bodo na njegovo dedno mesto vstopili oni ter postali upravičenci za njegov dedni delež . Če družine ni imel, boste upravičenci živi sorojenci.

Če bi oče napisal še oporoko, v kateri bi posebej navedel, da se darilo ne vračuna v dedno maso, bosta z bratom upravičena le do nujnega deleža.