Bo ljubljanski onkološki inštitut dobil novo podobo? Prispelo šest ponudb za razširitev.

Na javno naročilo za nadzidavo stavbe H in novogradnjo stavbe R Onkološkega inštituta Ljubljana, ki so ga na portalu javnih naročil objavili na Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je prispelo šest ponudb. Vse ponudbe presegajo ocenjeno vrednost javnega naročila, ki je 26.157.663 evrov brez DDV.

V podjetju VG5 gradnja, inženiring in svetovanje so oddali ponudbo v vrednosti 36.587.176 evrov brez DDV. V podjetju Makro 5 gradnje, izgradnja objektov so medtem pripravili ponudbo v višini 34.773.106 evrov brez DDV.

Povečati želijo prostorske zmogljivosti

Skupno ponudbo v vrednosti 33.460.279 evrov brez DDV sta oddali CBE družba za gradnjo in inženiring ter podjetje GP KRK. Podjetji Gitri inženiring, gradbeništvo in storitve ter podjetje Kostak komunalno in gradbeno podjetje sta na javnem naročilu oddali skupno ponudbo za 33.148.581 evrov brez DDV.

V podjetju CGP družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest so oddali ponudbo v višini 32.923.865 evrov brez DDV. Podjetje Kolektor Koling inženiring, instalacije, proizvodnja pa je oddalo ponudbo v višini 30.971.197 evrov brez DDV.

Namen investicije je zagotoviti osnovno možnost nemotenega oz. nadaljnjega izvajanja dejavnosti onkološkega inštituta in njegov strokovni razvoj. Ključni cilji so izboljšanje zdravstvene infrastrukture za zagotavljanje sodobnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev, povečanje prostorskih zmogljivosti za onkološke storitve, ustvarjanje pogojev za strokovno delo zdravstvenega osebja in vzdrževanje visokega nivoja strokovnosti.