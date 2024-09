Sklenila sta predporočni sporazum. Se ga da izpodbijati? #pravni nasvet

Spoštovani, živim s partnerjem v izven zakonski skupnosti. Skupaj imava tudi otroka. Hiša je njegova, z otrokom pa imava v njej prijavljena stalno prebivališče. Preden sva se vselila v hišo, sem pri notarju podpisala klavzulo, da mi v primeru razveze ne pripada nič – ne hiša ne njegovo premoženje. Ali se lahko to vseeno spremeni v primeru razhoda, glede na to, da skupaj bivava že deset let na istem naslovu? Ali lahko to klavzulo še kako izpodbijam? Neimenovana.