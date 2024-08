Pred 20 leti je prejemala socialno pomoč. Bo to vplivalo na dediščino? #pravni nasvet

Pozdravljeni. Pred 20 leti sem bila več let prejemnik socialne pomoči. Takrat nisem imela premoženja, kasneje sem podedovala hišo na drugem naslovu. Bodo otroci za menoj morali vračati to pomoč? Tanja.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovana Tanja, glede na oddaljenost prejemanja za vas velja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih iz leta 2016, ki je za prejemnike precej bolj ugoden, kot je bil prejšnji. Novi zakon v 9. členu določa, da se dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, torej do vključno 31. januarja 2017, omeji do višine dveh tretjin prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova varstvenega dodatka.

Za denarno socialno pomoč, prejeto v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 12 ali manj mesecev.

Če je zapustnik pomoč prejel za več kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine prejete pomoči, zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšane še za tretjino od preostalih mesečnih zneskov prejetih pomoči.

Skladno s 142. členom zakona, ki ureja dedovanje , dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove le do višine vrednosti podedovanega premoženja, pri čemer se Republika Slovenija na podlagi prvega odstavka 129. člena zakona, ki ureja dedovanje, lahko odpove pravici do povračila pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči, ali če bi razpolaganje z zapuščino za Republiko Slovenijo predstavljalo breme in nesorazmerne stroške.

Vračilo socialne pomoči in varstvenega dodatka dedičev ob dedovanju je dovoljeno v primeru, da je umrli imel premoženje. Takrat lahko država ali občina, ki je umrlemu plačevala socialno pomoč oz. varstveni dodatek, zahteva zmanjšanje dedne mase za višino te pomoči. Tu velja tudi, da je prejeta pomoč pomagala ohraniti vrednost premoženja umrlega (dedne mase) in je zato država oz. občina upravičena do dela dediščine.

Obveza vračila varstvenega dodatka oz. socialne pomoči ne velja za dediče tistih upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki jim je bila pomoč dodeljena in niso imeli v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše (v katerem oz. kateri so dejansko bivali in so imeli prijavljeno stalno prebivališče), katerega oz. katere vrednost bi presegala 120 tisoč evrov.

Na podlagi povedanega in oddaljenosti prejemanja menimo, da država ne bo imela možnosti za vračilo prejetih plačil socialne pomoči. Če pa bo zahtevek vseeno vložen, bo treba presojati vaše premoženjsko stanje v trajanju prejemanja oziroma bo veljal ugodnejši predpis.