Je za dokaz zunajzakonske zveze ključno bivanje na istem naslovu? #pravni nasvet

Že 14 let živim v zunajzakonski skupnosti s partnerjem brez otrok. Rečeno mi je bilo, da mi ne pripada nič, ker nisva poročena. Tako naj bi njegov nečak po njegovi smrti dobil podjetje in hišo. Zanima me, ali sem upravičena do kakšne dediščine, glede na to, da mu perem, kuham in pomagam pri vseh vsakodnevnih opravilih in sva že toliko let skupaj. Finančno imava sicer zadeve ločene in tudi ne vlagam v njegove stvari. Samo živiva skupaj, nisem pa niti prijavljena na njegovem naslovu. Karmen K.