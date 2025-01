Izračun: ali se nakup stanovanja splača? Kaj raste veliko bolj in vam lahko prinese še eno stanovanje?

Velik delež nakupov stanovanj se opravi kar z gotovino. A kot kaže je zlate dobe nakupov in oddajanja stanovanj že konec. Država vse bolj omejujejo kratkoročno oddajanje turistom in napoveduje nove davke za nepremičnine. Ali se nakup stanovanja za oddajanje sploh izplača? Se splača kupiti stanovanje za otroka? Naslednji izračun vas bo verjetno precej presenetil. Pripravite si beležko in kemični svinčnik.

Oglejmo si primer novejšega dvosobnega stanovanja s parkirnim mestom v prestolnici. Na podlagi oglasov lahko ocenimo, da bi nakup stal okoli 350 tisoč evrov. Prav tako lahko na podlagi oglasov ocenimo, da bi ga lahko oddajali za 1.200 evrov najemnine na mesec. Če bi vas zadela res velika sreča, da bi imeli vse mesece in vsa leta čudovitega najemnika, najemnico, ki bi redno plačeval/-a najemnino in stroške, bi samo na povrnitev vložka čakali (pre)dolgih 23 let!

V izračunu je upoštevano tudi, da bi najemnino vsako leto povišali za tri odstotke, da si pokrijete povprečno inflacijo. Nakup stanovanja s tega vidika torej ni ravno privlačna možnost, ker imate po 23 letih vložek komajda povrnjen. Kdaj pa boste prejeli dodaten zaslužek, recimo sto odstotkov?

Da bi se to zgodilo, bi morali čakati še naslednjih 23 let. Torej 46 let, da bi ob nakupu stanovanja doživeli, da bi ob vložku 350 tisoč evrov imeli enkrat več. Pri tem je treba realno računati še na stroške popravil in obnov, ki jih je treba izvajati nekje na 15 let. Strošek celovite obnove na kvadratni meter za 65 kvadratov veliko stanovanje nas v 46 letih pripelje do treh prenov in stroška 112.000 evrov. To je seveda treba odšteti od zaslužka.

Kaj pa država in davki? Od davka na najemnino bi v teh letih plačali neverjetnih 347 tisoč evrov davka. Torej toliko kot ste za stanovanje plačali. To je rezultat pod zdajšnjo zakonodajo.

Mnogo ljudi se odloči za nakup nepremičnine za svoje otroke, da jim pomaga rešiti stanovanjski problem. A predlog nove zakonodaje gre v smeri, da bi bilo tudi to stanovanje obdavčeno, čeprav bi v njem bival vaš otrok. Za zdaj to še ni sprejeto, verjetno pa bo to enkrat nova resničnost.

Stanovanja so sicer ob nakupu lahko lepa, lahko si jih ogledamo, fotografiramo, se pohvalimo znancem, da smo jih kupili. Računi pa se nekako ne izidejo.

Zlato in srebro: pot do stanovanja brez davkov in s hitrejšo rastjo

Razumljivo je, da so ljudem stanovanja zanimiva, ker so varna. A za varno obliko varčevanja veljata tudi zlato in srebro. Bi vam varčevanje v zlatu in srebru lahko prineslo višjo rast prihrankov? Mogoče celo dodatno stanovanje?

Videli smo, da pri stanovanju potrebujemo kar 23 let, da bi si z najemninami povrnili vložek in 46 let, da bi iz vložka naredili še stoodstotno rast.

Cena zlata pa je samo v zadnjih šestih letih zrasla za več kot sto odstotkov.

In kar je še bolj zanimivo: srebro je doseglo stoodstotno rast v samo zadnjih petih letih.

Ob tem, da lahko s pravilno strategijo nakupa dobite z eno potezo kar za tretjino srebra VEČ. Predstavljajte si to na maso nakupa za stanovanje.

Ob ponovitvi takega cikla rasti bi lahko v le petih, šestih letih povečati vrednost svojih prihrankov v zlatu in srebru za še eno stanovanje brez kakršnegakoli dela, ker vsi, ki oddajajo več stanovanj, vedo, da je s tem povezanega veliko dela. Vendar se morate tudi tukaj znati izogniti visokim stroškom in pribitkom na borzno ceno, ki znašajo tudi med 40 in 60 odstotki.

Zlato in srebro vam omogočata, da prosto razpolagate s svojim denarjem

V stanovanju je denar zazidan v stene. Pri zlatu in srebru pa lahko vedno prodamo kakšen gram, če potrebujemo denar za stroške ali recimo čudovite počitnice. Medtem ko stanovanja ne morete prodati po delih, pa lahko delček zlata ali srebra kadarkoli prodate in že naslednji dan dobite denar na bančni račun (če poznate pravi način, seveda).

Velikokrat je vse drugače, kot se zdi. Tudi pri zlatu in srebru je veliko skrivnosti, za katere se elita trudi, da jih ljudje ne izvedo. Nepremičnine so že takšen primer: ker se elita za to trudi, vsi vedo, da se stanovanja splačajo, jih kupujejo po zelo visokih cenah. Enostaven izračun pa pokaže, kakšna je resničnost.

Po drugi strani pa vsi vedo, da se zlato in srebro ne splačata. A resnica bi lahko bila drugačna. Preprost pogled na grafe pokaže visoko in vztrajno rast cen zlata in srebra.

Bančni analitiki za leto 2025 predvidevajo rast cene zlata vse do štiri tisoč dolarjev na unčo. To pomeni potencial za 30 odstotkov rasti! Podobne, še višje so projekcije za rast cene srebra.

Cena zlata in srebra v 2025 še naprej v trendu rasti

Cena zlata (in tudi srebra) je v zadnjih dveh letih zrasla za dobrih 50 odstotkov. Poznavalci plemenitih kovin pa poznajo načine, kako zlato in srebro kupiti bistveno ugodneje! Za svoj denar lahko dobite celo eno tretjino več. Kar pomeni varno pot za hitro rast vrednosti prihrankov. Čas je, da to znanje pridobijo tudi običajni ljudje, ki lahko tako povečajo svoje prihranke.

Cena srebra je zgodovinsko gledano zelo ugodna. Trg srebra je veliko manjši kot trg zlata. Recimo tudi trg Bitcoina je večji od trga srebra. Obenem pa se brez srebra svet zaustavi. Večina elektronike, čipov, računalnikov, mobilnih telefonov, televizij, elektronskih naprav v bolnicah, avtomobilih in predvsem sončnih celicah deluje s pomočjo srebra. Srebro je namreč najboljši električni prevodnik. Zato je presenetljivo, da je cena srebra tako nizka, čeprav je povpraševanje iz industrije dejansko že večje od ponudbe.

Dejstvo pa je, da ob nakupu naložbenega srebra na običajen način plačamo velike provizije in davke, kar pomeni, da lahko plačamo od 40 do 60 odstotkov VEČ od borzne cene. Tako seveda ne moremo zaslužiti. Ampak te provizije lahko drastično zmanjšate in dobite veliko več zlata in srebra.

Zato knjiga Zlata vredna upravičuje svoj naslov, saj razkriva skrivnost cenejšega nakupa fizičnega naložbenega srebra. Z nakupom na pravem mestu in pravimi pogoji lahko za svoj denar dobite kar eno tretjino srebra več. To pomeni, da se vaši prihranki z eno potezo povečajo za dobrih 30 odstotkov. Več o knjigi lahko izveste na www.zlata-vredna.si.

Kaj narediti s prihranki v 2025, da bi rasli na varen način?

To vprašanje si je Martin Korošec tudi sam zastavljal v preteklosti. Pred skoraj 20 leti je kupil za več deset tisoč evrov zlata in srebra. Vendar je po skoraj desetih letih odkril, da je bil še vedno v minusu. Kako je to mogoče? Zato je začel raziskovati ozadje plemenitih kovin in odkril številne skrite stroške, provizije, pribitke in predvsem manipulacije globalnih finančnih institucij.

Z raziskovanjem teh povezav se je dokopal do ene najbolj skritih informacij bogate elite: kako bistveno ugodneje kupovati fizično naložbeno zlato in srebro.

Ugoden nakup omogoča, da je varčevanje v zlatu in srebru pozitivno in daje lepe donose tudi, če prištejemo vse stroške. Varčevanje v zlatu in srebru, kot ga pojasnjuje na svojem webinarju Zlata vredna, je tako način, ki ga sam uporablja za:

povečanje vrednosti prihrankov (lahko jih pa kadarkoli proda), varčevanje za pokojnino (z mesečnimi manjšimi zneski in občasnimi večjimi), namensko varčevanje za otroke (za zlato pomoč pri šolanju, prvem stanovanju itd.).

Zlato: v 55 letih kar 50-kratna rast

Zgodovinska vloga zlata in srebra je zaščita premoženja pred inflacijo in likvidnost. Cena zlata v krizah tako zgodovinsko (nadpovprečno) raste. To pomeni, da lahko vedno najdemo kupca za svoje zlato in srebro, ker sta sama po sebi tudi plačilno sredstvo. A od leta 1971 živimo v svetu, kjer papirni denar nima več pokritja v zlatu.

Posledično je papirni denar vedno manj vreden. In to je v resnici inflacije. Papirni denar nastane iz nič in njegova vrednost se prej ali slej povrne v nič.

Dolar, najmočnejša papirna valuta na svetu, je v primerjavi z zlatom izgubil že 98 odstotkov kupne moči.

To seveda pozitivno vpliva na gibanje cene zlata. Samo od leta 1970 do danes se je zaradi tega cena unče zlata povišala s 35 dolarjev na današnjih pribl. 1.800 dolarjev. Cena zlata je torej zrasla za 51-krat oz. 5.100 odstotkov!

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Centralne banke že vrsto let kupujejo rekordne količine zlata. Ta trend se le še nadaljuje zaradi negotovosti na trgih, še vedno prisotne inflacije, vojn po svetu.

V zlatu in srebru lahko varčujete na precej ugodnejši način, kot je poznan večini.

Za svoj denar lahko dobite konkretno več gramov zlata in srebra.

