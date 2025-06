Andrej Šifrer: Čeprav se slabe novice prodajajo bolje, imam eno dobro

Znani slovenski glasbenik je v objavi zapisal, da čeprav se slabe novice prodajajo bolje, ima za svoje oboževalce eno dobro.

Kot je Andrej Šifrer začel svoje pojasnilo, je na samopostrežni blagajni v Intersparu pozabil vzeti dva evra. "Ko sem se čez nekaj dni vrnil na isto plačilno mesto, me je čakalo presenečenje. Na račun (ki sem ga seveda tudi pustil tam) sta bila pripeta dva evra, ki ju je shranila prijazna Safeta," je še ob fotografskem dokazu o resničnosti dogodka zapisal Šifrer.

Komentatorji navdušeni nad gesto prijazne in poštene gospe

Pod njegovo objavo so gesto prijazne (najverjetneje gre za prodajalko) gospe pozdravili številni njegovi sledilci in zapisali, da očitno še obstajajo dobri in pošteni ljudje. "Taki drobni pripetljaji ti ogrejejo srce, ker vidiš, da še ni šlo vse v maloro," je zapisal samo eden izmed komentatorjev.