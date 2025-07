Vrhunskemu plesalcu in režiserju Mihi Krušiču in njegovi partnerki, sopranistki Niki Gorič, je poletne dni s svojim prihodom polepšal njun prvorojenec. Kot sta starša povedala za portal N1, sta fantku nadela tradicionalno slovensko ime Lovro. Dodala sta, da je na svet prijokal malo pred načrtovanim rokom, a je "zdrav, živahen in zelo radoveden".

Za Miho Krušiča to ni prva starševska izkušnja, saj ima iz pretekle zveze s primabalerino Ano Klašnja devetletnega sina Jašo, ki je zdaj postal tudi starejši (pol)brat.

Partnertka Mihe Krušiča Nika Gorič je odlična sopranistka. Diplomirala je na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu in študij nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala in zaključila umetniški doktorat. Prejela je tudi številne nagrade, med drugim prestižno priznanje kraljice Elizabete II. kot študentka leta. Foto: Mediaspeed

Nekdanja partnerica Krušiča Ana Klašnja, s katero sta se razšla leta 2021, pa je o svojem nekdanjem partnerju in očetu svojega otroka na nacionalni televiziji pred časom spregovorila z izbranimi besedami: "Obema je v interesu, kar je najboljše za otroka. In za to sem zelo hvaležna. Vidim, da sem se prav odločila, ko sem izbrala njega za očeta svojega otroka, čeprav se med nama ni izšlo. Ampak mali je po mojem mnenju srečen otrok. To je pomembno," je sklenila Klašnja.