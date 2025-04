Koreograf in plesalec Miha Krušič, nekdanji partner balerine Ane Klašnja, s katero si delita tudi sina, se bo s svojo novo partnerko kmalu razveselil naraščaja, je poročal Žurnal24.

Vrhunski plesalec in koreograf Miha Krušič se bo po poročanju portala Žurnal24 s svojo novo partnerko, operno pevko Niko Gorič, s katero sta sodelovala v predstavi Orfej v peklu, kmalu razveselil naraščaja. Otrok naj bi se po poročanju omenjenega portala rodil čez dva meseca, Krušič pa novice za Žurnal24 ni želel komentirati.

Krušič je znan tudi kot nekdanji partner primabalerine in žirantke šova Slovenija ima talent Ana Klašnja, s katero sta se razšla leta 2021 in imata tudi skoraj devetletnega sina Jašo.

Partnertka Mihe Krušiča Nika Gorič je odlična sopranistka. Diplomirala je na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu in študij nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala in zaključila umetniški doktorat. Prejela je tudi številne nagrade, med drugim prestižno priznanje kraljice Elizabete II. kot študentka leta. Foto: Mediaspeed

Nedavno je nekdanjega partnerja javno pohvalila tudi Klašnja

Nedavno je Klašnja v oddaji Dobro jutro spregovorila o lepem odnosu, ki ga ima z nekdanjim partnerjem Miho Krušičem, in ga pohvalila, da je odličen tudi v očetovski vlogi: "Zdaj je minilo že kar nekaj časa, oba sva šla na neki način naprej. Ampak sem hvaležna, da imava oba z Miho iste interese glede otroka. On je 150 odstotkov fantastičen oče in želi vlagati v otroka, želi biti z njim čim več časa. Ni tako, da bi jaz morala prositi za karkoli, kar se nekaterim ženskam zgodi. Velikokrat žal vidimo takšne zgodbe," je v oddaji na TV Slovenija voditeljici Špeli Močnik zaupala Klašnja.

"Obema je v interesu, kar je najboljše za otroka. In za to sem zelo hvaležna. Vidim, da sem se prav odločila, ko sem izbrala njega za očeta svojega otroka, čeprav se med nama pač ni izšlo. Ampak mali je po mojem mnenju srečen otrok. To je pomembno," je sklenila Klašnja.

Ana Klašnja in Miha Krušič sta bila v dolgoletni zvezi, med katero se jima je leta 2016 rodil sin Jaša. Razšla sta se pet let pozneje. Klašnja je o Krušiču pred kratkim na javni televiziji spregovorila z izbranimi besedami in dodala, da je fantastičen oče. Foto: Mediaspeed