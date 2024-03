Po razhodu z Ano Klašnja je našel novo ljubezen

Plesalec in koreograf Miha Krušič je po poročanju Slovenskih novic spet zaljubljen, ogrel naj bi se za v Mariboru rojeno sopranistko Niko Gorič, ki velja za eno najuspešnejših slovenskih opernih pevk v zadnjem času. Petje je študirala na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu in na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, nato pa v zadnjih letih nanizala vrsto odmevnih mednarodnih opernih sodelovanj.

Miha in Nika se poznata že dlje časa, pred nekaj leti sta sodelovala pri predstavi Orfej v peklu, kjer je ona nastopila v vlogi Evridike, on pa je poskrbel za koreografijo.

Nika Gorič Foto: Mediaspeed

Krušič je bil sicer v preteklosti v dolgoletni zvezi z baletko Ano Klašnja, s katero se jima je leta 2016 rodil sin Jaša, razšla sta se pet let pozneje.

Pred časom je Krušič v oddaji Planet Vau iskreno spregovoril o tem, kako sta nanje kot družino vplivala razhod in deljeno skrbništvo: "Največji problem sta bila prva dva dneva, ko Jaše ni bilo. Vmes sem začel jaz hoditi ponj v šolo in ga voziti na treninge, da sem ga vsaj malo videl, ker nisem zdržal. Sprejeti sem moral to odgovornost, da bom en teden imel otroka, drugi teden ne. In to je grozno. Nobenemu ne privoščim tega. Pri meni je minilo šest mesecev, preden sem nehal jokati v tistem tednu, ko ga ni bilo doma."

