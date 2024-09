Kot kaže, poletje Ane Klašnje še ni reklo zadnje besede. Slovenska balerina je delila utrinke z dopusta na Maldivih in ob eni izmed fotografij zapisala, da so jo brez besed pustile tamkajšnje peščene plaže, ter dodala, da so ji Maldivi "popolnoma nepričakovano postali ena najzanimivejših in seveda najlepših destinacij do zdaj".

Slovenska balerina, televizijska osebnost in igralka Ana Klašnja se je na dopust odpravila na Maldive in zbežala nižjim temperaturam in padavinam, ki so v zadnjih tednih prešle Slovenijo. "Lovim ves vitamin D, ki mora zdržati čez celotno zimo," je ob fotografiji s plaže zapisala brhka balerina.

Klašnja: Maldivi so pravi "plavi" raj za raziskovanje

Kot je razvidno iz serije fotografij in videov, ki jih je Klašnja delila s svojimi sledilci, na potovanju na rajskem otočju neizmerno uživa v toplem podnebju. "Maldivi so mi popolnoma nepričakovano postali ena najzanimivejših in seveda najlepših destinacij do zdaj. Maldivi so toliko več kot samo prečudoviti resorti za razvajanje. So pravi 'plavi' raj za raziskovanje," je zapisala Klašnja. S kom se je 44-letnica odpravila na oddih v barviti paradiž, ni znano. Prav tako ni znano, s kom oziroma ali sploh je ena najbolj znanih slovenskih baletk v razmerju.

V preteklosti je bila v dolgoletni zvezi s plesalcem in koreografom Miho Krušičem, s katerim ima od leta 2016 sina Jašo, razšla pa sta se pet let pozneje.

Naseljenih je 218 otokov

Država Maldivi je leta 1968 postala republika, ki jo sestavlja skupina okrog dva tisoč majhnih in nizkih atolov v Indijskem oceanu. Leži južno oziroma jugozahodno od Indije in Šrilanke. Otoki se razprostirajo v dolžini 840 kilometrov v smeri poldnevnika, večji del v dveh vzporednih skupinah koralnih otokov, med seboj oddaljenih okrog 30 kilometrov.

Naseljenih je samo 218 otokov s skupno površino 298 kvadratnih kilometrov. Zaradi globalnih podnebnih sprememb se gladina oceana na območju države dviguje za 0,9 centimetra letno. Prav zaradi tega znanstveniki opozarjajo, da bo glede na višino otokov (v 80 odstotkih državnega ozemlja ta znaša približno en meter) v sto letih to območje nenaseljivo.