Ministrica Bratušek delila fotografijo delovnega konca tedna #foto

"Delovna sobota v Goriških brdih, kjer je vedno lepo," je ministrica Alenka Bratušek zapisala na svojem profilu na Instagramu in ob ključniku #ifeelslovenia delila fotografijo, na kateri v vinogradu trga grozdje, ki ga bodo kmalu spremenili v vinsko kapljico.

Bratušek pa se očitno ni zadovoljila le z enim podvigom, ampak je konec tedna tudi športno obarvala in se v kolesarski opravi pognala na slovenske ceste. "Naredila 'dobro furo' v dresu našega šampiona Primoža. Zdaj pa domov na kosilo in potem vsi pred TV navijat za rdečo majico. Gremo, ROGLA!" je zapisala ob fotografiji in dodala ključnik #lavuelta24.

Rdečo majico je slovenski kolesarski junak Primož Roglič naposled v nedeljo še četrtič tudi osvojil in po letih 2019, 2020 in 2021 spet postal zmagovalec Dirke po Španiji. Kako se je slovenski šampion uspeha na Vuelti razveselil v družbi sinov in žene Lore, si lahko ogledate v spodnjem članku.

