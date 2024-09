Primož Roglič, legenda Vuelte: Za to ni besed, to je res neverjetno

Primož Roglič je z zmago na Vuelti postavil piko na i izjemnemu slovenskemu letu na tritedenskih dirkah, potem ko je Tadej Pogačar slavil tako na Dirki po Italiji kot Franciji. Šele četrtič v zgodovini se je zgodilo, da je ena od držav osvojila vse največje pentlje. Poleg Slovenije je to uspelo še Veliki Britaniji (2018), Španiji (2008) in Franciji (1964).

"Nikoli ni dovolj, a noro je zmagati že na štirih"

"Za to ni besed, to je res neverjetno," je o posebnem dosežku za slovensko kolesarstvo danes v cilju 79. Vuelte v Madridu organizatorjem priznal Roglič. Sam piše zgodovino španske pentlje, s četrto skupno zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil Robertu Herasu, ki je Vuelto osvojil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. "Lepo je," je bil redkobeseden glede tega. Pa bo v nadaljevanju kariere poskušal napasti še absolutni rekord? "Nikoli ni dovolj, a noro je zmagati že na štiri. Zdaj želim le uživati," je še dejal 34-letni Kisovčan.

Brez podpore družine mu ne bi uspelo. Foto: Guliverimage

Letos je zmagal na kriteriju po Dofineji, žal pa se spet ni mogel izogniti padcem. Poškodoval se je že aprila na Dirki po Baskiji, julija je predčasno končal tudi Dirko po Franciji, na kateri si je pri padcu v 12. etapi nalomil vretence. V Španijo je tako prišel negotov, ni vedel, kako se bo na napore tritedenske dirke odzval njegov hrbet. V začetku je še tarnal zaradi bolečin, nato je šlo vse gladko.

Brez podpore družine mu ne bi uspelo, je dejal slovenski šampion. "Veste, veliko je žrtvovanja. Ne le da veliko žrtvujem sam, temveč tudi družina, ljudje okoli mene. Vsi živimo za te trenutke. Resnično občutim veliko veselje, da lahko še vedno to počnem. Hvaležen sem za vso njihovo podporo in da lahko zmagam tudi zanje."

❤️ GC Winner | Ganador de la CG



✨ That's number 4⃣ for Roglic... The Slovenian wins the GC again!



🤩 ¡Y ya son 4⃣ para 🇸🇮 @rogla! El esloveno vuelve a ser el ganador de La Vuelta.#LaVuelta24 | @CarrefourES pic.twitter.com/L2n4KHpxWj — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

Roglič je lani osvojil tudi italijanski Giro in je šele 11. kolesar v zgodovini, ki se je podpisal pod pet zmag na tritedenskih dirkah. Osmo mesto na večni lestvici si deli z legendarnimi Italijani Alfredom Bindo, Ginom Bartalijem in Felicejem Gimondijem. Na vrhu je z 11 zmagami Belgijec Eddy Merckx, poroča STA.

V pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki je Vuelto končal Avstralec Jay Vine (UAE Emirates), v zeleni najboljšega sprinterja njegov rojak Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), najboljši mladi kolesar letošnje španske pentlje pa je 23-letni Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek). Najboljša ekipa dirke je UAE Emirates. 🏆 Final winners | Los jerseys de La Vuelta



❤️ 🇸🇮 @rogla | @CarrefourES

💚 🇦🇺 @kaden_groves | @skoda_es

💙 🇦🇺 @JayVine3 | @loterias_es

🤍 🇩🇰 @skjelmose_ | #Plenitude #LaVuelta24 pic.twitter.com/n0qP8Yi2QK — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

"Bolj ko se bližaš koncu, bolj si želiš čim prej zaključiti vožnjo"

Roglič je letošnjo Vuelto zaključil z drugim mestom na kronometru v Madridu, švicarski prvak v vožnji na čas Stefan Küng je bil tudi zanj premočan. "Bolj ko se bližaš koncu, bolj si želiš čim prej zaključiti vožnjo. Bilo je težko, zelo hitro, a vse je bilo v redu. Videl sem Küngov čas in vsi vemo, da je zelo dober v ravninskih kronometrih. Sam sem se skušal motivirati z njegovim časom in se potruditi. Če si ne postaviš cilja, je lahko še težje. Pritiskal sem, na koncu je bilo težko, a res si zasluži čestitke. Bil je zelo močan," je Zasavec povedal prirediteljem dirke.

Na stopničkah sta Vuelto končala še Avstralec Ben O'Connor in Španec Enric Mas. Foto: Guliverimage

Je bil pa letos najboljši v četrti, osmi in 19. etapi, skupno pa ima zdaj na Vuelti 15 zmag, kar ga na večni lestvici uvršča na šesto mesto. Eno več ima irska legenda Sean Kelly (16), po tri Belgijec Rik Van Looy in Francoz Laurent Jalabert (18), pet Italijan Alessandro Petacchi, rekorder Delio Rodriguez pa je z 39 etapnimi zmagami najbrž neulovljiv za kateregakoli sodobnega kolesarja. Ta španski sprinter je namreč blestel v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na Vuelti bolj ali manj dirkali le španski asi.

