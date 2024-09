Primož Roglič na izjemen način potrdil svojo četrto zmago na Vuelti

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 21. etape:

Konec! Primož Roglič je veliki zmagovalec 79. Vuelte, dirko je sklenil z drugim mestom v kronometru, zadnjo etapo dirke pa je dobil Švicar Stefan Küng.

19:23 - Ben O'Connor popušča, Roglič pa je tudi na drugem merjenju vmesnega časa zaostal le za Küngom.

🌟 Intermediate point 2 | 2º punto intermedio



⏱️1⃣ Küng - 18:19

⏱️2⃣ Roglic - 18:47

⏱️ O'Connor - 19:05

⏱️ Mas - 19:25

⏱️ Carapaz - 19:34 #LaVuelta24 pic.twitter.com/nC0FAWExUI — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

19:13 - Tudi Roglič leti po progi in je bil na prvem vmesnem času 13 sekund za Küngom.

19:10 - O'Connor je izjemno hiter in je na prvem merjenju vmesnega časa zaostal le za Küngom.

19:04 - In na progo se je podal še zadnii na startni listi, nosilec rdeče majice Primož Roglič!

🤩 All the remaining riders are on the road! ❤️ Roglic is looking to confirm his 4th overall victory in La Vuelta!



🫡 ¡Todos los ciclistas ya están en la carretera! ❤️ Roglic en busca de confirmar su victoria en la CG.#LaVuelta24 pic.twitter.com/8dKgaNvLPw — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

19:02 - Start tudi za drugega v skupnem seštevku, Bena O'Connorja (Decathlon AG2R La Mondiale)

19:00 - Na progi je Enric Mas (Špa/Movistar).

18:58 - Startal je Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

18:55 - Startali so že nekateri najbolje uvrščeni kolesarji v skupnem seštevku dirke, vsak čas bodo tudi najboljši trije.

18:32 - Švicarski državni prvak v vožnji na čas Stefan Küng (Groupama - FDJ) je prevzel vodstvo v cilju s časom 26:28! Progo je prevozil s povprečno hitrostjo 55,75 km/h!

2⃣6️⃣'2️⃣8️⃣"

𝙉𝙀𝙒 𝙁𝘼𝙎𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙏𝙄𝙈𝙀 ⏱️

𝙉𝙐𝙀𝙑𝙊 𝙈𝙀𝙅𝙊𝙍 𝙏𝙄𝙀𝙈𝙋𝙊 ⏱️



🤪 What a ride from Küng! Can anyone beat that?!



🤪 ¡Küng ha volado! ¿Podrá alguien batirle?#LaVuelta24 pic.twitter.com/hEMCgeG2j0 — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

18:29 - Küng je bil na drugem merjenju vmesnega časa že 41 sekund hitrejši od Vacka.

18:18 - Vodstvo je v cilju prevzel Italijan Filippo Baronchini (UAE Emirates) s časom 27:11, medtem Stefan Küng leti po progi in je bil na prvem vmesnem času kar 18 sekund hirtrejši od Vacka. McNulty je v cilju z velikim zaostankom (+ 3:08), kaže, da je nekje na progi celo padel.

Konec kariere za veterana

V cilj je prišel tudi nizozemski veteran Robert Gesink (Visma | Lease a Bike), ki je tako končal svojo zadnjo dirko v bogati, 18 let trajajoči karieri. Bil je Rogličev pomočnik pri vseh treh do zdajšnjih zmagah na Vuelti (2019, 2020 in 2021). 38-letnik je v profesionalni karieri zbral 13 zmag.

Congratulations, Robert! 👊🎉 what a career 🤩



Enhorabuena por toda tu carrera, @RGUpdate. 😎 ¡Te has pasado el juego! #LaVuelta24 pic.twitter.com/0yPYkKDLEr — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

18:06 - Startal je še švicarski državni prvak v vožnji na čas Stefan Küng (Groupama - FDJ).

18:00 - Vodstvo v cilju je prevzel Švicar Mauro Schmid s časom 27:14, a je na progi izjemno hiter Čeh Vacek, ki je bil najhitrejpi na obeh merjenjih vmesnega časa.

17:52 – Na progi pa je že tudi zmagovalec uvodnega kronometra, Američan Brandon McNulty (UAE Emirates). Medtem je najboljša vmesna časa postavil Švicar Mauro Schmid (Jayco AlUla).

17:48 - S startne rampe se je pognal še Avstralec Jay Vine (UAE Emirates), najboljši hribolazec letošnje Vuelte.

17:42 - Startal je Čeh Mathias Vacek (Lidl - Trek), ki je bil na uvodnem kronometru dirke v Lizbonu pred tremi tedni drugi.

17:34 - Na progo se je podal francoski državni prvak v vožni na čas Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale).

17:21 - Victor Campenaerts je prevzel vodstvo v cilju, bil je kar 12 sekund hitrejši od Affinija.

2⃣7⃣'2⃣2⃣"

𝙉𝙀𝙒 𝙁𝘼𝙎𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙏𝙄𝙈𝙀 ⏱️

𝙉𝙐𝙀𝙑𝙊 𝙈𝙀𝙅𝙊𝙍 𝙏𝙄𝙀𝙈𝙋𝙊 ⏱️



⚡️ Campy sets the new fastest time in Madrid and takes over the hotseat from Affini.



🇧🇪 @VCampenaerts marca el nuevo mejor tiempo en meta y releva a 🇮🇹 @edoardo_affini en la silla caliente.… pic.twitter.com/4yNoFgYLEf — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

17:14 - Edoardo Affini je v cilju prevzel vodstvo s časom 27:34. Campenaerts je medtem odlično na poti, na drugem merjenju vmesnega časa (16,8 km etape) je bil pet sekund hitrejši od Italijana.

Campenaerts je bil na prvem merjenju vmesnega časa (7,9 km etape) dobri dve sekundi hitrejši od Affinija.

16:54 - Na progi je tudi Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

Affini je startal na kolesu z obema polnima obročema, kar morda ni bila najboljša izbira, saj ima v dokaj močnem bočnem vetru na odprtih avenijah Madrida velike težave z držanjem smeri, Italijana močno premetava. Na prvem merjenju vmesnega časa je bil vseeno najhitrejši.

🚴🇪🇸 | Edoardo Affini doet Wout van Aert na. De Italiaan rijdt ook met een dicht voorwiel, al lijkt hij al snel last van de wind te hebben... 🌪️​🌪️​ #LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/IOxUmL6Yva — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 8, 2024

16:46 – Na progo se je pognal že prvi od favoritov za današnjo zmago Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike). Italijan je na uvodnem kronometru letošnje Vuelte v Lizboni zasedel peto mesto.

Startni časi nekaterih favoritov za današnjo zmago:

16:54 – Victor Campenaerts (Bel/Lotto Dstny)

17:34 – Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R La Mondiale)

17:42 – Mathias Vacek (Češ/Lidl - Trek)

17:48 – Jay Vine (Avs/UAE Emirates)

17:52 – Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates)

18:06 – Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ)

18:54 – Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek)

19:04 – Primož Roglič (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe)

Start: Zaključni kronometer 79. Vuelte se je začel ob 16.30, ko se je na 24,6 kilometra dolgo progo podal nizozemski kolesar Tim Naberman (DSM – firmenich PostNL). Ta je v skupnem seštevku po 20 etapah na zadnjem mestu, startna lista vožnje na čas pa je na glavo obrnjeno stanje v skupnem seštevku.

🔥 Stage 21 | Etapa 21 🔥



🚩 Distrito de Telefónica. Madrid

🏁 Madrid

⏰ 16:20 CET > 19:30 CET

📏 24,6 km



+ info ➡️ https://t.co/Ob4rzH0CRV #LaVuelta24 pic.twitter.com/tw6x8Hc39n — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024

Primož Roglič bo tako startal kot zadnji, na progo se bo podal ob 19:04. Brani 2:02 prednosti pred Avstralcem Benom O'Connorjem in 2:11 pred Špancem Enricom Masom (Movistar).