Primož Roglič pokazal, da je najmočnejši! Slovenec spet v rdeči majici.

Primož Roglič zdaj z bonifikacijskimi sekundami v skupnem seštevku vodi z 1:54 pred O'Connorjem (Decathlon AG2R La Mondiale), Avstralec pa ima 26 sekund prednosti pred Špancem Enricom Masom (Movistar).

Jutri je na sporedu še ena izjemno zahtevna etapa od Villarcaya do vrha Picona Blanca, v kateri bodo morali kolesarji premagati sedem kategoriziranih klancev in skupno kar 5100 višinskih metrov.

Dirka po Španiji, potek 19. etape:

Cilj: Primož Roglič je zmagovalec 19. etape, Bena O'Connorja je danes premagal za več kot minuto in mu po 13 sneh slekel rdečo majico vodilnega na Vuelti. Drugi je bil Francoz David Gaudu, tretji pa Danec Mattias Skjelmose. Mas je pred ciljem povsem omagal, a zasedel četrto mesto. Ben O'Connor je v cilj prišel 1:49 za Rogličem.

1,2 km do cilja: Roglič le še povečuje prednost, pred Masom ima zdaj 36 sekund naskoka, pred O'Connorjem že minuto in 10!

2,9 km do cilja: Roglič ima 23 sekund prednosti pred Masom in 46 pred skupinico z rdečo majico.

3,5 km do cilja: Enric Mas je skočil iz skupine okoli rdeče majice, Roglič ima še 33 sekund prednosti.

4 km do cilja: Roglič vozi 26 sekund pred skupino s Carapazom, Kussom, Rodriguezom, Lando, Skjelmosejem, Paret-Peintrejem, Gaudujem, Dunbarom in O'Connorjem.

4,7 km do cilja: Vlasov je opravil svoje in Roglič je ostal sam v vodstvu, ima pa že 37 sekund prednosti pred rdečim O'Connorjem, kar pomeni, da je že prevzel virtualno vodstvo na dirki.

5,5 km do cilja: Roglič in Aleksandr Vlasov sta si že privozila nekaj deset metrov prednosti pred že zelo skrčeno skupino favoritov in rdečim Benom O'Connorjem.

6 km do cilja: Primož Roglič ima ob sebi še tri pomočnike, ki navijajo tempo v klanec. Skupina favoritov se je že raztrgala,

7,5 km do cilja: Rogličevi diktirajo strupen tempo, glavnina se hitro krči, Ben O'Connor se drži slovenskega šampiona. Blizu ostajata tudi Enric Mas in Richard Carapaz ter še nekaj preostalih favoritov,

9 km do cilja: Vsi ubežniki so ujeti, kolesarji so se zapodili v klanec, na čelu glavnine je spet Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe.

11 km do cilja: Plankaert je po letečem cilju popustil, Miholjević se je sam odpeljal v vodstvo, Petilli in Del Toro še vztrajata pred glavnino, ki pa je le še 21 sekund za vodilnim Hrvatom. Začenja se končni obračun.

14 km do cilja: Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) je dobil leteči cilj v Ventosi, četverica ima še 1:12 prednosti pred glavnino. Vsak čas se bo začel zaključni vzpon 19. etape. Na čelo glavnine se je prebila ekipa vodilnega O'Connorja, Decathlon AG2R La Mondiale.

Foto: zajem zaslona 25 km do cilja: Vodilna četverica še vztraja 1:35 pred glavnino, kolesarji pa se približujejo zahtevnemu zaključku etape. Zadnjih 8,6 kilometra dneva bo zaznamoval vzpon na Alto de Moncalvillo, klanec prve kategorije z 8,9-odstotnim naklonom in deli, kjer naklonina dosega tudi 16 %.

42 km do cilja: Iz ubežne skupine je odpadel Vito Braet, ki je že v glavnini, ta pa za Del Torom, Planckaertom, Petillijem in Miholjevićem zdaj zaostaja 1:41.

54 km do cilja: Glavnina je spet združena, za ubežniki pa zaostaja 1:51. Rogličevim se je pri narekovanju tempa na čelu glavnine pridružil še Movistar. Vse kaže, da bo na zaključnem vzponu etape prišlo do obračuna favoritov. Roglič je leta 2020 na poti do svoje druge zmage na Vuelti na klancu Moncalvillo že slavil. "Na ta klanec imam lepe spomine, spomnim pa se tudi, da je zelo zahteven. Pričakujem, da bo tudi danes zelo težko," je pred etapo povedal slovenski as.

65 km do cilja: Glavnina se je na spustu raztrgala na dva dela, izgleda, da je nosilec rdeče majice Ben O'Connor obtičal v drugi skupini, v prvi, kjer dogajanje še naprej nadzoruje Rogličeva Bora, pa je padel Nemec Jasha Sütterlin (Bahrain – Victorious). Ta se je hitro pobral in nadaljuje z dirko. Medtem je prednost vodilne peterice že padla na vsega dve minuti.

75 km do cilja: Fran Miholjević je osvojil prvi gorski cilj dneva, prednost vodilne peterice pa se še naprej topi in zdaj znaša le še 2:45.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Pradilla (III. kategorija):

1. Fran Miholjević (Bahrain Victorious) 3 točke/6 bonifikacijskih sekund

2. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) 2/4

3. Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) 1/2

85 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Pradilla, vodilna peterica ima le še dobre tri minute prednosti pred glavnino. Na čelu te so ves čas kolesarji Rogličeve Bore. Na vrhu tega klanca so na voljo tudi bonifikacijske sekunde, med ubežniki pa ni nikogar, ki bi bil nevaren za skupni seštevek, najboljši med njimi je Del Toro, ki pa za rdečo majico zaostaja uro in 39 minut.

86 km do cilja: Kolesarji se približujejo prvemo kategoriziranemu klancu dneva - Puerto de Pradilla (III. kategorija, 5,2 km, 4,8 %) -, Rogličeva Bora pa je zaostanek za peterico ubežnikov stopila na 3:23.

98 km do cilja: Rogličevi narekujejo tempo v glavnini, razlika do ubežne peterice pa se je ustalila okoli štirih minut.

105 km do cilja: Mehičan Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Belgijec Edward Planckaert (Alpecin Deceuninck), Hrvat Fran Miholjević (Bahrain Victorious), Belgijec Vito Braet ter Italijan Simone Petilli (oba Intermarché-Wanty) imajo zdaj že skoraj pet minut prednosti pred glavnino (4:45), medtem ko je Sepulveda obupal. Tudi Vine se je prebil na rep glavnine, kjer je zapeljal ob zdravniški avtomobil. Oskrbeli so mu komolec.

115 km do cilja: Vodilna peterica vozi 2:54 pred Sepulvedo, ta pa 2:24 pred glavnino, na čelu katere so kolesarji Rogličevega moštva Red Bull – BORA – hansgrohe. V glavnini je padel Avstralec Jay Vine (UAE Emirates).

125 km do cilja: V lov za ubežniki se je podal še Argenrinec Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny).

130 km do cilja: Po hudem boju je glavnini le uspelo zbežati peterici kolesarjev. Edward Planckaert (Alpecin Deceuninck), Fran Miholjević (Bahrain Victorious), Vito Braet (Intermarché-Wanty) so napadli, pridružila sta se jim še Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) in Simone Petilli (Intermarché-Wanty). Glavnina se je umirila.

138 km do cilja: Še vedno brez uspešnega pobega, hitrost glavnine je vse od uradnega starta izjemno visoka. Zdaj so kolesarji že na rahlem vzponu, ki bo trajal vse do vrha prvega kategoriziranega klanca dneva, Puerta de Pradille (III. kategorija) 79 kilometrov pred ciljem etape. Pradilla je sicer le 5,2 kilometra dolg klanec s 4,8-odstotnim povprečnim naklonom.

161 km do cilja: V glavnini se vse od uradnega starta vrstijo napadi, za zdaj se še nikomur ni uspelo odlepiti.

Roglič ima na Moncalvillo lepe spomine

"Lepe spomine imam, veselim se zaključka," je o ciljnem klancu današnje etape povedal Primož Roglič. Leta 2020 je na tem vzponu premagal Richarda Carapaza in se tedaj vodilnemu Ekvadorcu v skupnem seštevku približal na 13 sekund zaostanka. Tedaj je bila to osma etapa. Bo tudi danes s napadel etapno zmago? "Bomo videli, jasno je, da je težko nadzorovati dogajanje, bom videl, kako se bom počutil," je v svojem slogu odgovoril 34-letni Kisovčan.

Takole sta leta 2020 na Moncalvillu obračunala Roglič in Carapaz:

Start: 139 kolesarjev se je ob 13.20 odpravilo na zaprto vožnjo, uradno se je 19. etapa 79. Vuelte začela z manjšo zamudo, nekaj kolesarjev je imelo v nevtrealni vožnji težave s kolesi, na cesti je bilo nekaj gradbenih del, a zdaj gre že zares.