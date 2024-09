Miren dan za Rogliča, katastrofalen za Lando

Etapa je bila zaradi razmeroma razgibane trase pisana na kožo ubežnikom. Teh je glavnina na čelo spustila kar 42. Kasneje se je stanje v glavnini umirilo, prednost je narasla, ubežniki pa so v zahtevnejši drugi polovici trase obračunali za etapno zmago. Napadi so si sledili eden za drugim, z enim od zadnjih na krajšem klancu nekaj kilometrov pred ciljem pa je do sploh prve zmage v karieri prišel 26-letni Urke Berrade, ki je svoji ekipi priboril že tretjo etapno zmago na letošnji Dirki po Španiji.

Drugo mesto je osvojil Švicar Mauro Schmid (Jayco AlUla), tretje pa še en kolesar Kern Pharme Pau Miquel Delgado. Za špansko ekipo, ki je dobila posebno povabilo za nastop na domači pentlji, je to že tretja etapna zmaga, potem ko je dvakrat kot ubežnik slavil Pablo Castrillo v 12. in 15. etapi.

V skupnem seštevku po na koncu vseeno razburljive 18. etape ni prišlo do sprememb na prvih štirih mestih. Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R), ki je sicer malce izgubil stik na zadnjem kategoriziranem klancu, a se kasneje vrnil, ima še naprej pet sekund naskoka pred Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Noge je med najboljšimi pretegnil predvsem Richard Carapaz. S sabo je odpeljal Primoža Rogliča, Enrica Masa, Bena O'Connorja in še nekaj drugih, medtem ko je odpadel Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

V etapi je izgubil več kot tri minute in ostal brez boja bodisi za skupno zmago bodisi stopničke. Pred današnjo etapo je v seštevku na petem mestu zaostajal 2:18 minute, zdaj pa njegov zaostanek na desetem mestu znaša 5:38. Tretji je v skupni razvrstitvi še naprej Mas z zaostankom 1:25 minute, medtem ko četrti Carapaz zaostaja 1:46 minute.

Mikel Landa je v skupni razvrstitvi iz petega padel na deseto mesto. Foto: Guliverimage

Roglič je ciljno črto prečkal z najboljšimi 6:40 minute za zmagovalcem, nikoli pa ni bil v težavah niti na najtežjem delu današnje trase, na klancu Puerto Herrera (5,6 km/ 8,4 %) 45 km pred ciljem.

V petek bo na sporedu 19. etapa z zahtevnim zaključnim klancem. Kolesarji bodo pot ob 13.29 začeli v Logronu, končali pa okoli štiri ure kasneje po strmem vzponu na Alto de Moncalvillo.

Potek 18. etape Vuelte:

Urko Berrade (Kern Pharma) je zmagovalec 18. etape! Drugo mesto je osvojil Mauro Schmid (Jayco AlUla), tretje pa Pau Miquel (Kern Pharma). Za ekipo ekipo Kern Pharma je to že tretja etapna zmaga na letošnji Vuelti.

Skupina z rdečo majico Beno O'Connorjem (Decathlon AG2R) in Primožem Rogličem je ciljno črto prečkala 6:40 za zmagovalcem, Mikel Landa (Soudal Quick-Step) in Sepp Kuss (Visma–Lease a Bike) pa še 3:20 kasneje.

6 km do cilja - iz ubežne skupine sta skočila Steven Kruijswijk (Visma–Lease a Bike) in Urko Berrade (Kern Pharma), ki se je nato po nekaj trenutkih sam odpeljal naprej.

13,5 km do cilja - iz ubežne skupine je "odpadel" Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), ki bo - kljub očitnemu nestrinjanju - po navodilih ekipe do cilja pomagal Mikelu Landi, ki je povsem popustil (tri minute za skupino z O'Connorjem in Rogličem). V vodilni skupini je tako še dvanajst kolesarjev. Medtem brez sprememb v skupini rdeče majice in Primoža Rogliča, ki za čelom dirke zaostaja dobrih sedem minut.

15 km do cilja - ubežna skupina s 13 kolesarji, ki bo skoraj zagotovo obračunala za etapno zmago, ima pred skupino z rdečo majico in Rogličem 7:35 prednosti. Medtem je zaostanek Mikela Lande (Soudal Quick-Step), kljub pomoči nekaterih moštvenih kolegov, za skupino s favoriti narasel že več kot na dve minuti in pol.

30 km do cilja - prednost 12 ubežnikov pred skupino s favoriti in rdečo majico zdaj znaša dobrih osem minut in pol. Skupina s favoriti vztraja skupaj, odpadla sta že prej omenjena Kuss in Landa, ki za skupino z rdečo majico in Rogličem zaostaja že več kot minuto in pol. Landi (Soudal Quick-Step) se ob takšnem nadaljevanju obeta padec v skupni razvrstitvi, kjer je bil do današnje etape na petem mestu z 2:18 zaostanka za rdečo majico.

38 km do cilja - v skupini favoritov je napadel Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Mas, Roglič, Gaudu in Lipowitz so odgovorili, rdeča majica Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je za odgovor potreboval nekaj dlje časa, a je na spustu ujel priključek. Skupina z Rogličem za vodilnimi zaostaja dobrih devet minut, skupina z Lando že več kot deset.

40 km do cilja - zasledovalna skupina je ujela tri ubežnike, tako je zdaj na čelu dirke 13 kolesarjev. Iz glavnine s favoriti za skupno razvrstitev sta odpadla Sepp Kuss (Visma–Lease a Bike) in Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Vrh prelaza Puerto Herrera je prvi prečkal Marc Soler (UAE Team Emirates).

50,6 km do cilja - vodilni kolesarji so začeli z vzponom na najtežji klanec dneva, prelaz Herrera. To je slabih šest kilometrov dolg vzpon prve kategorije z 8,3-odstotnim povprečnim naklonom, tik pod vrhom pa naklonina presega deset odstotkov. Na vrhu tega klanca se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Prednost vodilne trojice pred prvo zasledovalno skupino znaša še 23 sekund, pred glavnino s Primožem Rogličem pa že več kot deset minut.

60 km do cilja - brez sprememb v ospredju, kjer še naprej vodi trojica Mathias Vacek (Lidl-Trek), Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Mauro Schmid (Jayco AlUla). Skupina s 37 kolesarji zaostaja dobro minuto, 4:30 zaostaja še skupina s petimi kolesarji, medtem ko je zaostanek glavnine že dobrih osem minut.

83 km do cilja - V vodstvu je zdaj trojica Mathias Vacek (Lidl-Trek), Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Mauro Schmid (Jayco AlUla). Skupina 38 kolesarjev za njimi zaostaja 33 sekund, še naslednja skupina z osmimi kolesarji 2:15, glavnina pa že skoraj šest minut.

95 km do cilja - prvi je gorski cilj na Alto de Rivas de Tereso prečkal Marc Soler (UAE Team Emirates) ki je tako prejel pet točk. Glavnina je medtem upočasnila ritem, njihov zaostanek za vodilno skupino znaša štiri minute.

99,5 km do cilja - iz glavnine sta skočila Mikel Bizkarra in Gotzon Martin (oba Eusktaltel-Euskadi), sledil jima je tudi Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Za glavnino zaostajajo 1:30. Sledi jim Carlos Canal (Movistar). Za njimi se je izoblikovala še ena manjša skupina.

105 km do cilja - kolesarji se vzpenjajo na Alto de Rivas de Tereso - 11-kilometrski klanec druge kategorije s 3,4-odstotnim povprečnim naklonom. Prednost velike skupine ubežnikov znaša še slabi dve minuti.

122 km do cilja - po številnih poskusih je pobeg uspel skupini 42 kolesarjev. V skupini ni nobenega izmed favoritov za skupno razvrstitev, še najvišje je Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki za rdečo majico sicer zaostaja skoraj 24 minut. Prednost ubežnikov znaša dobre tri minute.

140 km do cilja - kolesarji še naprej poskušajo z napadi, a zaenkrat še brez uspeha, glavnina vozi skupaj. S pobegom je med drugim poskusil Stefan Küng (Groupama-FDJ), a je glavnina njegov poskus hitro izničila.

161 km do cilja – hiter začetek 18. etape, kolesarji so poskusili z nekaterimi napadi, a zaenkrat še brez uspešnega pobega, glavnina vozi skupaj.

13.20 – kolesarji so v oblačnem vremenu začeli z 18. etapo Dirke po Španije. Kolesarje čaka 179,5 kilometra dolga preizkušnja od Vitorie Gasteiza do naravnega parka Izki v Maetzu.

Primož Roglič v skupnem seštevku dirke za vodilnim Benom O'Connorjem zaostaja pet sekund. O stanju Slovenca je pred etapo spregovoril tudi športni direktor Red Bull-BORA-hansgrohe Patxi Vila. Vila je v sredo zjutraj za Cyclingnews.com zavrnil idejo, da je Roglič v zadnjih dneh negoval poškodbo hrbta, ki jo je dobil na Touru, in vztrajal, da je bil njegov "konzervativni" pristop k vožnji preprosto posledica trenutne situacije na dirki. "Skoraj smo v vodstvu, tako da nam pravzaprav ni treba pretirano napadati, to je bistvo. Če nekdo želi iti, mu moramo poskušati slediti, to je zdaj glavna točka," je dejal Vila.