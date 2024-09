Še tretja zmaga avstralskega sprinterskega asa, miren dan za Rogliča

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 17. etape:

Cilj: V zadnjih metrih etape so sprinterji le prehiteli še zadnje napadalce, etapne zmage pa se je veselil nosilec zelene majice Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck).

Finish line stage 1️⃣7️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣7️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/AxSFuiv5RB — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

2,7 km do cilja: Ubežniki so ujeti, v vodstvo so zdaj skočili trije kolesarji, Mauro Schmid, Enzo Leijense, pa tudi neuničljivi Victor Campenaerts.

6 km do cilja: Na mokrih ulicah Santanderja se je glavnina vodilni trojici približala na vsega 15 sekund. Red Bull - BORA - hangrohe je Primož Rogliča pripeljala v ospredje glavnine.

10 km do cilja: Postaja napeto, vodilna trojica - stik s kolegi ubežniki je izgubil Francoz Champion - še vedno drži 35 sekund prednosti.

16 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelil Victor Campenaerts in s tem pospešil lov za vodilno četverico, ki ima zdaj le še 50 sekund naskoka.

If you look through the rain you’ll see CAMPYYYYYY 🚀



🤪 ¡Si miras a través de la lluvia ahí está Campenaeeeerts! #LaVuelta24 pic.twitter.com/7hNKDoBPcH — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

17 km do cilja: Vodilna četverica ima le še minuto prednosti pred glavnino, zdaj spet nekoliko močneje dežuje.

25 km do cilja: Ubežniki se močno trudijo ostati pred glavnino in imajo še 1:45 prednosti.

35 km do cilja: Na ravnini prednost vodilne četverice vztrajno kopni in zdaj znaša le še 2:40. Zdaj je bolj ali manj že jasno, da bo o zmagovalcu 17. etape odločal ciljni sprint.

54 km do cilja: Vsi kolesarji so se varno spustili v dolino, zdaj so se na čelu glavnine spet organizirala moštva sprinterskih adutov, ubežna četverica pa zdaj drži štiri minute prednosti. Primož Roglič in favoriti za skupno zmago so danes domala nevidni in varčujejo moči za spektakularen zaključek letošnje Vuelte.

71 km do cilja: Vodilna četverica je Caracol prečila 4:20 pred glavnino. Sledi nov dolg in nevaren spust. Po dveh urah etape je povprečna hitrost karavane padla na 34,9 km/h.

✅ Last mountain of the day done! Isasa tried to up the pace on the descent but the breakaway is still together.



🚴‍♂️¡Último puerto del día coronado! En el descenso Isasa ha acelerado el ritmo pero se mantienen los 4 juntos. #LaVuelta24 @loterias_es pic.twitter.com/QjKn8SV8Od — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

78 km do cilja: Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) in Thomas Champion (Cofidis) so si na spustu privozili že več kot pet minut prednosti pred glavnino, v kateri favoriti za skupno zmago kolesarijo zelo previdno, nato je vodilno trojico ujel še Xabier Isasa (Euskatel-Euskadi), kolesarji pa se zdaj že vzpenjajo na Alto de Caracol (II. kategorija, 7,2 km, 6,2-odstotni povprečni naklon). Vodilna četverica vozi 4:40 pred glavnino.

87 km do cilja: Na klancu, kjer je najstrmejši odsek dosegel celo 21 odstotkov, je iz ubežne skupine izpadel Xabier Isasa, Gregaard, Guernalec in Champion pa so prednost pred glavnino spet dvignili prek štirih minut (4:29). Na čelu glavnine sicer še naprej vztrajajo sprinterska moštva, kolesarji pa se zdaj spuščajo po mokri in spolzki cesti.

92 km do cilja: Začel se je vzpon na Estranguado (II. kategorija, 5,5 km pri 8,7 %), vodilna četverica se ga je lotila 3:20 pred glavnino. Deževati je nehalo, ceste pa so še mokre in spolzke, predvsem na spustih bo potrebna previdnost.

98 km do cilja: Kolesarji so prvo uro etape prevozili s povprečno hitrostjo 41,6 km/h, na čelu glavnine se zdaj pojavljajo tudi kolesarji moštva Kern Pharma, prednost ubežne četverice pa je spet padla pod štiri minute.

106 km do cilja: Na čelu glavnine sta moštvi Alpecin Deceuninck in DSM-Firmenich-PostNL, štirje ubežniki pa so zdaj že več kot štiri minute pred zasledovalci.

Our 4 brave riders already have more than 3 minutes on the bunch... and everyone is battling the rain 🌧️



4⃣ valientes viajan con más de 3 minutos sobre el pelotón en un día de lluvia.



🇩🇰 @jonasgregaard - @lotto_dstny

🇫🇷 @ThibGuernalec - @arkeabbhotels

🇫🇷 @ChampionThomas8 -… pic.twitter.com/oJ3lK14Qa9 — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

115 km do cilja: Prednost vodilne četverice je narasla na tri minute, kolesarji pa se naglo približujejo prvemu kategoriziranemu vzponu dneva, Alto de la Estranguada (II. kategorija, 5,5 km pri 8,7-odstotnem povprečnem naklonu).

125 km do cilja: Glavnina se je vendarle umirila in prednost ubežne četverice je hitro poskočila na slabo minuto.

130 km do cilja: Četverica ubežnikov ima le 18 sekund prednosti pred glavnino, začelo pa je deževati.

137 km do cilja: Glavnini so zbežali štirje kolesarji, Danec Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Francoza Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) in Thomas Champion (Cofidis) ter Španec Xabier Isasa (Euskatel-Euskadi), njihova prednost pa je majhna.

Vuelta brez Woodsa

Danes ni startal Kanadčan Michael Woods, ki je prejšnji teden dobil zahtevno 13. etapo. V zadnjih dneh je bil povsem izčrpan in vodstvo ekipe Israel - Premier Tech se je odločilo, da mu nameni čas za počitek pred "pomembnimi cilji v zaključku sezone".

Unfortunately, Michael Woods won’t start today's stage, having suffered from fatigue in the last days. The decision has been made to prioritize Mike's recovery ahead of his important end of season goals. pic.twitter.com/6xRTgjFAq6 — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 4, 2024

Startne liste še ni podpisal Belgijec Sander de Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale).

Start: Kilometer nič so kolesarji prevozili ob 14.18 in 17. etapa 79. Vuelte se je začela zares!

🚀 Stage 1⃣7⃣ is underway! 141 km through Cantabria await us. Enjoy!



➡ ¡La etapa 1⃣7⃣ está en marcha! Nos esperan 141 km por Cantabria. ¡A disfrutar!#LaVuelta24 pic.twitter.com/8vwxbnuv6b — La Vuelta (@lavuelta) September 4, 2024

14.10: Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo. Danes jih na kratki, 141-kilometrski etapi čakata dva kategorizirana vzpona, vrh prvega bo na 55. kilometru etape, vrh drugega na 70. kilometru.