Primož Roglič stiska Avstralca

Vse bližje in bližje je slovenski kolesar Primož Roglič rdeči majici vodilnega na Dirki po Španiji. V pravi jesenski kulisi z meglo in dežjem na zaključnem vzponu na Covadongo je v primerjavi z vodilnim Benom O'Connorjem, ki je vesel, da ostaja v majici vodilnega, pridobil dragocene sekunde in le še pet sekund zaostaja za Avstralcem. Velike etapne zmage se je veselil Marc Soler, ki je bil vidno ganjen ob dnevnem uspehu. Vidno vesel je bil tudi Mas, ki se zaveda, da rdeča majica tudi od njega ni preveč oddaljena.

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je etapo skupaj s Špancem Enricom Masom (Movistar) in Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) sklenil 3:54 minute za zmagovalcem iz ubežne skupine Marcom Solerjem (UAE Team Emirates). Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je medtem stik izgubil okoli sedem kilometrov pred ciljem na vrhu klanca do jezer Covadonga, a ohranil nekaj malega naskoka pred Rogličem v seštevku.

Po 16 etapah ima 28-letni Avstralec zdaj le še pet sekund prednosti pred slovenskim asom. Brez nedeljske 20-sekundne kazni zaradi nedovoljene pomoči zavetrja ekipnega avtomobila bi 34-letnik že poziral v rdečem. Tretje mesto skupno zaseda Mas z zaostankom 1:25 minute, četrti je Carapaz z 1:46 zaostanka za O'Connorjem.

Presrečni Soler

"Navdušen sem. Na koncu je bilo veliko poskusov, da bi zmagal, in končno mi je uspelo. Večkrat sem poskušal, Max Poole tudi. Uspelo mi je prevzeti vodstvo. Vedel sem, da imam eno ali dve priložnosti za napad. Poskusil sem in nadaljeval v visokem ritmu, nato pa sem napadel še enkrat, ne da bi se ozrl nazaj," je dejal vidno presrečni Soler po koncu etape, ki jo je dobil z napadom manj kot štiri kilometre pred ciljem.

Veselje Marca Solerja ob zmagi v 16. etapi Dirke po Španiji Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

V etapi so kolesarji dolgo časa skušali ubežati glavnini, ki je bila zadovoljna z mešanico kolesarjev po okoli 35 kilometrih. Sedemnajsterica v ospredju si je hitro privozila neulovljivo prednost, zaradi česar je lahko med sabo obračunala za etapno zmago. Vanjo pa se po padcu ni vpletel Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki je zaradi poškodbe kolena predčasno končal nastop na španski pentlji – Belgijec je padel že na začetku dneva, kar je nakazovalo na črn dan.

V skupini najboljših se je prav tako razplamtel boj za rdečo majico na vzponu na Lagos de Covadonga. Pred tremi leti je Roglič na tem vzponu slavil etapno zmago in na koncu tudi Vuelto. Tokrat ni imel nog, da bi se otresel vseh tekmecev, in je le sledil napadom Masa in Carapaza.

O'Connor bo maksimalno užival, Mas skušal presenetiti

Zato pa njihovemu ritmu ni mogel slediti O'Connor, ki je v zaključku na mokrem cestišču nekoliko več tvegal pri rahlem spustu tik pred ciljem in zadržal rdečo majico vodilnega. V cilj je prikolesaril z zaostankom 58 sekund za Rogličevo skupino in za pet sekund zadržal rdečo majico vodilnega. Z njo bi lahko kolesaril še naslednje tri dni, nato pa je glede na zdajšnji potek pričakovati, da jo bo moral v petek predati. Če bo šlo v tej smeri, jo bo moral našemu Rogliču. Ben O'Connor je z borbeno vožnjo zadržal rdečo majico na svojih plečih. In videti je, da bo njegova vse do konca petkove etape. Foto: Guliverimage

"Pravzaprav nisem mislil, da bo šlo danes tako slabo, ampak sem na koncu v lasti zadržal rdečo majico. V naslednjih dveh etapah moram maksimalno uživati, ker nisem prepričan, da jo bom imel v Madridu," so bile besede O'Connorja.

V luči Rogličevega boja za skupno zmago sta se kot zelo žilava tekmeca vnovič izkazala Mas in Carapaz. Mas je že poskusil presenetiti skupino favoritov z napadom 57 kilometrov pred ciljem na vzponu na Collada Llomena, vendar se mu ni uspelo odtrgati od skupine: "Poskusili smo srečo na predzadnjem vzponu, vendar se stvari niso odvile, kot smo želeli. Danes sem jaz vlekel dalj časa, drugi so to počeli prejšnje dni. Ko sem videl, da se ob mojem napadu držijo mojega kolesa, sem vedel, da tempo ni tako silovit, da bi se jih otresel. Zato sem moral odnehati." Boj Rogliča, Masa in Carapaza Foto: Guliverimage

Zdaj sledita dve etapi, ki najverjetneje ne bosta vplivali na boj za skupno zmago. Povsem drugače pa bo v petek, ko kolesarje spet čaka zahteven ciljni vzpon, na katerem bo po videnem v zadnjih etapah Ben O'Connor najverjetneje moral predati rdečo majico vodilnega. In če gledamo vožnje kolesarjev v zadnjih dneh, bi jo moral obleči slovenski šampion, ki je trikrat v karieri že osvojil špansko tritedensko dirko.

A je do Madrida še dolga pot. V petek in soboto sta namreč na sporedu gorski etapi z zahtevnimi vzponi, v nedeljo pa posamični kronometer, v katerem je Roglič bistveno boljši od tekmecev za skupno zmago.