Dva grda padca Wouta van Aerta, ki je končal Vuelto

Kmalu na začetku etape se je Wout van Aert prvič znašel na tleh. Hitro se je pobral in nato našel pot med ubežniki. Osvojil je oba gorska cilja in postal lastnik pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih, medtem ko je bila zelena majica za najboljšega po točkah že v njegovi lasti.

pic.twitter.com/5ywcnm7Fkf

Nato je sledil spust z gorskega cilja Collada Llomena. Pred njim je kolesaril član Jayco AlUle Felix Engelhardt, ki je v levem ovinku na razmočenem cestišču izgubil ravnotežje in padel. Za njim sta se na tleh znašla še Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Isaac del Toro (UAE Emirates).

Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) a tenté de repartir après sa deuxième chute du jour mais la douleur était trop forte pour le Belge, qui s'est rapidement arrêté. Sa très belle #LaVuelta24 restera inachevée et on peut s'inquiéter pour sa fin de saison. pic.twitter.com/QeKcmN2MJ4

Van Aert je imel okrvavljeno levo koleno in roko ter se zaustavil pri ekipnem avtu, kjer ga je pregledal zdravnik dirke. Ne glede na posledice se je še enkrat usedel na kolo, nekaj časa nadaljeval vožnjo, nato pa vidno razočaran sestopil s kolesa in končal dirko, v kateri je prišel do treh etapnih zmag, veliko pa si je obetal od sredinega in četrtkovega dne.