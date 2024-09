Primož Roglič po pravi drami le še streljaj od rdeče majice!

Podrobneje, 16. etapa Vuelte

Cilj - Primož Roglič je prispel v cilj skupaj z Enricom Masom in Richardom Carapazom. Vodilnemu Benu O'Connorju je uspelo zadržati rdečo majico vodilnega, a ima zdaj pred slovenskim kolesarjem le še pet sekund prednosti. Če Roglič v nedeljo ne bi prejel kaznih 20 sekund, bi bil danes že v rdeči opravi. Marc Soler je postal zmagovalec etape. Drugi je bil zmagovalec dirke Po Sloveniji iz leta 2023 Filippo Zana, tretji Max Poole.

1,4 km do cilja - Mas, Roglič in Carapaz se oddaljujejo Gauduju. Soler vse bližje etapni zmagi.

Foto: A. S. O. 2,1 km do cilja - Marc Soler se približuje etapnemu uspehu. Primož Roglič se medtem dobro drži Masa, Carapaza in Gauduja. Le še šest sekund je virtualno oddaljen od rdeče majice, saj Ben O'Connor popušča.

Foto: A. S. O. 2,4 km do cilja - Trojica Mas, Gaudu in Carapaz skušajo napadati Rogliča. Kolesarje moči dež.

3,3 km do cilja - Videti je, da bo Marc Soler zmagovalec dneva. Primož Roglič je še 23 sekund v skupnem seštevku za rdečo majico. Kolesari skupaj z Masom, Carapazom in Gaudujem.

4 km do cilja - Mas, Carapaz, Roglič in Gaudu so skupaj.

4,5 km do cilja - Mas in Carapaz sta se za nekaj metrov odlepila od Rogliča in Gauduja. Medtem je Soler v trojici ubežnikov nekoliko pospešil tempo. 4:10 je njihov naskok. O'Connor zaostaja že 30 sekund.

4,8 km do cilja - Landa je skočil še enkrat. Sledijo mu Roglič, Mas, Gaudu in Carapaz. Pred O'Connorjem imajo 18 sekund prednosti.

5,5 km do cilja - Enric Mas je v ospredju skupine, v kateri so še Primož Roglič, Richard Carapaz, Sepp Kuss in David Gaudu. Kmalu bodo ujeli Mikela Lando. Ben O'Connor je izgubil stik in zaostaja.

5,7 km do cilja - Enric Mas je zdaj na čelu glavnine. Ben O'Connor izgublja stik.

6,1 km do cilja - Glavnina ima Mikela Lando v vidnem polju.

6,5 km do cilja - Mikel Landa si je prikolesaril slabih deset sekund prednosti. Ubežnika imata pred njim 4:54 prednosti.

7,3 km do cilja - V glavnini je skočil Mikel Landa. Za zdaj ni šel nihče za njim. Na čelu glavnine je trenutno moštveni kolega Bena O'Connorja. Landa v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 3:05. Primož Roglič prav tako ni trznil na skok Španca. Slovenski kolesar vozi za O'Connorjem, za njim pa sta Richard Carapaz in Enric Mas.

7,4 km do cilja - Marc Soler (UAE Emirates) se je pridružil dvojici in nato skočil. Za njim je šel le Max Poole (Team DSM-Firmenich PostNL).

8,5 km do cilja - Max Poole in Filipo Zana, zmagovalec dirke Po Sloveniji, sta pospešila in se sama vozita proti cilju. V glavnini so živahni kolesarji ekipe Soudal Quick-Step. Bo Mikel Landa kmalu napadel? Verjetno lahko dobrih sedem kilometrov pred ciljem pričakujemo kakšne skoke, saj se bo tam naklon ceste povečal prek deset odstotkov.

9 km do cilja - Max Poole je živahen med ubežniki in je poskusil napasti ter nekoliko razredčil skupino. V glavnini so na čelu kolesarji Soudal Quick-Stepa, ki imajo v svojih vrstah Mikela Lando. Primož Roglič je prav tako v ospredju.

10 km do cilja - Četverici sta se priključila Soler in Riccitello. V glavnini, ki zaostaja 5:13, je še mirno.

10,5 km do cilja - V ubežni skupini so pobegnili Del Toro, Zana, Poole in Frigo.

10,8 km do cilja - Tudi Primož Roglič in preostali favoriti za skupno zmago so se začeli vzpenjati na zaključni vzpon.

12,5 km do cilja - Ubežniki so se začeli vzpenjati na ciljni vzpon Lagos de Covadonga s prednostjo 5:53 pred Rogličem in druščino.

14,5 km do cilja - Povprečna hitrost po štirih urah vožnje znaša 39,7 kilometra na uro. Ubežniki imajo 6:05 prednosti.

15 km do cilja - Zaključni vzpon na Covadongo bo dolg 12,5 kilometra in bo imel povprečno 6,9-odstotno naklonino. Vzpon ekstra kategorije ima kar nekaj pasti in odsekov, ki bodo tudi 16-odstotni.

Primož Roglič je leta 2021 slavil etapno zmago na tem ciljnem vzponu. Tisti dan je oblekel rdečo majico vodilnega in jo zadržal do konca.

20 km do cilja - Nezadržno se približuje ciljni vzpon. Zaostanek glavnine za ubežniki znaša 6:20.

31 km do cilja - Glavnina z rdečo majico se je na spustu spet povečala, potem ko se je dodobra razredčila na drugem kategoriziranem klancu.

37 km do cilja - Kolesarji imajo še 25 kilometrov do zaključnega vzpona na Lagos de Covadonga. V ubežni skupini je zdaj 11 kolesarjev in imajo 6:34 prednost pred skupino z rdečo majico. V tej je 25 kolesarjev.

41 km do cilja - Zaostanek razredčene glavnine za ubežniki znaša 6:34. Primož Roglič se pogovarja z moštvenim kolegom Aleksandrom Vlasovom.

44 km do cilja - Belgijec Wout van Aert je skušal nadaljevati spust, vendar hitro sestopil s kolesa in končal dirko.

48 km do cilja - Wout van Aert ima okrvavljeno koleno in desno roko. Zaustavil se je pri ekipnem avtu.

49 km do cilja - Vnovična smola za Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike), ki je še drugič padel v današnji etapi. Pred njim je na spolzki, zaradi dežja razmočeni cesti pri spustu padel kolesar Felix Engelhardt (Jayco AlUla), takoj za njim pa van Aert in še Isac del Toro (UAE Emirates).

51 km do cilja - Primož Roglič ima ob sebi še Floriana Lipowitza, lastnika bele majice, in Aleksandra Vlasova. Vodilni v skupnem seštevku Ben O'Connor le še Valentina Pareta Peintreja, Enric Mas pa Einarja Rubia.

56 km do cilja - Wout van Aert je bil najhitrejši tudi na vrhu drugega gorskega cilja in vzel novih deset točk v boju za pikčasto majico za najboljšega hribolazca. Virtualno je njegova, že zdaj pa nosi zeleno majico najboljšega po točkah.

Rezultati gorskega cilja:

1. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) 10 točk

2. Filippo Zana (Jacyo AlUla) 6

3. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) 4 pts

4. Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL) 2

5. Felix Engelhardt (Jayco AlUla) 1

56,5 km do cilja - Glavnina, v kateri so praktično le še favoriti za skupno zmago in nekateri pomočniki, so ujeli Mikela Lando. Zaostanek za ubežniki je 6:09. Medtem rahlo dežuje.

Vzpon Collada Llomena. Foto: A. S. O. 57 km do cilja - Mikel Landa je zdaj skočil, za njim pa se ni podal nihče. Primož Roglič in ostali so se le spogledali. Landa v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 3:05.

57,5 km do cilja - Enric Mas, tretji v skupnem seštevku, je skočil iz glavnine. Primož Roglič in Mikel Landa sta se priključila.

58 km do cilja - Tempo Movistarja v glavnini je zelo hiter, zato je prednost ubežnikov padla na 6:40. Ti imajo do vrha gorskega cilja še 1,5 kilometra. Glavnina se je posledično dodobra razredčila.

62 km do cilja - V glavnini so v ospredje prišli kolesarji Movistarja in narekujejo hitrejši tempo. Glavnina zaostaja 8:28. Povprečna hitrost po treh urah vožnje znaša 39,9 kilometra na uro.

64 km do cilja - Lazkano ne more držati tempa v ubežni skupini, ki zdaj šteje 16 članov: Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Isaac Del Toro, Jay Vine, Marc Soler (UAE Team Emirates), William Junior Lecerf (T-Rex Quick-Step), Marco Frigo, Matthew Riccitello (Israel Premier Tech), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Fran Miholjević (Bahrain Victorious), Felix Engelhardt, Filippo Zana (Jayco AlUla), Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels), Max Poole, Martijn Tusveld (DSM-Firmenich-PostNL) in Ion Izagirre (Cofidis)

65 km do cilja - Ubežniki so se začeli vzpenjati na drugi kategorizirani klanec. Collada Llomena je dolg 7,5 kilometra in ima povprečno 9,4-odstotno naklonino. Njihov naskok pred glavnino je 9:13.

Povprečna hitrost je do tega trenutka znašala 41,3 kilometra na uro. Temperatura ozračja je le 13,6 stopinje Celzija.

Trije kolesarji so v preteklosti osvojili Lagos de Covadongo (današnji ciljni vzpon), prevzeli vodstvo v skupnem seštevku in na koncu osvojili Vuelto:

Luis Herrera (1987)

Nairo Quintana (2016)

Primož Roglič (2021)

74 km do cilja - Wout van Aert se je odločil, da neha narekovati tempo, in je počakal ostale ubežnike, s katerimi ima 8:54 prednosti pred glavnino.

79 km do cilja - Član Visme | Lease a Bike Wout van Aert je še vedno povsem sam v ospredju. Šestnajst preostalih kolesarjev, s katerimi je bil v begu, zaostaja 46 sekund, glavnina 9:07. Kolesarje bo kmalu čakal izjemno težak vzpon dneva. Dolžina gorskega cilja prve kategorije Collada Llomena znaša 7,5 kilometra, imel pa bo povprečno 9,4-odstotno naklonino in nobenega odseka, kjer bi si kolesarji lahko oddahnili.

90 km do cilja - Wout van Aert, ki je na začetku etape padel, se je odlepil od preostalih ubežnikov in ima 1:01 prednosti pred njimi. Trenutno se vzpenja na nekategoriziran klanec. Glavnina zaostaja 9:38.

104 km do cilja - Marc Soler in Jay Vine (UAE Emirates) sta v zadnjem kilometru vzpona navila tempo, a je Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki je na začetku etape padel, odgovoril in kot prvi prečkal gorski cilj. Z novimi točkami je Belgijec prevzel vodstvo v boju za pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih, medtem ko je zelena za najboljšega po točkah že v njegovi lasti. Glavnina medtem zaostaja deset minut.

Vzpon Mirador del Fito Foto: A. S. O. 111 km do cilja - Ubežniki so se začeli vzpenjati na Mirador del Fito.

115 km do cilja - Kolesarji se približujejo prvemu kategoriziranemu gorskemu cilju današnjega dne. Vzpon na Mirador del Fito bo dolg sedem kilometrov in bo imel osemodstotno povprečno naklonino. Najtežje bo na sredi klanca, kjer bo imela cesta naklon 12 odstotkov.

117 km do cilja - Prednost 17 ubežnikov se je povzpela na 8:09. Tempo glavnine narekuje ekipa Decathlon AG2R La Mondiale, katere član je vodilni v skupnem seštevku Ben O'Connor. Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe našega Primoža Rogliča je takoj za njimi.

128 km do cilja - Številčna ubežna skupina ima 6:21 prednosti. Ben O'Connor je prišel nazaj v glavnino.

138 km do cilja - V rdeči majici vodilni Ben O'Connor je imel težave s kolesom. Zdaj lovi glavnino.

139 km do cilja - Vreme je danes povsem drugačno, kot so ga kolesarji vajeni na Vuelti. Temperatura ozračja znaša 17,8 stopinj Celzija.

140 km do cilja - Glede na to, da je Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) z zaostankom več kot eno uro za rdečo majico najboljši kolesar v ubežni skupini, bomo danes spremljali dirko v dirki. Tisto za etapno zmago in tisto med favoriti za skupno zmago.

144 km do cilja - Dobili smo beg. 17 kolesarjev je v ubežniki skupini. Po padcu se je sestavil Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Ob njem so še Isaac Del Toro, Jay Vine, Marc Soler (UAE Team Emirates), William Junior Lecerf (T-Rex Quick-Step), Marco Frigo, Matthew Riccitello (Israel Premier Tech), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Oier Lazkano (Movistar), Fran Miholjević (Bahrain Victorious), Felix Engelhardt, Filippo Zana (Jayco AlUla), Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels), Max Poole, Martijn Tusveld (DSM-Firmenich-PostNL), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) in Ion Izagirre (Cofidis). Prednost znaša 2:44.

152 km do cilja - Neizprosno je na začetku etape. Kolesarji se skušajo prebiti, vendar glavnina ni zadovoljna s kolesarji, ki se podajajo v ospredje. Spet so vsi kolesarji skupaj.

160 km do cilja - Glavnina ne popušča. Ujela je tudi to skupino ubežnikov. Povprečna hitrost znaša 47,4 km/h.

164 km do cilja - Devet kolesarjev si je privozilo nekaj sekund prednosti pred glavnino - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), Casper Pedersen (T-Rex Quick-Step), Tao Geoghegan Hart (Lidl Trek), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Jack Haig (Bahrain Victorious), Max Poole, Pavel Bittner (DSM-Firmenich-PostNL).

Wout van Aert je medtem po padcu ujel glavnino.

170 km do cilja - Vseskozi spremljamo napade. Naslednji poizkuša Jack Haig (Bahrain-Victorious). Wout van Aert še vedno ni ujel priključka. Trenutni zaostanek znaša 45 sekund.

175 km do cilja - Wout van Aert za glavnino zaostaja 59 sekund. Videti je, da z njim ni hujšega.

177 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh se je znašel tudi Wout van Aert.

180 km do cilja - Kolesarji so zaključili z zaprto vožnjo, nemudoma pa je sledil prvi napad v režiji Louisa Vervaekeja (T-Rex Quick-Step).

12.50 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po dnevu premora so kolesarji na Vuelti spet aktivni. Pred njimi je 181,5 km dolga etapa, v kateri bodo v središču pozornosti kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga. Vendarle je na koncu ciljni vzpon na Covadongo, ki bo naredil novo selekcijo med najboljšimi.

Primož Roglič je v drugi teden po 20 sekundni kazni vstopil z zaostankom 1:03 za vodilnim Benom O'Connorjem. Tretji Enric Mas zaostaja 2:22.

Skupni vrstni red pred 16. etapo

1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 60:19:22

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 1:03

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:23

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 2:44

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 3:05

6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:33

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:39

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:40

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:51

10. Pavel Sivakov (Fra/UAE Team Emirates) 5:12

