Primož Roglič se je dotaknil kazni in pogledal naprej

Kazen, ki jo je prejel v nedeljo, razumljivo še nekoliko skeli slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča, a je na prosti dan Vuelte optimistično odgovarjal na vprašanja glede zadnjega tedna, v katerem bo naredil vse, da obleče rdečo majico najboljšega in še četrtič v karieri osvoji tritedensko špansko kolesarsko pentljo.

"Ne morem je spremeniti. Dali so mi jo. Dvajset sekund imam več. Toliko več moram pridobiti," je v uvodu na spletni novinarski konferenci na prosti dan Vuelte dejal Primož Roglič, ki je v nedeljo prejel kazen 20 sekund, ker se je po taktični menjavi kolesa, namenjenega vožnji navkreber, predolgo vozil v zavetrju za ekipnim vozilom, ko je lovil stik z glavnino.

"Ali se strinjam ali ne … Jasno, da ne maram kazni. Raje bi imel 20 sekund manj kot več," je o tem, koliko ga teži kazen komisarjev, dejal Rogla in dodal: "Če gledam nazaj, smo izgubili več, kot smo pridobili. Kolo mi je prišlo prav za zadnje tri kilometre. Lažje prestave sem imel in sem šel lažje čez težje dele klanca. Ne bi še enkrat naredil menjave. Stalo me je več, kot sem si zamislil. Bilo je, kot je bilo. Gledati moram naprej."

"Če gledamo nazaj, ne bi naredil menjave"

A to ne pomeni, da v prihodnje ne bo več uporabil podobnega manevra: "Če gledamo nazaj, ne bi naredil menjave. Za v prihodnje, če bi imel priložnost, da bi pridobil kaj časa, bi razmislil. Zaradi menjav sem v preteklosti že imel nekajkrat pozitiven rezultat, nekaj zmag. Zagotovo bi razmislil. Včeraj nas je stalo več, kot smo pridobili."

Foto: Guliverimage

V zadnji teden tako vstopa z zaostankom 1:03 za Benom O'Connorjem, ki se žilavo drži rdeče majice. V tem tednu je slovenski kolesar v primerjavi z Avstralcem pridobil skoraj tri minute, kar je s psihološkega vidika dobra popotnica za zadnji teden, v katerem bo še veliko težkih preizkušenj.

"Zdaj moramo nadomestiti dobro minuto in je, kar je. Še 20 sekund več, ki jih bomo poskušali pridobiti čez teden. Vsaka sekunda šteje. Hudičevo se je treba zanjo potruditi. Priložnosti bo več kot dovolj. Začne se že jutri. Tako moramo startati, dan za dnem. "

"Lepi spomini. Bomo jutri videli, ali je moj klanec."

In torkova gorska etapa bi lahko prinesla članu Red Bull - BORE - hansgrohe novo zadoščenje. Ciljni vzpon na Covadongo mu je leta 2021 na Vuelti že prinesel veselje oziroma si ga je prikolesaril sam. Na vrh je prišel kot prvi in tekmece dodobra pustil za seboj. Enric Mas, ki je trenutno tretji v skupnem seštevku, je takrat denimo zaostal 1:35.

Enric Mas je že nekajkrat pokazal, da ima močne noge. Foto: Guliverimage

"Lepi spomini. Bomo jutri videli, ali je moj klanec. Vsak dan je nova priložnost. Ponovno se bo treba dobro pripraviti. Težak klanec je na koncu," je Roglič odgovoril na vprašanje, ali se veseli svojega klanca, ki bo prišel na vrsto v torek ob zaključku dneva. Vzpon na Covadongo bo namreč dolg 12,5 kilometra in bo imel povprečno 6,9-odstotno naklonino. A ima vzpon ekstrakategorije kar nekaj pasti in odsekov, ki bodo tudi 16-odstotni.

V luči težkega zaključnega tedna je prav tako dobrodošlo, da slovenski šampion nima velikih težav s hrbtom in se dobro počuti, posledično pa ostaja pozitiven.

Ben O'Connor je velik izziv

Tako on kakor tudi preostali tekmeci bodo imeli v začetku tega tedna še naprej na očeh Bena O'Connorja, ki na najtežjih delih sicer izgublja čas v primerjavi z nasprotniki, a se še drži v vodstvu. "Ben je v zelo dobri formi. Odličen kolesar je. Nekaj dobrih rezultatov je že dosegel. Ni presenečenje. V vodstvu je. Pridobil je čas z zelo dobro predstavo. Sam je kolesaril pred vsemi nami. Trenutno še vedno kolesari zelo dobro. Na koncu je on Ben O'Connor. Močan fant. Veliko je že dosegel na tritedenskih dirkah. Močan je. Velik izziv je. Na vseh je, da ga izzovemo," pravi Roglič.

Ben O'Connor tudi v zadnji teden Vuelte vstopa v rdeči majici vodilnega. Foto: Guliverimage

Priložnosti, da bo pridobil dobro minuto v primerjavi z Avstralcem, bo do prihoda v Madrid še veliko. V torek, petek in soboto bodo namreč gorske etape, za konec bo v nedeljo v Madridu sledil še posamični kronometer, v katerem bi moral Primož pridobiti še nekaj časa v primerjavi z neposrednimi tekmeci za skupno zmago: "Vse stvari je težko predvideti. Nisem sam. Celotna ekipa je še. Težko je predvideti, kje boš pridobil. Nekje pridobiš več, nekje manj. Dobro minuto smo zadaj. V redu, bolje kot pred tednom. Še vedno imamo delo. Delati moramo naprej."