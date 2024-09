Španski kolesarski medij Ciclo 21 je v soboto poročal, da naj bi bil prestop Pabla Castrilla iz manjše španske ekipe Equipo Kern Pharma v ekipo svetovne serije Inoes Grenadiers zaključen. 23-letnik, ki je šele lani postal profesionalni kolesar in prvič dirka na tritedenski dirki, naj bi podpisal triletno pogodbo, torej do leta 2027.

Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Wielerflits naj bi glede na informacije, ki zadnje mesece krožijo po španskih kolesarskih krogih, Castrillo pogodbo podpisal že pred Vuelto, kar je bila glede na njegovi odmevni zmagi na tej dirki slaba poteza, saj bi za prestop v tem trenutku zagotovo lahko iztržil precej več.

Pablo Castrillo je premagal tudi brutalni naklon zaključnega vzpona 15. etape Vuelte na Cuitu Negru. Foto: Sprint Cycling Agency Castrillo je na letošnji Vuelti prvič presenetil v 12. etapi s ciljem na gorski postaji Estacion de Montaña de Manzaneda in to na dan, ko je preminil nekdanji šef njegove ekipe, drugič pa v 15. etapi, v do zdaj najtežji etapi španske pentlje, s ciljem na razvpiti Cuitu Negru, kjer so kolesarji v zaključnih metrih morali premagati brutalne naklone do 24-odstotkov. Obakrat mu je uspelo zmagati po uspešnem begu.

Na Dirki po Španiji je danes prost dan.

