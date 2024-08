Primož Roglič zablestel na brutalnem klancu, rdeča majica vse bližje

"Danes sem bil na pravi strani. Kar lahko naredim, je to, da vplivam nase," je po veliki interni zmagi med favoriti za končen uspeh na Vuelti ob prihodu v cilj dejal Primož Roglič. Slovenski kolesar se je na zaključnem vzponu odpeljal preostalim favoritom in jih iz metra v metra puščal za seboj.

Kot zadnji ni mogel več slediti njegovemu tempu Enric Mas, ki je v skupnem seštevku tik za njim. Na koncu je izgubil 58 sekund v primerjavi z Rogličem, Ben O'Connor pa kar minuto in 55 sekund. Po 13. etapi je tako Rogla od rdeče majice vodilnega oddaljen zgolj še minuto in 21 sekund, medtem ko Mas na tretjem mestu za vodilnim zaostaja tri minute in eno sekundo.

"Najprej bom užival. Lepo je pridobiti čas in se dobro peljati. Težko je še vedno. Grem dan za dnem," je o tem, ali mu je to v spodbudo, v pogovoru za Eurosport dejal Roglič in s tem dal vedeti, da še vedno čuti posledice padca na Dirki po Franciji: "Ne počutim se povsem samozavestno, bili smo malce zadržani. Zato moramo iti dan za dnem."

Da je bilo danes zelo težko, je izpostavil še vedno vodilni O'Connor: "Skuhan sem bil. Ko je Primož napadel, sem že odpadel. Kontroliral sem se. Nisem mogel več."

Njegov naskok kopni iz etape v etapo, česar se dobro zaveda tudi sam. In po njegovih besedah je razbrati, da bi se lahko od rdeče majice poslovil v nedeljo: "Ne vem, kako bo. Na Granadi sem se počutil dobro, zdaj se ne več. En dan bom še v rdeči majici. Bomo videli, kako bo šlo v nedeljo."

Podrobneje, 13. etapa:



Cilj: Michael Woods (Israel - Premier Tech) je zmagovalec 13. etape Vuelte. Drugi je bil Mauro Schmidt, tretji pa Marc Soler. Primož Roglič se je na zaključnem vzponu otresel tekmecev v skupni razvrstitvi in v cilj prišel s skoraj dvema minutama prednosti pred vodilnim Benom O'Connojem. Debelih 58 sekund je za Roglo zaostal tudi Enric Mas.

700 m do cilja: Woods pelje zaključne metre etape, zadaj pa je pestro. Roglič, Kuss in Mas so se odpeljali naprej, O'Connor pa ne more držati tega tempa.



1,7 km do cilja: Woods se pelje etapni zmagi naproti, zadaj pa je narekovanje tempa v glavnini prevzela Red Bull - BORA - Hansgrohe. Foto: A. S. O.

4,8 km do cilja: Woods je napadel, Schmidt je nekaj časa še držal priključek, preostala trojica pa jima na zaključnem vzponu ne more slediti. Glavnina je 15 minut in pol zadaj, tempo pa narekuje ekipa Movistarja.



🇨🇦 @rusty_woods goes solo! He's off in search of the stage victory



🚀 ¡Woods - @IsraelPremTech se marcha en solitario en busca de la victoria!#LaVuelta24 pic.twitter.com/4KhBOSl6Tw — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024



Foto: A. S. O.

7 km do cilja: Peterica, ki jo sestavljajo Wout van Aert, Marc Soler, Michael Woods, Sam Oomen in Mauro Schmidt, vztraja v ospredju, glavnina pa je še vedno daleč zadaj, v njej pa vse mirno.



26 km do cilja: Ubežniki so že na vzponu na Puerto de la Lumeras, v skupini pa se vrstijo napadi, a odpeljal se ni še nihče. Glavnina zaostaja 17 minut.



42 km do cilja: Ubežna skupina se je razbila na dva dela. Victor Campanaerts je ob napadu s seboj potegnil Wouta van Aerta, Maura Schmidta in Simona Guglielmija, a zadnji je kmalu odpadel. Vodilna trojica ima pol minute prednosti pred drugimi, glavnina pa je že skorajda 16 minut zadaj.



61 km do cilja: Razlika med ubežniki in glavnino se je povzpela že na 14 minut.



89 km do cilja: Prednost ubežnikov pred glavnino znaša že več kot 12 minut. Rdeča majica sicer ni v nevarnosti, saj med ubežniki še najmanj zaostaja José Felix Parra (Kern Pharma). Njegov zaostanek pred etapo je znašal nekaj več kot 30 minut.

🤲 The breakaway regroups on the descent... 12 minutes ahead of the peloton!



🚴‍♂️ En el descenso se han unido los 23 escapados de nuevo. ¡12 minutos sobre el pelotón!#LaVuelta24 pic.twitter.com/ttZgTTPkLU — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024





105 km do cilja: Prednost ubežnikov pred glavnino še naprej narašča. Znaša že skoraj deset minut.



118 km do cilja: Prednost ubežnikov pred glavnino je narasla že na dobrih osem minut. V vodilni skupini je še vedno 23 kolesarjev. Wout van Aert, ki je prišel prvi na prvi vzpon dneva, je prišel tudi vodstvo v gorski razvrstitvi. Zdaj ima tri točke pred Adamom Yatesom.

💙+💚 Wout van Aert takes the first climb of the day and moves into the provisional lead of the mountains classification, 3 points ahead of Adam Yates



💙+💚 Wout van Aert ha sido el primero en el Alto Campo de Arbre y es el líder provisional de la montaña con 3 puntos sobre Adam… pic.twitter.com/1BxSNIDoEf — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024



141 km do cilja: Ubežniki so že opravili s prvim vzponom. Njihova prednost pred glavnino se še veča. Ta znaša že več kot štiri minute. Na prvi vzpon Alto Campo de Arbre so najhitreje prišli Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Jay Vine (UAE Team Emirates) in Sylvain Moniquet (Lotto Dstny).



143 km do cilja: Kolesarji so že na prvem vzponu. V ospredju je 24 kolesarjev, ki imajo dobro minuto in pol prednosti pred glavnino. Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) je kmalu za tem izpadel iz vodilne skupine.

We have a breakaway! 2️⃣4️⃣ riders have an advantage of 1'34"...



✅ ¡Hay fuga! 2⃣4⃣ ciclistas son los valientes que tratarán de ganar la etapa al pelotón. ⏱️ 1:34" de ventaja.



➡️ https://t.co/JLcUZRn88l#LaVuelta24 📸 @cxcling pic.twitter.com/QiXN3XTJcD — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024

🏁 - 163 km



🚴‍♂️ 18 riders have opened a gap of 1'02" on the bunch! A group of 8 is in pursuit, 25" behind the leaders.



⚡️ ¡Un grupo de 18 ciclistas consigue ventaja de 1:02" sobre el pelotón! 8 ciclistas más persiguen a 25" de la cabeza. #LaVuelta24 📸 @cxcling pic.twitter.com/HfdfA5OeoP — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024

Ustvarila se je skupina 18 kolesarjev, ki si je pred glavnino ustvarila minuto prednosti.Kosarji so se podali na zanimivo 13. etapo Dirke po Španiji. Že takoj na začetku je napadlo sedem kolesarjev.