Primož Roglič se ni odločil za skok, zablestel mladi Španec

Podrobneje 12. etapa Vuelte:

Cilj - 23-letni Pablo Castrillo (Kern Pharma) je zmagovalec 12. etape. V glavnini je bilo danes mirno. V zaključku se ni nihče odločil za skok. Očitno kolesarji pogledujejo proti napornemu vikendu, ki sledi. V petek in nedeljo sta namreč zelo zahtevni etapi. Zlasti nedeljska, ki se bo končala z izjemno zaključnim vzponom ekstra kategorije v dolžini 18,9 kilometra s povprečno 7,4-odstotno naklonino. Tri kilometre pred ciljem bo naklon celo 24-odstoten.

Primož Roglič za vodilnim Benom O'Connorjem na drugem mestu tako še vedno zaostaja 3:16.

Yes, Pablo you won a stage on the Vuelta. 🥲



Sí, Pablo has ganado una etapa en La Vuelta. 🥹#LaVuelta24 pic.twitter.com/op4mdyNtdq — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2024

Results powered by FirstCycling.com

1,3 km do cilja - Španec Pablo Castrillo (Kern Pharma) je pred veliko zmago.

3,7 km do cilja - Za zdaj je še vedno sam v ospredju Pablo Castrillo (Kern Pharma). Četverica ima za njim 27 sekund zaostanka. V glavnini se nič ne dogaja. Na čelu so kolesarji Decathlon AG2R rdečega Bena O'Connorja.

6,1 km do cilja - Pablo Castrillo (Kern Pharma) ima 30 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. V glavnini z rdečo majico je še mirno.

Ciljni vzpon na gorsko postajo Manzenada. 10 km do cilja - Pablo Castrillo (Kern Pharma) je odskočil iz skupine ubežnikov, ki so se začeli gledati med seboj.

11,5 km do cilja - Glavnina je zmanjšala zaostanek na 7:10.

15 km do cilja - Ubežniki so začeli z zadnjim vzponom, ki je tudi edini kategoriziran. Na čelu glavnine so kolesarji ekip Red Bull - BORA - hansgrohe in Decathlon AG2R. Slednji imajo v svojih vrstah rdečega Bena O'Connorja, prvi najbližjega zasledovalca Primoža Rogliča. Zaostanek se je zmanjšal na 8:05.

20 km do cilja - Kolesarji so v glavnini začeli vrteti hitreje pedala. Zaostanek za ubežniki se je posledično zmanjšal na 8:27. Še malo in začel se bo zaključni vzpon v dolžini 15,9 km (4,7-odstotni povprečni naklon). V zaključku bi lahko prišlo do napada v glavnini, saj je naklon ceste tudi 12-odstoten.

37 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povzpela prek 10 minut. Trenutno znaša 10:02.

53 km do cilja - Nič novega na trasi. Prednost ubežnikov narašča in zdaj znaša 9:40. Harold Tejada (Astana) je pred današnjo etapo za rdečo majico zaostajal 17:32.

🧘 All calm in the peloton for now as the gap reaches 9'. 🚴‍♂️@RBH_ProCycling are happy to let @decathlonAG2RLM set the pace for the moment...



🚴‍♂️ El equipo del líder, 🇦🇺 @ben_oconnor95, controla la ventaja 9 minutos. ❌ Woods y Huys, neutralizados por el pelotón.#LaVuelta24 pic.twitter.com/hYPSCw07Yv — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2024

60 km do cilja - Zmagovalca današnje etape bomo dobili iz ubežne deseterice, ki ima 8:46 prednosti. Zanimivo bo videti, kako se bodo zaključnega klanca lotili favoriti za skupno zmago na Vuelti.

70 km do cilja - Glavnina za ubežniki zaostaja 7:44.

82 km do cilja - Deseterica ubežnikov ima pred glavnino že 6:24 prednosti. Dva zasledovalca medtem zaostaja dve minuti, a je videti, da sta odnehala z lovom za ubežniki. Povprečna hitrost je do zdaj znašala 42,4 km/h.

86 km do cilja - Glavnina je spustila beg, da se je odpeljal. Za ubežniki zaostaja 4:15. Harold Tejada (Astana) je v skupnem seštevku najboljši med ubežniki in je za rdečo majico pred današnjim dnem zaostajal 17 minut in 32 sekund.

Breakaway approved 🫡

We have a group of 1️⃣2️⃣ at the head of the race.



¡El pelotón permite la escapada! 1️⃣2️⃣ ciclistas se marchan para luchar la etapa... #LaVuelta24 pic.twitter.com/3VrzCqxfJt — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2024

93 km do cilja - Deveterici se je priključil Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers). Prednost ubežnikov znaša 44 sekund. Michael Woods (Israel Premier) in Laurens Huys (Arkéa-B&B Hotels) sta tik za petami ubežnikom.

100 km do cilja - Zaostanek glavnine za devetimi ubežniki znaša 24 sekund.

109 km do cilja - Marc Soler (UAE Team Emirates), Oscar Rodriguez (Ineos Grenadiers), Mauri Vansevenant (T-Rex Quick-Step), Carlos Verona (Lidl-Trek), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) so prišli v beg. Prednost pred glavnino znaša 15 sekund. Iz ozadja se skušajo ubežnikom priključiti še drugi kolesarji.

110 km do cilja - "Ekipa je naredila odlično delo. Fantje so bili močni. Nismo povsem načrtovali takšnega scenarija. Skupaj smo sestavili nekaj lepega in dobro se je razpletlo," se je Primož Roglič pred etapo dotaknil včerajšnjega dne in pogledal proti naslednjim štirim, ki so zelo zahtevni: "Dali bomo vse od sebe in bomo videli, kako bo šlo."

116 km do cilja - Glavnina je spet skupaj. Povprečna hitrost znaša 44,6 km/h.

120 km do cilja - Naslednji so poizkusili Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) in Reuben Thompson (Groupama-FDJ).

14.35 - Tudi poizkus Wouta van Aerta je bil hitro končan.

14.30 - Wout van Aert je napadel po 10 kilometrih. Že pred tem so bili poizkusi bega, a so bili v kali zatrti.

14.10 - Z zaprto vožnjo se je začela današnja nekoliko krajša 137,4 km dolga etapa. A to ne pomeni, da bo lahka, četudi vsebuje le en kategoriziran klanec, ki bo prišel na vrsto povsem za konec. Vseskozi bo šla namreč trasa gor in dol - višinskih metrov bo prek 3000. Zadnji klanec bo dolg 15,9 km in bo imel povprečni 4,7-odstotni naklon, a bodo vmesni deli z večjimi nakloni, kjer bi se lahko zgodili tudi napadi med vodilnimi.

14.00 – Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva. Danes je na Vuelti nov dan, v katerem bodo morali veliko moči pokazati tisti kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga. Med njimi tudi Primož Roglič. Povsem za konec dneva bodo imeli kolesarji pred seboj vzpon I. kategorije v dolžini 15,9 km s povprečnim naklonom 4,7 odstotka vse do ciljne črte na 1491 m nadmorske višine. Nevtralizirana vožnja se bo začela ob 14.10.