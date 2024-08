Primož Roglič je proti vodilnemu Benu O'Connorju zmanjšal zaostanek

V živo, 11. etapa Vuelte:

Konec etape: Ed Dunbar (Team Jayco-AlUla) je zmagovalec 11. etape. Zelo dobro je z etapo opravil tudi naš Primož Roglič, ki je za trenutno vodilnim močno zmanjšal zaostanek. Benu O'Connorju je odščipnil 38 sekund.

1,5 kilometrov do konca: Ben O'Connor je na zadnjem vzponu proti Rogliču izgubil 22 sekund.

5,6 kilometrov do konca: Ben O'Connor, ki nosi rdečo majico, je izpadel iz zasledovalne skupine, medtem ko Roglič in Mas sodelujeta.

9 kilometrov do konca: V zadnji klanec se je podala tudi glavnina. V ospredje je prišel Primož Roglič, ki ima očitno določene načrte, saj je že kmalu napadel. Sledi mu le Enric Mas, ki je četrti v skupnem seštevku.

10 kilometrov do konca: Kolesarji so se začeli vzpenjati na zadnji klanec. Trije kolesarji (Zana, Verona in Berrade ) so se odcepili od skupine.

25 km do cilja: Marco Frigo (Israel Premier Tech) narekuje tempo v vodilni skupini. Nico Denz in Patrick Gamper (Red Bull-Bora-Hansgrohe) sta odpadla. Glavnina zaostaja dobrih pet minut.

30 km do cilja: Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck) je ujet, tako da je na čelu dirke nastala skupina 30 kolesarjev. Glavnina zaostaja dobrih pet minut. Belgijec je skoraj 60 kilometrov vozil sam v ospredju.

36 km do cilja: Prva zasledovalna skupina, v njej je 26 kolesarjev, zmanjšuje prednost Xandra Meurisseje. Ta trenutno znaša 21 sekund, medtem glavnina z glavnimi favoriti za skupno zmago zaostaja 5 minut in 42 sekund.

41 km do cilja: Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck) je prvi prišel na Puerto Aguasantas. Osemnajst kolesarjev za njim zaostaja 39 sekund, medtem ko ime prednost pred glavnino 6 minut in 40 sekund.

61 km do cilja: Glavnina za vodilnim zaostaja nekaj več kot šest minut.

67 km do cilja: Belgijski kolesar Xandro Meurisse ima pred prvo zasledovalno skupino prednostjo minuto in dvajset sekund, glavnina zaostaja že 5 minut in 40 sekund.

77,6 km do cilja: Vodilni na Vuelti Ben O'Connor je zamenjal kolo.

88 km do cilja: Glavnina trenutno zaostaja 3 minute in pol.

90 kilometrov do cilja: Padel je Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a se je trenutno tretji v skupni razvrstitvi hitro pobral in nadaljuje z dirko. V ospredju je Arjen Livyns (Lotto Dstny).

100 km do cilja: Victor Campenaerts (Lotto Dstny) se je odločil za samostojni pobeg. Zdaj ga lovi približno 26 kolesarjev. Pred tem je bil čas za prve zaloge.

114 km do cilja: Osem kolesarjev se je odcepilo od glavnine. Njihova prednost je 19 sekund. V skupini ubežnikov soJhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Filippo Zana (Jayco AlUla), Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Max Poole (DSM-Firmenich-PostNL), Ion Izagirre (Cofidis), Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan) in Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi).

131 km do cilja: V prvih 20 kilometrih so številni kolesarji poskušali s pobegi, a neuspešno. Nato je za kratko uspel skok osmim kolesarjem, a je glavnina njihov poskus hitro izničila.

13.44: kolesarji so se podali na 11. etapo Vuelte, v kateri bodo prevozili 166,5 km.