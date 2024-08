Italijan se je vse od padca boril z bolečinami v kolenu. Danes je še poskušal, a je moral sredi etape priznati, da je poškodba prehuda, da bi nadaljeval dirko.

Sadly @giuliocicco1 has been forced to abandon #LaVuelta24 after suffering with knee pain since his crash at the weekend. Speedy recovery Cicco! pic.twitter.com/qgQvNjWHbk