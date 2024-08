Primož Roglič priznal, da je trpel: hrbet, vročina, noge ...

Primož Roglič je prvi teden Vuelte zaključil na drugem mestu v skupnem seštevku, proti nosilcu rdeče majice Benu O'Connorju je danes sicer izgubil še štiri sekunde, a mu je še 20 kilometrov pred ciljem devete etape grozilo, da bo celo zdrsnil na četrto mesto v skupnem seštevku. Ogrožala sta ga odlično razpoložena Richard Carapaz in Enric Mas. S pomočjo moštvenega kolega Floriana Lipowitza je Rogliču uspelo dodobra omejiti škodo, očitno pa je bilo, da danes ni bil njegov dan.

"Bomo videli, kako bo šlo naprej"

"Bilo je vroče, izjemno naporno, bolel me je hrbet in mislim, da je očitno, da danes nisem imel pravih nog," je slovenski šampion odkrito priznal v cilju v Granadi. "Bomo videli, kako bo šlo naprej. Današnja etapa je k sreči končana in jutri imamo dan odmora," je še dodal. Povedal je še, da sploh ne ve, na katerem mestu je končal in kakšne so razlike v skupnem seštevku. "Želim se ohladiti in nekaj spiti," je povedal množici novinarjev, ki ga je obstopila takoj po prihodu v cilj, nato je odhitel proti avtobusu moštva Red Bull - BORA - hansgrohe.

Primoz Roglic on Eurosport: "I had a hard time today. I obviously didn't have the legs, I had back pain...happy to finish and have rest day tomorrow."#LaVuelta24 pic.twitter.com/Ti6fsccRRM — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 25, 2024

Hude škode danes vendarle ni utrpel, zdaj za vodilnim O'Connorjem zaostaja tri minute in 53 sekund, izgubil pa je pikčasto majico vodilnega hribolazca na dirki, ki si jo je prislužil s sobotno zmago. To je danes oblekel Adam Yates, ki ima v tem seštevku 22 točk, medtem ko Roglič na drugem mestu ostaja pri 18.

Britanec "je*eno zadovoljen"

Adam Yates se je z imenitno predstavo in svojo 29. zmago v karieri – šele drugo na tritedenskih dirkah – spet prebil med kandidate za osvojitev Vuelte. Pridobil je 20 mest v skupnem seštevku in je zdaj sedmi. "Nikoli še nisem tako trpel. Tako zelo vroče je. Na zadnjem klancu so me grabili krči in nisem vedel, ali mi bo uspelo," je v izjavi za organizatorje dejal 32-letni Britanec.

Adam Yates je prišel šele do svoje druge etapne zmage na grand tourih, prve se je veselil na lanskem Touru. Foto: Guliverimage

"V zadnjih letih sem imel na tritedenskih dirkah veliko nesreče, zato nisem bil prepričan vase. A je*eno sem zadovoljen, da sem dobil še eno etapo na največjih dirkah. Iskreno, danes mi je povsem vseeno za skupno razvrstitev. Šel sem na vso moč v lov na etapno zmago, saj nismo mogli česa izgubiti," je bil še vzhičen zdaj najboljši član moštva UAE Emirates, ki je danes zjutraj izgubilo enega od adutov, s covid-19 okuženega Portugalca Joaa Almeido.

✨ Demonstration of power! Adam Yates arrives alone after a long breakaway. Relive the LAST KM thanks to @CarrefourES.



😱 ¡EXHIBICIÓN! Adam Yates llega en solitario después de toda la etapa escapado. Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UckkhcU3a4 — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2024

Rdečega Avstralca ni skrbelo

Rdečo majico vodilnega pa je ubranil Avstralec Ben O'Connor. Yatesa danes ni jemal kot večjo grožnjo, pravi, nekaj skrbi mu je povzročil le napad Enrica Masa, ki pa se Špancu ni posrečil. "Nismo bili zaskrbljeni. Spustili smo ga v beg, a ga nismo imeli na radarju. Vesel sem zanj, saj vem, da tu okoli vsi veliko treniramo," je za organizatorje o Yatesu dejal O'Connor in dodal: "Zelo vesel sem te ekipne predstave. Bili smo zbrani, na čelu in vodili igro. V nas je še veliko motivacije za boj in vsaka sekunda šteje."

🎙️❤️ 🇦🇺 @ben_oconnor95 - @decathlonAG2RLM



🗣️ "I’m super happy with how we worked as a team. I think we were really composed. And Felix was excellent on the final climb. It shows that we’re here to still fight. Every second counts. I didn’t lose time today… well to some guys,… pic.twitter.com/9JZA86U6bz — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2024

Kolesarje danes čaka letalski prevoz do Viga na severozahodu Španije, kjer bodo preživeli prost ponedeljek, v torek pa se dirka nadaljuje s 160-kilometrsko deseto etapo od Ponteareasa do Baione z več kot tri tisoč višinskimi metri.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: