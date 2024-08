Primož Roglič se otepa vloge favorita, polom moštva UAE Emirates

Primož Roglič se po še eni suvereni predstavi na 79. Dirki po Španiji in zmagi v osmi etapi, s katero se je vodilnemu Benu O'Connorju v skupnem seštevku približal na tri minute in 49 sekund zaostanka, otepa vloge glavnega favorita. "Danes sem pridobil nekaj časa, že jutri ga lahko spet izgubim," se je 34-letni Zasavec danes v cilju izogibal prevelikemu navdušenju. Medtem so v ekipi UAE Emirates povsem izpadli iz boja za skupno zmago, danes je namreč njihov adut, Portugalec Joao Almeida, izgubil kar 23 mest v skupnem seštevku.