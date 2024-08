Ekipi Primoža Rogliča se je načrt povsem sfižil

V šesti etapi Dirke po Španiji so velika moštva na čelu z Red Bull - BORO - hansgrohe Primoža Rogliča malo zaspala in dopustila, da je nevarni Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) prišel do zmage z velikansko prednostjo in prevzel tudi skupno vodstvo na 79. Vuelti. "To nikakor ni bil naš načrt," je priznal Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz.

Primož Roglič je danes na Vuelti izgubil rdečo majico vodilnega in ima zdaj za O'Connorjem kar štiri minute in 51 sekund zaostanka. "Ni idealno," je v cilju šeste etape Vuelte priznal tudi nemški kolesar Florian Lipowitz, ki je bil član Red Bull - BORE - hansgrohe v ubežni skupini trinajstih kolesarjev, ki se je izoblikovala po prvem kategoriziranem klancu dneva.

Lipowitz je v pogovoru za Eurosport priznal tudi, da so se Rogličevim danes načrti pokvarili. "Ni bil del načrta, da koga pošljemo v beg. Želeli smo, da bi se spredaj izoblikovala neka sprejemljiva skupina, a je bilo na prvem vzponu veliko napadov in odločil sem se, da grem zraven," je razlagal kolesar, ki je, ko je prednost ubežne skupine presegla 1:56, tudi vozil v virtualni rdeči majici vodilnega.

A med ubežniki ni bilo pravega sodelovanja, Lipowitz je kmalu spoznal, da ne more slediti tempu najboljših, in vodilna skupina je razpadla. V vodstvo je zbežal razpoloženi Avstralec O'Connor. "Zgrešili smo Benov napad. Potem so se vsi samo spogledovali. To za nas ni bilo popolno, a čaka nas še veliko dirkanja," je še pojasnil 23-letni Rogličev moštveni kolega, ki je naposled zasedel tretje mesto v etapi, a je že sam zaostal več kot pet minut za zmagovalcem.

Še več, šest minut in 31 sekund je nato zaostala glavnina z Rogličem, Zasavec pa je tako zdrsnil na drugo mesto v skupnem seštevku in ga zdaj čaka izjemno težko delo, če se želi 8. septembra v Madridu veseliti še svoje četrte zmage na španski pentlji.

Zaspali pa danes niso le pri BORI, ampak tudi pri moštvih UAE Emirates, Bahrain Victorious in Movistar. UAE je za nameček doživel še en boleč udarec, saj je v zadnjih 20 kilometrih etape padel njihov britanski as Adam Yates in proti O'Connorju danes izgubil skoraj devet minut. V skupnem seštevku je Yates, ki je k sreči utrpel le nekaj odrgnin, izgubil 14 mest in je zdaj 36.

Edini adut moštva UAE tako ostaja Portugalec Joao Almeida, ki v skupnem seštevku zaseda tretje mesto in ima za vodilnim Avstralcem 4:59 zaostanka. Četrti je zdaj Lipowitz, ki je pridobil 16 mest, je pa oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

