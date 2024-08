Jan Tratnik s čustvenim zapisom po veliki zmagi Primoža Rogliča

V torkovi četrti etapi Vuelte je slovenski kolesar Primož Roglič na zaključnem vzponu premagal vso konkurenco in osvojil rdečo majico vodilnega na španski tritedenski pentlji. Njegovega uspeha se je razveselil tudi Jan Tratnik, ki je na družbenem omrežju podal čustven zapis.

"Po vseh padcih in smoli, Primož Roglič, si zaslužiš zmago in rdečo majico. Kakšen povratek … Trdo si delal, verjel in niti enkrat odnehal! Moj heroj," je Jan Tratnik, ki naj bi v prihodnji sezoni prav tako vozil v dresu Red Bull – BORA – hansgrohe, zapisal na družbenem omrežju po zmagi Rogliča v četrti etapi Vuelte, v kateri je oblekel tudi rdečo majico vodilnega na dirki.

Primož je letos zaradi padcev že zapustil Diko po Baskiji, nato tudi sloviti Tour de France, po vseh težavah bi rad zdaj četrtič v karieri osvojil Dirko po Španiji.