Primož Roglič po velikem uspehu upa, da ne bo šlo s hrbtom na slabše

Po težkem padcu na Dirki po Franciji, ki jo je moral predčasno zapustiti, se je Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) odločil, da bo njegov naslednji cilj kljub težavam s hrbtom Vuelta. Španska tritedenska preizkušnja, ki jo je trikrat v karieri že osvojil in bi rad ponovil uspeh še četrtič.

Po dobro odpeljanem kronometru uvodni dan, ko je bil najboljši med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga, se je pogled počasi začel usmerjati proti četrti etapi, pa čeprav slovenski šampion vedno izpostavlja, da gre dan za dnem.

Mladi Belgijec ga je izzval, se skoraj prehitro veselil, nato je Roglič postavil stvari na svoje mesto

Vendarle je zaključni vzpon na Pico Villuercas (14,6 km/6,2-odstotni povprečni naklon) predstavljal izziv, ki je razredčil vrste med najboljšimi. Zlasti štirikilometrski odsek, kjer se je cesta dodobra dvignila in imela tudi 20-odstotni naklon.

Tam je začel Roglič s svojim tempom razbijati glavnino na prafaktorje. Sprva se mu je za nekaj časa odlepil Avstrijec Felix Gall (Decathlon Ag2R), a ga je kmalu ujel. Le Enric Mas (Movista) in presenetljivo 23-letni Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny) sta sledila slovenskemu kolesarju.

Ko je naklonina v zadnjih dveh kilometrih popustila, so se trojici priključili Gall, Joao Almeida (UAE Emirates) in 22-letni Američan Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech).

Lennert je kot zadnji skočil in je pred prihodom v cilj mislil, da je že osvojil etapo, posledično tudi nekoliko dvignil roko, ko je mimo njega švignil Roglič in razžalostil mladega Belgijca.

Roglič je nadgradil delo ekipnih kolegov. Upa, da se stanje s hrbtom ne bo poslabšalo.

Slovenski šampion se je razveselil že 13. etapne zmage na Vuelti, na koncu pa izpostavil ekipno delo: "Ko vidiš fante, kako so trdo delali, sem vesel, da mi je uspelo."

Primož Roglič ima razlog za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage

Na vprašanje v mednarodnem prenosu na Eurosportu, ali je rekel fantom iz ekipe, naj nadzorujejo tempo na trasi in da se njegov hrbet počuti bolje, je v smehu odgovoril: "Niti ne. Nihče me ni vprašal. Če bi me vprašali, ne bi rekel, da bi šli tako hitro in naj nadzorujejo. Nisem imel izbire."

"Težak vzpon je bil. Zame, ker se vračam. Po nekaj urah sem čutil hrbet. Upam, da ne bo šlo na slabše. Cilj ostaja enak. Šel bom dan za dnem," se je dotaknil zadnjega vzpona, na koncu pa dal vedeti, kako je biti spet zmagovalec na Vuelti: "Vedno pravim, da nikdar ne veš, kdaj bo zadnja. Le uživam. To je življenje. Ne gre vedno navzgor. Imamo izzive. Zelo sem vesel, da sem lahko zmagal na koncu, ker je ekipa tako dobro delala."

V skupnem seštevku je po četrti etapi vodilni. Najbližje za petami mu je Portugalec Almeida, ki se je v svojem slogu priključil ob koncu zadnjega vzpona, potem ko je pred tem že odpadel. Tretji Mas zaostaja 32 sekund.

Vrstni red po 4. etapi

