Primož Roglič junak brutalnega vzpona, majica vodilnega na Vuelti je njegova

Podrobneje 4. etapa

Cilj – V dramatičnem zaključku je Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) za las premagal Lennerta van Eetvelta (Lotto Dstny), ki je že hotel dvigniti roko v zrak v znak zmagoslavja, a je kot blisk mimo pridrvel slovenski šampion.

600 metrov do cilja – Bo Primož Roglič zmagal? Felix Gall in Roglič sta v ospredju.

1 km do cilja – Šesterica se gleda med seboj, kar bodo poskušali nekateri iz ozadja izkoristiti.

1,4 km do cilja – Na lažjem delu vzpona je trojica ujela skupino s Primožem Rogličem. Šest kolesarjev se bo udarilo za etapno zmago.

2,1 km do cilja – Najtežji del so kolesarji opravili. Videti je, da se bodo za etapno zmago udarili Enric Mass, Lennert van Eetvelt in Primož Roglič. V ozadju so Joao Almeida, Felix Gall in Matthew Riccitello.

2,5 km do cilja – Felix Gall ne more držati tempa Primoža Rogliča. Le še Enric Mass in Lennert van Eetvelt mu lahko sledita.

2,7 km do cilja – Primož Roglič ujel Felixa Galla. Zdaj so štirje skupaj.

2,9 km do cilja – Primož Roglič se približuje Felixu Gallu. Za hrbtom ima le še Enrica Masa in Lennert van Eetvelta.

3,5 km do cilja – Felix Gall ima prednost desetih sekund pred skupino na čelu s Primožem Rogličem, ki je razbil glavnino na prafaktorje. Ob Rogliču so še Sepp Kuss, Joao Almeida, Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez, Richard Carapaz, Enric Mas in Lennert van Eetvelt.

3,8 km do cilja – Avstrijec Felix Gall se je zdaj iz skupine Primoža Rogliča odpeljal naprej. Njegova prednost znaša nekaj metrov. Adam Yates je odpadel.

4,3 km do cilja – Primož Roglič je na čelu. Kolesarji so na najbolj strmem delu, kjer je naklon 20-odstotni.

4,8 km do cilja – Pavel Sivakov (UAE Emirates) je skočil. Ima nekaj metrov prednosti.

6 km do cilja – Zdaj so na čelu glavnine kolesarji UAE Emirates. Za njimi predstavniki ekip Red Bull - BORA - hansgrohe in Lidl-Trek. Ubežnika Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) imata le še 17 sekund prednosti.

8 km do cilja – Prednost ubežnikov znaša še 40 sekund. Na čelu glavnine so zdaj tudi kolesarji drugih ekip, ne le člani Red Bull - BORA - hansgrohe našega Primoža Rogliča.

14,6 km do cilja – Začel se je ciljni vzpon, ki prvih deset kilometrov ne bo predstavljal velike ovire. Težko bo postalo zatem. Prednost ubežnikov je skopnela na 1:18. Medtem sta Kaden Groves in Wout van Aert, ki sta zmagala v zadnjih dveh etapah, tekmovala za točke na letečem cilju. Hitrejši je bil Američan Groves.

18 km do cilja – Ciljni vzpon na Pico Villuercas (14,6 km/6,2-odstotni povprečni naklon) je pred vrati. V zadnjih štirih kilometrih bo izjemno strmo, naklon bo deset- ali celo večodstoten, cestna površina pa bo sestavljena iz grobega betona. Slabe tri kilometre pred ciljem bo naklon kar 20-odstoten. Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe dela še naprej v ospredju glavnine, ki ima 1:57 zaostanka za ubežnikoma Brunom Armirailom (Decathlon AG2R La Mondiale) in Pablom Castrillom (Kern Pharma).

19,5 km do cilja – Vse bližje je zaključni vzpon. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 1:58.

28 km do cilja – Ubežnika imata 2:30 prednosti, na čelu glavnine še vedno kolesarja Red Bull - BORA - hansgrohe.

35 km do cilja – Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) in Pablo Castrillo (Kern Pharma) sta skočila iz ubežne skupine. Pred glavnino imata 2:13 prednosti.

47 km do cilja – Bruno Armirail je bil najhitrejši na vrhu tretjega gorskega cilja. Drugi je bil Filippo Zana. Prednost pred glavnino je poskočila na 3:02. A lahko pričakujemo, da se bo na zadnjem vzponu vse skupaj obrnilo na glavo. Takrat se bo pravi rock'n'roll šele začel. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša 39,6 km/h.

54 km do cilja – Pred kolesarji je vzpon na tretji kategoriziran klanec. Vzpon na Puerto de Miravete je dolg nekaj manj kot osem kilometrov, povprečna naklonina pa bo znašala 4,5 %. Oznaka vzpona je III. kategorije. Glavnina ima 2:15 zaostanka.

60 km do cilja – Prednost ubežnikov je narasla malenkostno in zdaj znaša 2:12. Na čelu glavnine je Nico Denz (Red Bull - BORA - hansgrohe). "Še vedno čutim bolečine v hrbtu, ampak je za zdaj vse v redu. Danes bomo na prvih klancih videli, ko bom pritisnil, kako bo šlo. Glede na tako strm klanec morda sploh ni dobro vedeti. Noge bo treba imeti prave," je pred etapo povedal Primož Roglič.

88 km do cilja – Glavnina zmanjšuje zaostanek. Ta zdaj znaša 2:04. Na čelu glavnine so kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe, ki narekujejo tempo. Mar to pomeni, da se bo danes Primož Roglič na zaključnem vzponu podal v lov na etapno zmago?

108 km do cilja – Prednost ubežnikov znaša 2:56, kar pomeni, da je Bruno Arimirail virtualno v rdeči majici vodilnega. Kolesarji se spuščajo z drugega gorskega cilja, nakar jih čaka približno 50 km ravninske vožnje.

Rezultati drugega gorskega cilja:

1. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) 10 točk

2. Filippo Zana (Jayco AlUla) 6

3. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) 4

4. Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), 2

5. Pablo Castrillo (Kern Pharma) 1

122 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj, prednost ubežnikov je 3:04.

146 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem. Videti je, da je peterici uspelo priti v beg. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Filippo Zana (Jayco-AlUla), Pablo Castrillo (Kern Pharma) in Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) so prečkali vrh s 37 sekundami prednosti.

154 km – Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj – Puerto de Cabezabellosa v dolžini 9,2 kilometra s 5,4-odstotnim povprečnim naklonom. Kolesarji so skupaj.

161 km do cilja – Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) in Mauro Schmid (Jayco-AlUla) so se priključili dvojici Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck) in Simone Petilli (Intermarché-Wanty). Njjihova prednost je 12 sekund.

13.15 – Kmalu po začetku etape bosta kolesarje čakala dva gorska testa. Najprej bo prišel na vrsto gorski cilj II. kategorije Puerto de Cabezabellosa v dolžini 9,2 kilometra s 5,4-odstotnim povprečnim naklonom. Po spustu bo sledil gorski cilj I. kategorije Alto de Piornal (14 km/5,6-odstotni povprečni naklon). Sledilo bo nekaj zatišja, vmes še gorski cilj III. kategorije, povsem v zaključku pa izjemno težak preizkus, ki predstavlja ciljni vzpon na Pico Villuercas (14,6 km/6,2 -odstotni povprečni naklon). V zadnjih štirih kilometrih bo izjemno strmo, naklon bo deset- ali celo večodstoten, cestna površina pa bo sestavljena iz grobega betona. Slabe tri kilometre pred ciljem bo naklon kar 20-odstoten.

13.05 – Pozdravljeni, ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva. Danes je na Dirki po Španiji dan, ki bi lahko premešal karte med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga. Slovenski adut Primož Roglič, ki je med favoriti za skupno zmago v najboljšem položaju, bo tako danes moral biti na preži. Ali se bo že danes razplamtel boj ali ne, bomo videli po 17. uri, ko kolesarje pričakujemo na cilju.