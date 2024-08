Wout van Aert dobil tretjo etapo, Roglič je v cilj prišel z glavnino

Podobno kot v drugi etapi tudi v tretji pravega razburjenja ni bilo. Od začetka je bila v begu četverica, ki jo je glavnina brez težav nadzorovala in ujela pred sprinterskim obračunom v Castelu Brancu.

Za van Aerta, ki je sobotno vožnjo na čas končal na tretjem mestu, nedeljski sprint pa končal na drugem, je današnja zmaga 47. v karieri, deseta na tritedenskih preizkušnjah in šele tretja letos po težavah zaradi poškodbe v spomladanskem delu sezone.

Devetindvajsetletni Belgijec je v sprintu ugnal zmagovalca druge etape Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck) ter tretjeuvrščenega Španca Jona Aberasturija (Euskaltel-Euskadi).

Van Aert ima v skupnem seštevku po dodatnih bonifikacijah 13 sekund naskoka pred Američanom Brandonom McNultyjem (UAE Team Emirates) in 15 pred Čehom Mathiasom Vacekom (Lidl-Trek).

Edini slovenski predstavnik na dirki Roglič je brez težav v vroči etapi varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca. Za van Aertom na osmem mestu zaostaja 30 sekund, a je najboljši med kandidati za skupno zmago.

V torek bo na sporedu zelo zahtevna gorska etapa od Plasencie do vrha Pica Villuercasa (170,5 km), ki bo že dala prve odgovore o pripravljenosti najboljših hribolazcev na Vuelti.

Dirka po Španiji, 3. etapa

Foto: A. S. O.

Cilj - Zmagovalec 3. etape je Wout van Aert (Bel/Visma | Lease a Bike).

1. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike)

2. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

3. Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi)

4. Arne Marit (Intermarché-Wanty)

5. Pavel Bittner (DSM-Firmenich-PostNL)

5 km do cilja - Kdo bo dobil tretjo etapo? Primož Roglič vozi v glavnini, kjer ga ščitijo kolesarji njegove ekipe.

🏁 - 5⃣ km



⚡️ Who is it going to be in the second sprint of this edition? 👀

🤪 ¡Se acerca el 2º sprint de la edición!#LaVuelta24 pic.twitter.com/lGNxDvhla1 — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

10 km do cilja - Deset kilometrov pred ciljem je hitrost kolesarjev zelo visoka. Sprinterske ekipe si že skušajo izboriti čim boljše položaje za šprint.

🚄💨 They're inside the final 10km, and the sprint teams are building their trains.



🚄💨 El pelotón está en los últimos 10km y los trenos están preparados.#LaVuelta24 pic.twitter.com/AuuFvh8q93 — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

20 km do cilja - Glavnina je ujela še zadnjega ubežnika. Očitno bo etapo odločil ciljni šprint.

And the peloton catches 🇪🇸 @xabier_isasa! The breakaway's fight is over... everything is looking ready for a sprint! 💪



🚴‍♂️ ¡Y el pelotón atrapa a 🇪🇸 @xabier_isasa - @euskaltelteam! Se acaba la lucha de la fuga en la etapa... 🫣 ¿Evitará alguien el sprint? #LaVuelta24 pic.twitter.com/4yCx3FdmRZ — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

30 km do cilja - Za samostojni pobeg se je odločil Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi) in ohranja prednost pred glavnino. Ta znaša 42 sekund.

💥 Xabier Isasa goes solo! The @euskaltelteam rider maintains a gap of 1:09 over the peloton.



🚀 ¡@xabier_isasa se marcha en solitario! El ciclista de Euskaltel Euskadi mantiene 1:09 sobre el pelotón.

#LaVuelta24 pic.twitter.com/W21bldu0SF — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

43 km do cilja - Vmesni šprint je dobil dobil Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi). Trenutno v tem točkovanju vodi Wout van Aert, ki je na vmesnem šprintu zasedel peto mesto. Razlika med glavnino in ubežniki je manj kot minuto.

💚 Here is the fight for the Intermediate Sprint! 🇪🇸 Isasa is the first one over the line and 🇧🇪 Van Aert wins the sprint for the remaining points from the peloton.



💚 ¡La lucha por el Sprint Intermedio! 🇪🇸 @xabier_isasa el primero en pasar y 🇧🇪 @WoutvanAert gana el sprint del… pic.twitter.com/iOWKi1f2xn — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

50 km do cilja - Prednost ubežnikov se manjša. Ta znaša le še dobro minuto.

60 km do cilja - Kolesarji se bližajo današnjemu zadnjemu kategoriziranemu vzponu na Alto de Alpedrinha. Razlika med ubežniki in glavnino je dve minuti in 37 sekund.

Poskrbeti je treba tudi za zaščito pred soncem.

70 km do cilja - Prednost ubežnikov je znova narasla. Glavnina kolesarjev zaostaja dve minuti in 40 sekund.

90 km do cilja - Prednost ubežnikov se je pri spustu zmanjšala. Ta znaša dobri dve minuti.

100 km do cilja - Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) je prvi prišel na Alto de Teixeira. Andaluzijec bo oblekel majico najboljšega gorskega kolesarja, če bo končal današnjo etapo.

🔥🔥🔥 Maté - @euskaltelteam is first on the Alto de Teixeira! 💙🤍 The Andalusian will wear the mountain leader's jersey if he finishes the stage.



¡🇪🇸 @luisangelmate es el primero en el Alto de Teixeira! 💙🤍 El andaluz vestirá el maillot de líder de la montaña si termina la… pic.twitter.com/Ah6cnDw07q — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

121 km do cilja - Ubežniki imajo štiri minute in 29 sekund naskoka.

We are live! 😍📺



🔴 ¡Estamos en directo!



⏱️ 4:29" is the gap of the break | ventaja para los cuatro escapados#LaVuelta24 pic.twitter.com/f8jjf0yYv1 — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

144 km do cilja - Prednost ubežnikov je pet minut in 18 sekund.

💨 After 50 km of racing, the average speed is 3⃣8⃣ km/h



🚴‍♂️ Tras 50 km recorridos la media es de 3⃣8⃣ km/h

#LaVuelta24 📸 @cxcling pic.twitter.com/m4t6mii7uo — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2024

155 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povečala na tri minute in 40 sekund.

175 km do cilja - Četverica je prišla v beg in ima dve minuti in 30 sekund prednosti. V begu so Unai Iribar, Ibon Ruiz (Kern Pharma) in Luis Angel Maté, Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi).

13.00 – Začela se je tretja etapa Dirke po Španiji.