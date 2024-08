Američanu zmaga in rdeča majica, tudi Roglič odlično odprl 79. Vuelto

Brandon McNulty je na uvodnem kronometru za dve sekundi ugnal Čeha Mathiasa Vaceka in prišel do 14. zmage v karieri in druge na tritedenskih dirkah. Lani je dobil 15. etapo dirke po Italiji.

Primož Roglič se je odrezal najboljše med glavnimi favoriti za skupno zmago, v skupnem seštevku je osmi in ima 17 sekund zaostanka za vodilnim Američanom.

🙋🏻‍♂️🏆 𝙈𝘾𝙉𝙐𝙇𝙏𝙔 🏆 ¡Victoria para 🇺🇸 @BrandonMcNult en la etapa 1⃣! It’s the win for 🇺🇸 Brandon McNulty in the opening ITT! @ciclistacofidis | #LaVuelta24 pic.twitter.com/Q9bwhwGFmC

V nedeljo bo na sporedu druga etapa od Cascaisa do Ourema (194 km), ki so jo organizatorji označili kot razgibano, a bi lahko ponudila prvo priložnost za redke sprinterje na 79. dirki po Španiji. Mogoč pa je tudi pobeg, močna ekipa UAE Emirates pa bo branila rdečo majico.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 1. etape:

Foto: zajem zaslona

20:30 – Belgijec Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) je zaostal tri sekunde za McNultyjem, rdečo majico vodilnega bo tako jutri nosil Američan.

20:29 – Američan Brandon McNulty (UAE Emirates) je prevzel vodstvo s časom 12:35 (57,2 km/h)!

22:25 - Primož Roglič je prišel na šesto mesto!

20:20 - Na merjenju vmesnega časa je bil Roglič 13 sekund počasnejši od Vacka, Zasavec je 7,3 kilometra pred ciljem postavil sedmi čas. Wou Van Aert pa leti po progi in je bil 13 sekund hitrejši od Slovenca. Medtem se je v cilju na drugo mesto prebil Švicar Stefan Küng (Groupama - FDJ) s časom 12:41.

21:12 - Na progi je Primož Roglič! Za njim so startali še zadnji kolesarji, Victor Lefay, Tao Geoghegan Hart, James Knox, Brandon Smith Rivera Vargas, Brandon McNulty in Wout Van Aert.

✨ He's in with a chance to take his 4th GC victory in La Vuelta.... Here comes 🇸🇮 @rogla!



🤩 Está ante la oportunidad de conseguir su 4ª victoria en la CG de La Vuelta... ¡Arranca 🇸🇮 Roglic - @RBH_ProCycling! #LaVuelta24 pic.twitter.com/2Wltu8UpEx — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2024

20:05 – V cilju je za presenečenje poskrbel Čeh Martin Vacek (Lidl – Trek), ki je z 12:37 prevzel vodstvo. Traso je prevozil s povprečno hitrostjo 57 km/h! "Trdo sem garal za ta kronometer in vse delo se je danes obrestovalo," je v cilju novinarjem pojasnil Vacek.

🎩 Hats off for 🇨🇿 Mathias Vacek! He sets the new fastest time with 1⃣2⃣:3⃣7⃣"



🔥 ¡SORPRESA! 🇨🇿 Mathias Vacek - @lidltrek marca el mejor tiempo en meta tras una CRI espectacular. #LaVuelta24 pic.twitter.com/3t0I9rhtza — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2024

Carlos Rodriguez je zaostal 44 sekund, Sepp Kuss še sedem več, Joao Almeida pa le 17 in je zasedel izvrstno peto mesto.

19:56 - Startal je tudi branilec lanske zmage na Vuelti, Američan Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike). Lani je nizozemska ekipa osvojila vse tri grand toure, Giro z Rogličem, Tour z Vingegaardom in Vuelto s Kussom, ti trije šampioni pa so zasedli oder za zmagovalce na 78. španski pentlji. Vingegaard je bil lani v Madridu drugi, Roglič tretji.

Tik pred Američanom sta se na progo podala tudi Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) in Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates).

19:45 – Tudi Joshua Tarling je v cilju zaostal za Affinijem, odločale pa so stotinke sekunde. Sprva je kazalo, da je Anglež najhitrejši, pa so sodniki hitro popravili vrstni red. Tarlingu so namerili vsega 28 stotink sekunde počasnejši čas od Italijana. Adam Yates je za vodilnim zaostal 26 sekund, a poslal sporočilo preostalim favoritom za skupno zmago na dirki. Na špansko pentljo je prišel v odlični formi.

🤪 So close! 𝟬,𝟮𝟴𝘀 keep 🇮🇹 Edoardo Affini in the hot seat 🤏



🇬🇧 Joshua Tarling no logra batir el tiempo de 🇮🇹 @edoardo_affini por muy muy poco.#LaVuelta24 pic.twitter.com/x0gVj8fFem — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2024

19:32 – Na progi je eden od glavnih favoritov za današnjo zmago, Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), še vedno aktualni evropski prvak v vožnji na čas in tretji v kronometru na lanskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Takoj za njim je startal še Adam Yates (UAE Emirates).

🚀 The fastest man of Europe🇬🇧 Joshua Tarling - @INEOSGrenadiers rolls off the ramp.



🇪🇺 Tarling, el ciclista más rápido de Europa... ¿Logrará serlo de #LaVuelta24? pic.twitter.com/7fF9Y6ILSV — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2024

19:23 – Affini vztraja v vodstvu, tudi Nizozemec Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) je za Italijanom zaostal 21 sekund, kolesarjem pa na progi nagaja še vse močnejši veter.

There are worse office views, don’t you agree @skjelmose_? 😍🌴



⛵️ La oficina de hoy de Skjelmose - @LidlTrek es inmejorable. #LaVuelta24 pic.twitter.com/3clqydssa5 — La Vuelta (@lavuelta) August 17, 2024

18:37 – Tudi Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) je 12-kilometrsko progo prekolesaril v manj kot 13 minutah, z 12:57 (55,5 km/h) je prišel na četrto mesto, takoj za Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki je z 12:56 (55,6 km/h) odpeljal kronometer kariere.

18:36 – Odlično vožnjo je prikazal Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), ki se je kot tretji spustil pod mejo 13 minut in s časom 12:53 (55,8 km/h) zasedel trenutno drugo mesto.

18:20 - Danec Kasper Asgreen (Soudal - QuickStep) je prišel na tretje mesto.

18:18 - Rogličev moštveni kolega pri Red Bull - BORI - hansgrohe, Kolumbijec Daniel Felipe Martinez se je v cilju uvrstil na peto mesto, mladi Mehičan iz moštva UAE Emirates Isaac del Toro pa je dosegel nadvse spodoben čas (13:17), ki ga trenutno uvršča na rep deseterice.

Najprej shodil, nato sedel na kolo, zdaj spet tekmuje

Ali dober nastop Jayja Vina pomeni, da je poškodba že pozabljena? "Ne vem, če znam odgovoriti na to vprašanje," je v cilju povedal Avstralec, ki se je letos grdo poškodoval pri tistem zloglasnem padcu na Dirki po Baskiji, v katerem so jo skupili tudi Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Primož Roglič. "Grem korak za korakom. V Baskiji sem staknil kar hude poškodbe, Najprej sem moral spet shoditi, nato sem šel počasi na kolo, zdaj pa sem na tekmovanju spet v povsem drugih okoliščinah. Bomo videli, kako bo šlo," je za Eurosport še povedal član močne zasedbe UAE Emirates.

17:65 - Vine ni dolgo zdržal v vodstvu, v cilj je pridrvel še Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) z časom 12:43 (povprečna hitrost 56,6 km/h)!

🚴🏻🇪🇸 | Het kan dus inderdaad een heel stuk sneller. Edoardo Affini rijdt gemiddeld 56,6 kilometer in een tijdrit over 12 kilometer. De Visma-Italiaan staat voorlopig eerste. ⏱️🇵🇹 #LaVuelta24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/3DXFJMPURJ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 17, 2024

17:55 – Na progi sta tudi že Italijan Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) in Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), v cilju pa je Jay Vine, ki se je prvi spustil pod 13 minut. Z 12:59 je udobno prevzel vodstvo, traso je prepeljal s 55,4 km/h.

17:48 – Campenaerts je bil v cilju le sedem sekund hitrejši od Masa. Španec je očitno odpeljal izjemen kronometer.

16:43 – S startne rampe se je pognal še Avstralec Jay Vine, eden od adutov moštva UAE Emirates za današnjo zmago. Enric Mas je medtem v cilju prevzel vodstvo s časom 13:07.

16:35 – Na progi je tudi Belgijec Victor Campanaerts (Lotto Dstny), ki bi se danes utegnil vmešati v boj za etapno zmago. Vsekakor bi moral 32-letnik postaviti merodajen čas.

17.32 - Startal je Španec Enric Mas, kapetan moštva Movistar.

Start: Ob 17.23 se je na progo podal prvi kolesar, Španec Luis Angel Mate Mardones (Euskatel – Euskadi).