Primož Roglič je na novinarski konferenci dan pred začetkom 79. dirke po Španiji, na kateri bo nastopil že šestič, od tega je trikrat zmagal, spregovoril o svoji formi in načinih, kako se izogniti padcem, ki so nehote postali stalnica njegovih dirk. Priznal je tudi, da po padcu na dirki po Franciji, ki jo je končal predčasno, še vedno čuti bolečine, predvsem v hrbtu.

"O nastopu na Vuelti ni bilo dvomov, a procesa rehabilitacije ni mogoče pospešiti. Je, kot je, živim s tem dan za dnem," je povedal na spletni novinarski konferenci svoje ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe.

"Teden dni sem potreboval za osnovno okrevanje. Nekaj dni potrebuješ, da ugotoviš, kaj je narobe s tvojim telesom. Potem se počasi sestavljaš nazaj, naprej zgolj za dobro počutje v normalnem življenju. Na srečo je vse potekalo hitro in sem lahko potem počasi opravljal že prve treninge," je obrazložil odločitev, da starta na Vuelti.

Na predstavitev ekip se je Roglič pripeljal v družbi lanskega zmagovalca Vuelte Seppa Kussa. Foto: Reuters

"Miniti bo moralo še nekaj časa, da bom brez bolečin, verjetno bo to po koncu dirke. Torej še tri tedne. Vsak teden je sicer bolje, sem tudi dovolj dober, da lahko kolesarim. Po padcu nisem dirkal in vsak dan bo pokazal, kako bo šlo, tudi ob spremembah ritma. Sem pa optimističen," je o trenutnem zdravstvenem stanju še povedal Roglič, ki mu letošnja trasa Vuelte (kar 61.522 višinskih metrov, op. a.) zelo ustreza.

"Ne glede na to, kdo pride na dirko, in ne glede na traso, je najboljši tisti, ki je najbolje pripravljen na danih terenih v vnaprej znanem obdobju. Mi pa je trasa všeč, raje imam vzpone in spuste kot pa ravninske etape."

Foto: Unipublic / Cxcling

Družina je spet odigrala ključno vlogo pri vrnitvi na kolo

Roglič je na medijskem druženju znova izpostavil družino, ki mu je pomagala, da se je vrnil na kolo in na dirko po Španiji. "Težko je bilo, ko sem tako končal Tour. Pred tem sem vložil veliko dela, tudi družina je veliko žrtvovala in mi nato pomagala, da sem šel lahko hitreje naprej. Na drugi strani so v življenju vedno izzivi in se je treba z njimi spopadati."

V iskanju prave pozicije

Roglič je odgovarjal tudi na vprašanja glede padcev na dirkah, kako se jim izogniti. "Treba je voziti na pravem položaju, ampak konec koncev si vsi želijo biti tam," se zaveda Roglič. "Padci so sestavni del sodobnega kolesarstva in ne moreš se jim povsem izogniti. Če se padcem skušaš povsem izogniti, moraš voziti povsem na repu, pa še tam so nevarnosti. Enostavno je treba biti na pravem mestu, in ob tem poskušati uživati in se zabavati na kolesu," pravi trikratni zmagovalec Vuelte, ki ga bo v Španiji, še prej pa na Portugalskem, spremljala močna ekipa.

Zmagovalni oder lanske Vuelte: Vingegaard (2. mesto), zmagovalec Kuss in Roglič na 3. mestu. Foto: Guliverimage

Na ravninskih delih Vuelte, ki jih bo bore malo, ga bosta skušala zaščititi Nico Denz in Patrick Gamper, medtem ko je ostala peterica specializirana za gorske etape. Roglič se bo v gorah lahko oprl na ruskega kolesarja Aleskandra Vlasova, ki ga je spremljal že na Dirki po Franciji, a je zaradi poškodbe gležnja moral odstopiti, Daniela Martíneza, ki je na letošnjem Giru zaostal zgolj za prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem, Rogerja Adrio in mlada talenta Floriana Lipowitza ter Giovannija Aleottija, ki je letos zmagal na dirki Po Sloveniji.

S še močnejšo ekipo na špansko pentljo prihaja ekipa UAE Emirates, ki ji bosta poveljevala Adam Yates in Joao Almeida, ki bo zaradi gostovanja Vuelte na njegovih domačih (portugalskih) cestah še bolj motiviran kot sicer.

Na vprašanje, kako se bo BORA lotila glavnih tekmecev, je Roglič odgovoril, da bodo to še videli. "Iskreno, na start Vuelte sem prišel v določeni formi, dovolj dobri, da bom lahko nastopil, bomo pa videli, kako se bodo stvari odvijale."

Roglič bo na Vuelti nastopil že šestič, od tega je trikrat zmagal v skupnem seštevku dirke. Če bi Vuelto dobil še četrtič, bi se izenačil z rekordom španskega kolesarja Roberta Herasa.

Dirka po Španiji se bo začela jutri, 17. avgusta, s posamičnim kronometrom (12 km) od Lizbone do Oeirasa.

