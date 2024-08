Fenomenalne kolesarske sezone še zdaleč ni konec, potem ko smo spomladi Slovenci na Dirki po Italiji pesti stiskali za Tadeja Pogačarja in poleti na Dirki po Franciji še za Primoža Rogliča, ki na zanj zakletem Touru spet ni imel sreče, bo Zasavec zdaj poskušal še četrtič v karieri osvojiti špansko Vuelto. In kakšen pekel so njemu in drugim tekmovalcem pripravili prireditelji dirke, ki se bo 17. avgusta začela v Lizboni na Portugalskem, končala pa 8. septembra v Madridu?

79. izvedba Dirke po Španijo bo spektakularna. Kolesarje v 21 etapah čaka 3.265 kilometrov dirkanja, le ena etapa bo povsem ravninska, pet bo nekoliko bolj razgibanih, še pet hribovitih, od teh dve s ciljem v klanec, osem klasičnih in zahtevnih gorskih, pa dva posamična kronometra. Prvi že v uvodni etapi Vuelte v Lizboni, drugi pa povsem na koncu v Madridu.

Foto: zajem zaslona

Kronometra nista po Rogličevi meri

Posamični vožnji na čas utegneta odločati tudi o skupnem zmagovalcu dirke, slovenskemu adutu Primožu Rogliču pa nista pisani na kožo. Oba kronometra sta namreč bolj ali manj ravninska. Uvodni v Lizboni bo dolg 12 kilometrov in bo imel vsega 55 višinskih metrov, zaključni v Madridu pa ima v 22 kilometrih 190 višincev in en nekategoriziran klanec v dolžini enega kilometra s štiriodstotnim povprečnim naklonom. Vsekakor premalo, da bi lahko na trasi zablesteli najboljši hribolazci.

Trasa letošnje Vuelte je sicer v celoti zelo razgibana, še edina etapa, ki so jo prireditelji označili za ravninsko, bo ponudila 1.691 višinskih metrov, a je poleg obeh kronometrov tudi edina brez vsaj enega kategoriziranega klanca. Dirka se bo začela na Portugalskem, po treh etapah pa se bo karavana zapeljala v Španijo. Druga in tretja etapa nista posebej zahtevni, obe imata dobrih 2.600 višincev.

V četrti etapi kolesarje že čaka prvi zahtevnejši preizkus. Foto: zajem zaslona

V Španiji že prvi zahtevnejši preizkus

Takoj ob povratku v Španijo pa kolesarje že čaka prvi zahtevnejši preizkus, dobrih 170 kilometrov dolga etapa z dvema klancema prve kategorije, tudi ciljnim na Pico Villuercas (14,6 kilometra s 6,2-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina dosega celo 20 odstotkov!). Sledi že omenjena edina ravninska etapa, nato druga gorska s ciljem v klanec tretje kategorije. Pa spet pretežno ravninska sedma etapa, v kateri utegne šprintersko veselico pokvariti klanec druge kategorije kakšnih 30 kilometrov pred ciljem.

V deveti etapi bodo morali kolesarji premagati Puerto de el Purche (8,9 kilometra, 7,7 odstotka), pa kar dvakrat Alto de Hazallanas (7,1 kilometra, 9,6 odstotka). Foto: zajem zaslona

Prvi teden dirke se bo končal spektakularno, v sobotni osmi etapi bo spet ciljni vzpon do Cazorle (4,6 kilometra, 7,2 odstotka), a bo to le ogrevanje pred nedeljsko deveto etapo, ki z dobrimi 4.400 višinci in tremi klanci prve kategorije že spada med kraljevske na letošnji dirki. V deveti etapi bodo morali kolesarji premagati Puerto de el Purche (8,9 kilometra, 7,7 odstotka), pa kar dvakrat Alto de Hazallanas (7,1 kilometra, 9,6 odstotka), a bodo imeli nato do cilja še dobrih 20 kilometrov spusta.

Po prvem dnevu premora spet v gore

Po prvem dnevu premora se bo tudi drugi teden dirke začel z gorsko etapo, a bo v tej najzahtevnejši klanec 30 kilometrov pred ciljem, nato pa nekaj spusta in ravnine, na naslednji ciljni vzpon pa bo treba počakati do 29. avgusta in 12. etape. Ta bo večinoma nezahtevna, dogajanje pa bo vseeno začinil zaključni 15,4 kilometra dolg klanec prve kategorije do gorske postaje Manzaneda. Povprečni naklon je sicer le 4,7-odstoten, a ima klanec dele, kjer se naklonina dvigne tudi do 12 odstotkov.

Drugi teden se bo zaključil s še eno gorsko epiko in ciljnim klancem ekstra kategorije. Foto: zajem zaslona

Trinajsta etapa bo še za odtenek zahtevnejša, za ogrevanje pred zaključnim klancem bodo kolesarje pričakali en vzpon tretje in dva druge kategorije. Za konec pa zopet izziv za najboljše hribolazce, 7,7 kilometra dolg vzpon prve kategorije na Puerto de Ancares s skoraj devetodstotnim povprečnim naklonom. Štirinajsto etapo bo zaznamoval klanec prve kategorije, ki pa ne bo ciljni, zato pa se bo drugi teden zaključil s še eno gorsko epiko in z dvema vzponoma prve kategorije ter ciljnim klancem ekstra kategorije. Cuitu Negru je 18,9 kilometra dolg vzpon s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina presega 13 odstotkov in na enem mestu doseže celo 24 odstotkov.

Tudi v zadnjem tednu tri ključne etape

V zadnjem tednu dirke bodo ključne tri etape, še zadnji gorski, 16. in 20., ter sklepni kronometer v Madridu. Tudi zaključek 16. etape bo na klanec ekstra kategorije, 12,5 kilometra dolg Lagos de Covadonga s 6,9-odstotnim povprečnim naklonom in nekaj odseki, kjer je naklonina 16-odstotna. V predzadnji, 20. etapi pa kolesarje čaka kar sedem kategoriziranih klancev in več kot pet tisoč višinskih metrov. Cilj bo na vrhu Pica Blanca (7,9 kilometra, 9,1 odstotka). Po profilu bi morala 20. etapa zagotovo nositi naziv kraljevska.

V 20. etapi kolesarje čaka kar sedem kategoriziranih klancev in več kot pet tisoč višinskih metrov. Foto: zajem zaslona

Kaj pa konkurenca?

Primož Roglič, ki je na Vuelti slavil že v letih 2019, 2010 in 2021, spada med favorite za skupno zmago, z morebitno četrto pa bi na večni lestvici junakov Vuelte ujel špansko legendo Roberta Herasa, ki je domačo pentljo osvojil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. Roglič bo imel v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe močne pomočnike, Aleksandra Vlasova, Daniela Martineza, Floriana Lipowitza, Patricka Gamperja, Nica Denza, Giovannija Aleottija in Rogerja Adrio.

Lani je Vuelto osvojil Sepp Kuss, popoln uspeh moštva Jumbo - Visma pa sta dopolnila Jonas Vingegaard in Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Lansko zmago bo branil Američan Sepp Kuss, ki bo del močne zasedbe moštva Visma | Lease a Bike, v katerem bodo še Wout van Aert, Cian Uijtdebroeks, Dylan Van Baarle, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Edoardo Affini in Attila Valter. Pri UAE Emirates stavijo na Isaaca del Tora, Marca Solerja, Adama Yatesa, Joaa Almeido, Pavla Sivakova, Filippa Baroncinija, Jaya Vina in Brandona McNultyja.

Štartna lista sicer še ni potrjena, a vse kaže, da bo za Soudal - Quick Step čim boljše mesto v skupnem seštevku lovil domačin Mikel Landa, pri Movistarju Enric Mas, močni zasedbi utegnejo imeti pri Ineos Grenadiers, EF Education - Easy Post, Lidl - Trek, Bahrain - Victorious …

