Petindvajsetletni slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je vodilni na lestvici nepretrgoma vse od 28. septembra 2021, od takrat je nanizal 149 zaporednih tednov na vrhu. Tokrat ostaja pri 10.928 točkah, na to številko se je povzpel z zmago na Dirki po Franciji, saj v Parizu ni nastopil.

Z dvema olimpijskima zmagama v teh dneh se mu je nekoliko približal prvi zasledovalec Remco Evenepoel, ki še vedno precej zaostaja. Štiriindvajsetletni član ekipe Soudal Quick-step je pridobil slabih tisoč točk in je zdaj pri 6804,57.

Sprememb ni tudi na naslednjih mestih, tretji ostaja Danec Jonas Vingegaard (4770,5) pred Belgijcem Jasperjem Philipsenom (4450) in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom (4430).

Na šestem mestu je drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki ima 3733,36 točk. Tudi član Red Bull - BORA - Hansgrohe na olimpijskih igrah ni vozil.

Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Eno mesto je izgubil Matej Mohorič, ki je po novem 40. s 1693 točkami. Petindvajset mest je pridobil najboljši Slovenec v Parizu Jan Tratnik, na cestni dirki je bil osmi, in skočil na 80. mesto (1054,36). Med prvo petstoterico so še Gal Glivar na 348., Luka Mezgec na 364. in Jaka Primožič na 492. mestu.

V seštevku držav Slovenija ostaja na drugem mestu z 18.226,05 točk za vodilno Belgijo, ki ima na računu 24.982,57 točke. Tretja je Španija (14.439,83), četrta Danska (13.872,04).

V ženski konkurenci vodi Belgijka Lotte Kopecky, ki ima 6411 točk. Sledita Nizozemki Demi Vollering in Lorena Wiebes.

Od Slovenk je najvišje na 102. mestu Urška Žigart, 163. je Eugenia Bujak, 231. pa Urša Pintar.

V razvrstitvi držav vodi Nizozemska (15.260,62), Slovenija je 27.

Preberite še: