Evenepoel do dvojne olimpijske krone, Tratnik 8.

Potek dirke: olimpijske igre, cestna dirka (M)

CILJ: Remco Evenepoel je olimpijski prvak! Drugi je Madouas, tretji pa Laporte. Jan Tratnik je končal kot osmi.

2 km do cilja: Evenepoel se je rešil, Madouas drži prednost pred četverico.

4 km do cilja: Kakšna drama! Evenepoel je imel defekt, a mehaniki so hitro pripeljali nadomestno kolo.

5 km do cilja: Evenepoel se pelje dvojni olimpijski kroni naproti, Madouas še vedno drži drugo mesto.

8 km do cilja: Evenepoel vodi, Madouas pa popušča in kaj lahko se zgodi, da bo ostal brez odličja. Blizu je tudi Jan Tratnik.

11 km do cilja: Evenepoel je na čelu, Madouas zaostaja 25 sekund, ostali pa so več kot minuto zadaj.

14 km do cilja: Evenepoel se je na zadnjem vzponu na Montmartre otresel Madouasa.

20 km do cilja: V vodstvu vztrajata Evenepoel in Madouas, glavnina pa se je razbila na dve skupini. Zaostanek zasledovalcev je že minuto in zdi se, da sta zlato in srebro oddana.

27 km do cilja: Küng in Haller sta ob drugem vzponu na Montmartre odpadla iz vodilne skupine, van Aert in van der Poel pa ponovno napadata iz glavnine.

30 km do cilja: Zasledovalci so ujeli Healyja. Peterica, na čelu z Evenepoelom ima 38 sekund prednosti pred glavnino.

38 km do cilja: Skupina van Aert/van der Poel je ujeta s strani glavnine, v kateri je tudi Jan Tratnik. Kmalu zatem pa je napadel Remco Evenepoel in že ujel zasledovalno skupino.

40 km do cilja: Dve zasledovalni skupini sta pred glavnino, v vodstvu pa vztraja Healy. Glavnina je 54 sekund zadaj. V skupini z van Aertom in van der Poelom sta tudi domači up Julian Alaphilipe in Američan Matteo Jorgenson.

46 km do cilja: Healy se je na vzponu otresel Lutsenka, iz glavnine pa sta skočila Mathieu van der Poel in Wout van Aert.

47 km do cilja: Vodilni prvič na vzponu na Montmartre, glavnina je še vedno več kot minuto zadaj.

52 km do cilja: Težave za Mateja Mohoriča in Madsa Pedersna, ki morata menjati kolo.

58 km do cilja: Napadi v glavnini se vrstijo, na čelu pa sta Healy in Lutsenko. Med njima in glavnino je še sedmerica, ki njuno prednost topi, glavnina pa zaostaja že več kot minuto.

68 km do cilja: Domen Novak in Švicar Stefan Küng sta napadla, a glavnina ju je hitro ujela. Ujet je bil tudi Mullen.

72 km do cilja: Kolesarji so že prevozili 200 kilometrov, do cilja jih ostaja še 72. Glavnina je zelo aktivna, bega Healyja in Madouasa je skoraj konec. Težave tudi za Danca Mattiasa Skjelmoseja, ki je moral zamenjati kolo.

SITUACIJA 80 KM DO CILJA:

Kolesarja na čelu dirke:

Ryan Mullen (Irska)

Elia Viviani (Italija)



Zasledovalca: + 41 sekund

Ben Healy (Irska)

Aleksej Lutsenko (Kazahstan)

Glavnina: + 1:21 minute

Montmartre, fantastična kulisa olimpijske dirke. Foto: Guliverimage

86 km do cilja: Irski kolesar Ben Healy je še enkrat poskusil z napadom, tokrat se mu je pridružil Kazahstanec Alexey Lutsenko, in hitro sta si nabrala nekaj prednosti pred glavnino. Sledita jima le Jan Tratnik in Francoz Kevin Vauquelin.

94 km do cilja: Na vzponu na Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1.4km, 5.1%) sta Irec Ben Healy in Francoz Valentin Madouas silovito pospešila, tudi Jan Tratnik je bil zraven, a so se stvari hitro umirile.

The attacks have finally started. Thank God for Ben Healy! #Paris2024 pic.twitter.com/Pyq9G7CqF5 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 3, 2024

100 km do cilja: Belgijski kolesar Tiesj Benoot je zdaj vseskozi na preži za Novakom, zato ohranja zelo visok tempo. Vodilna skupina, v kateri je samo še pet kolesarjev (Viviani, Mullen, Rougier-Lagane, Boúglas in Kagimu), ima še dve minuti prednosti pred glavnino.

105 km do cilja: Sprememba na čelu glavnine! Domen Novak, ki je v slovenski reprezentanci nadomestil moštvenega kolega Tadeja Pogačarja, prevzema pobudo! Slovenci bodo danes očitno mešali štrene favoritom in zdaj se ti tega tudi zavedajo. Tudi Jan Tratnik vse bližje ...

Ob trasi vlada izjemno vzdušje:

On ne pense plus qu'à ce circuit final avec l'ambiance de folie qui s'annonce. C'est déjà bouillant sur place. 📹via @t_rgnr #Paris2024 pic.twitter.com/6z4JI6vhnR — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 3, 2024

Situacija 120 km do cilja:

Osem kolesarjev na čelu dirke:

Viviani (Italija)

Mullen (Irska)

Bouglas (Grčija)

Chaiyasombat (Tajska)

Ed Doghmy (Maroko)

Kagimu (Uganda)

Manizabayo (Ruanda)

Rougier-Lagane (Mavricij)



Glavnina + 2:38

122 km do cilja: Zasledovalci so ujeli ubežnike, pred glavnino, kjer se pri narekovanju tempa izmenjujejo Belgijec Benoot, Nizozemec Hoole in danski kolesar Bjerg, imajo še 2.50 minute prednosti. Karavana je zdaj na delu trase, kjer si bodo vzponi sledili kot po tekočem traku: Côte de Senlisse (1,3 km pri 5,3 %), Côte d'Herbouvilliers (850 m pri 5,7 %), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km pri 6,3 %), Côte de Châteaufort (900 m pri 5,7 %), Côte de Bièvres (1,2 km pri 6,5 %) in Côte du Pavé des Gardes (1,3 km pri 6,5 %).

Foto: Guliverimage

130 km do cilja: Trije zasledovalci (Italijan Viviani, Irec Mullen in Grk Bouglas) se hitro približujejo vodilni skupni petih kolesarjev, ki na čelu dirke vztrajajo že vse od uradnega začetka dirke. Njihova prednost zdaj znaša samo še 1:46 minute, pred glavnino pa imajo samo še dobre štiri minute naskoka.

143 km do cilja: Tempo je preoster za ruskega kolesarja Gleba Syritso, ki je izpadel iz zasledovalne skupine in bo počakal na glavnino. Ubežna četverica ima samo še dobre tri minute prednosti pred zasledovalci (Viviani, Mullen in Bouglas) in šest minut in pol pred glavnino s favoriti.

The (very) big loop of Paris! 🚴

Today, the cyclists will compete on the longest distance ever covered at an Olympic Games. 🚴

Who will be the winner at the end of the 273 km route? 🥇

See you at the Trocadero at the end of the day!

-

La (très) grande boucle de Paris ! 🚴

Les… pic.twitter.com/lP8IxzFHUO — Paris 2024 (@Paris2024) August 3, 2024

150 km do cilja:

Kolesarji na čelu dirke:

Chaiyasombat (Tajska)

Doghmy (Maroko)

Ed Kagimu (Uganda)

Manizabayo (Ruanda)

Rougier-Lagane (Mavricij)

Ubežna skupina, ki na čelu dirke vztraja že od začetka dirke. Foto: Reuters Zasledovalna skupina + 5:38

Viviani (Italija)

Syritsa (Rus)

Mullen (Irska)

Bouglas (Grčija)



Glavnina + 8:19

Foto: Guliverimage

175 km do cilja: Četverica v zasledovalni skupini (Rus Syritsa, Irec Mullen, Italijan Viviani in Grk Bouglas) si je pred glavnino nabrala že štiri minute prednosti, za skupino na čelu dirke pa zaostaja devet minut. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Belgije (Tiesj Benoot), Danske (Mikkel Bjerg) in Nizozemske (Daan Hoole), medtem ko se Slovenci za zdaj vozijo bolj v ozadju.

Domen Novak Foto: Reuters

190 km do cilja: Nov poskus napada, tokrat uspešen! Italijan Elia Viviani, Rus Gleb Syritsa, Irec Ryan Mullen in Grk Georgios Bouglas so silovito pospešili in si hitro nabrali minuto prednosti pred glavnino. Skupina na čelu dirke ima zdaj že skoraj 15 minut naskoka pred glavnino s favoriti, kjer so Belgijci končno prevzeli pobudo pri narekovanju tempa.

192 km do cilja: Iz glavnine so napadli štirje vrhunski kolesarji (Britanec Wright, Kolumbijec Buitrago, Francoz Madouas in Avstrijec Haller), a je glavnina njihov poskus napada hitro nevtralizirala. Maročan Doghmy je spet imel težave s kolesom, pri čemer mu je pomagal mehanik Ugande. Vse države očitno nimajo svojega spremljevalnega vozila na tej dirki.

197 km do cilja: Glavnina je upočasnila, zato je prednost ubežne skupine hitro narasla in zdaj znaša že več kot 12 minut.

208 km do cilja: Kolesarji se približujejo kratkemu vzponu na Côte des Mesnuls (800 km, 7.2%). Prednost ubežne skupine počasi kopni, zdaj znaša le še dobrih pet minut.

230 km do cilja: Maročan Ed Doghmy je res zelo aktiven, spet se mu je uspelo vrniti v ubežno skupino.

238 km do cilja: Maročan Ed Doghmy ima spet težave in je zaostal za ubežno skupino. Na čelu dirke je zdaj četverica, ta ima pred glavnino, ki jo vodijo danski kolesarji, že sedem minut prednosti. Kolesarji so že prevozili drugi vzpon današnje dirke Côte de Saint-Germain-en-Laye.

We have the first breakaway of the day 🚴🏼‍♂️



🇲🇺 Christopher Rougier-Lagane

🇹🇭 Thanakhan Chaiyasombat

🇺🇬 Charles Kagimu

🇷🇼 Eric Manizabayo

🇲🇦 Achraf Ed Doghmy



The group is now over six minutes ahead of the peloton #Cycling #RoadCycling #OlympicCycling pic.twitter.com/YkOKw4pUZC — UCI (@UCI_cycling) August 3, 2024

252 km do cilja: Maročan Ed Doghmy se je po težavah s kolesom uspel vrniti v ubežno skupino. Na čelu dirke je zdaj spet pet kolesarjev (poleg Maročana še Charles Kagimu iz Ugande, Eric Manizabayo iz Ruande, Tajvanec Thanakhan Chaiyasombat in Chrisopher Rougier-Lagane iz Mavricija), ki imajo že šest minut prednosti pred glavnino. Favoritov prednost ubežne skupine, v kateri ni vidnejših imen, ne skrbi.

Malo za šalo: Mathieu van der Poel Remcu Evenepoelu: Kako kaj noge?

255 km do cilja: Na čelu dirke zdaj vztrajajo še štirje kolesarji (Maročan Ed Doghmy je po težavah s kolesom popustil), ki so pobegnili kmalu po uradnem začetku dirke. Pred glavnino imajo že skoraj šest minut prednosti.

Foto: Guliverimage

268 km do cilja: Pet kolesarjev je uspelo prevoziti nekaj prednosti pred glavnino To so: Charles Kagimu (Uganda), Ed Doghmy (Maroko), Eric Manizabayo (Ruanda), Thanakhan Chaiyasombat (Tajska) in Chrisopher Rougier-Lagane (Mavricij).

272 km do cilja - Cestna dirka se je ob 11.10 tudi uradno začela! Kolesarji iz manj znanih kolesarskih držav so že krenili v akcijo. Spomnimo: na dirki je samo 90 kolesarjev, kar je bistveno manj kot v Tokiu, kjer jih je nastopilo 130. Tadej Pogačar, ki je zaradi utrujenosti po Giru in Touru nastop odpovedal, je tam osvojil bron.



11.00 - V okrožju Trocadéro v bližini Eifflovega stolpa so se kolesarji podali na cestno dirko, ki bo dala novega olimpijskega prvaka. Olimpijskega prvaka iz Tokia Richarda Carapaza namreč ni na startu, saj je selektor edino ekvadorsko kvoto namenil Jhonatanu Narvaezu. Ob trasi se je zbralo ogromno gledalcev, saj je to eno redkih olimpijskih tekmovanj, kjer ni treba plačati vstopnice.