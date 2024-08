Večerna poslastica OI na stadionu, ki ga odlično poznata Riera in Vipotnik

Danes se bo na olimpijskem turnirju v nogometu odločalo o polfinalistih. V najbolj atraktivnem srečanju se bosta zvečer v Bordeauxu, kjer sta še pred kratkim sodelovala Albert Riera in Žan Vipotnik, pomerili gostiteljica Francija in Argentina. Današnje dogajanje se bo začelo na Parku princev ob 15. uri, ko se bosta spopadla Maroko in ZDA.