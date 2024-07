Bo Argentini uspelo? Španiji in Japonski je že.

Danes bo znanih vseh osem četrtfinalistov nogometnega moškega olimpijskega turnirja v Franciji. Vstopnico za četrtfinale sta si že zagotovili Španija in Japonska. Najbolj izenačeno je v skupini B, kjer imajo Argentina, Ukrajina, Maroko in Irak po dveh nastopih enako število točke. Vsi so jih osvojili po tri.