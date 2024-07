Leškijeva odkrito v boj za kolajno, na delu ponovno rokometašice in odbojkarji

Dopoldanski posamični spored bo ob 9.30 s četrtfinalnim nastopom odprla veslačica Nina Kostanjšek, Isak Žvegelj pa se bo v boj podal kmalu za njo. Četrtfinale ga namreč čaka ob 10.10.

Ob 10. uri bo poleg uvodne borbe za Leškijevo na delu Deni Kožul, ki se bo v drugem krogu namiznoteniškega turnirja udaril z Japoncem Shunsukejem Togamijem. Točno opoldan novi štirje plovi čakajo jadralko na deski v kategoriji IQFoil Lino Eržen.

Lahko Deni Kožul pripravi novo presenečenje? Foto: www.alesfevzer.com

Ob 12.26 novi boji v lokostrelstvu čakajo Žano Pintarič, ki je v kvalifikacijah, ki so potekale še pred uradnim odprtjem iger, zasedla 46. mesto. Ta dosežek ji je v prvem krogu izločilnih bojev namenil 19. po kvalifikacijah, Brazilko Ano Luizo Sliachticas Caetano. Ob 12.39 se začenja predtekmovalni del za plavalko Nežo Klančar, ki bo lovila polfinale v disciplini 100 metrov prosto.

Popoldan sledijo tudi kvalifikacije kajakašev s Petrom Kauzerjem in kanuistk z Evo Alino Hočevar, ki bodo potekale od 15. ure dalje.

Podelili bodo 12 kompletov odličij

Torek prinaša tudi boje za nova odličja. Že navsezgodaj bodo boj za kolajne začeli triatlonci. V plavalnem bazenu se bodo plavalci merili za naslov v disciplinah 4 x 200 metrov prosto in 800 metrov prosto, plavalke pa na 100 m hrbtno. Ženske ekipe se bodo udarile v športni gimnastiki, v namiznem tenisu pa bomo dobili nosilce medalj v mešanih dvojicah.

Medalje bodo podelili še na ženskem turnirju v ragbiju 7 in v ekipni tekmi v sabljanju v disciplini meč pri ženskah. Mešane ekipe se bodo udarile v strelstvu v disciplini pištola 10m, moški pa še v trapu. V judu bodo pri ženskah znane dobitnice kolajn do 63 kilogramov, pri moških pa do 81 kilogramov.

Pariz 2024, 30. julij, slovenski nastopi: Rokomet:

skupina A, 3. krog, ženske:

9.00 Nemčija - Slovenija Veslanje:

9.30 enojec, četrtfinale, ženske (Nina Kostanjšek)

10.10 enojec, četrtfinale, moški (Isak Žvegelj) Namizni tenis:

10.00 posamično, 2. krog, moški (Deni Kožul) Judo:

10.00 do 63 kg, ženske (Andreja Leški)

10.28: do 63 kg, 2. krog, ženske (Andreja Leški?)

12.20: do 63 kg, osmina finala, ženske (Andreja Leški?)

13.16: do 63 kg, četrtfinale, ženske (Andreja Leški?)

16.34: do 63 kg, repasaž, ženske (Andreja Leški?)

16.51: do 63 kg, polfinale, ženske (Andreja Leški?)

17.49 do 63 kg, za 3. mesto, ženske (Andreja Leški?)

17.59 do 63 kg, za 3. mesto, ženske (Andreja Leški?)

18.09 do 63 kg, finale, ženske (Andreja Leški?) Jadranje:

12.00 IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen) Lokostrelstvo:

12.26 posamično, 1. krog, ženske (Žana Pintarič)

13.05: posamično, 2. krog, ženske (Žana Pintarič?) Plavanje:

12.39 100 m prosto, kvalifikacije, ženske (Neža Klančar)

21.25 100 m prosto, polfinale, ženske (Neža Klančar?) Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.00 C-1, kvalifikacije, 1. vožnja, ženske (Eva Alina Hočevar)

16.00 K-1, kvalifikacije, 1. vožnja, moški (Peter Kauzer)

17.10 C-1, kvalifikacije, 2. vožnja, ženske (Eva Alina Hočevar)

18.10 K-1, kvalifikacije, 2. vožnja, moški (Peter Kauzer) Odbojka:

skupina A, 2. krog, moški:

17.00 Slovenija - Srbija