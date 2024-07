Američanke zlate, Simone Biles pisala zgodovino pred številnimi zvezdniki

Ameriške telovadke so v današnji ekipni tekmi v športni gimnastiki na olimpijskih igrah v Parizu osvojile zlato odličje. Zmagale so s 171,296 točke. Srebro so osvojile Italijanke s 165,494 točke, bron pa Brazilke s 164,497 točke. To je skupno četrto olimpijsko zlato za ameriške telovadke in tretje na zadnjih štirih igrah.

Američanke so upravičile vlogo favoritinj in vodile vse od prve rotacije. Do naslova jih je popeljala prva zvezdnica ekipe in gimnastike nasploh Simone Biles in osvojila svojo peto zlato kolajno na olimpijskih igrah. Ima tudi eno srebrno in dve bronasti kolajni, s skupaj osmimi pa je postala prva ameriška telovadka z osmimi olimpijskimi medaljami. Ekipo so sestavljale še Jordan Chiles, Jade Carey, Sunisa Lee in Hezly Rivera.

Na zmagovalnem odru so se poleg Američank zvrstile še Italijanke in Brazilke. Foto: Reuters

Italijanke so osvojile prvo olimpijsko ekipno medaljo v gimnastiki za Italijo po letu 1928, Brazilke pa so osvojile prvo ekipno medaljo za Brazilijo.

Spektakel v Parizu si je ogledala tudi filmska zvezdica Natalie Portman. Foto: Reuters

Ekipno tekmo v gimnastiki, predvsem nastope Američank, so sicer spremljali številni zvezdniki, med njimi Serena Williams, Nicole Kidman, Natalie Portman, Spike Lee in Michael Phelps.

Na svoj račun je prišel tudi velik športni zanesenjak in filmski režiser Spike Lee. Foto: Reuters