Olimpionik Cerar prejel priznanje japonskega veleposlaništva v Slovenji

Ob gimnastiki, v kateri je osvojil 30 medalj na velikih tekmovanjih, je uspešno končal študij prava in dolga leta delal kot odvetnik. Na olimpijskih igrah, ki so jih leta 2021 pripravili v Tokiu, je bil vodja slovenske olimpijske reprezentance. Mladost je preživel na Turjaku ter se nato preselil v Ljubljano, večji del življenja pa živi v Grosuplju.

"Zelo sem vesela, da smo lahko podelili priznanje naše ambasade Cerarju. Je pravi gospod, gentleman, ki že dolga desetletja skrbi za dobre odnose med Slovenijo in Japonsko. Jasno na začetku prek športa, potem pa tudi prek fair playa in gospodarskega sodelovanja. Lahko mirno rečem, da je pravi prijatelj Japonske. Mednarodne razmere postajo vse bolj kompleksne in v določenih delih sveta tudi zaskrbljujoče. Zato je še bolj pomembno, da države, ki zagovarjamo demokracijo, vladavino prava in človekove pravice, te še bolj enotno podpiramo. Zato je pomembno, da gradimo mrežo in povezave med našimi ljudmi," je povedala Yoshida.

"Naši današnji gostitelji izjemno cenijo tradicijo. Sodeloval sem z njimi ne le na športnem področju, ampak tudi na kulturnem in gospodarskem, tako na državni ravni kot z župani posameznih občin. Imam tudi veliko prijateljstev s sijajnimi nekdanjimi japonskimi telovadci, s katerimi smo tekmovali. Spomini so še sveži na tiste lepe čase. Sem pa bil presenečen nad gesto japonskega veleposlaništva, ki mi je podelilo to priznanje," pa je dejal Cerar.

Rojen je bil 28. oktobra 1939 v Ljubljani in je še danes najuspešnejši športnik Slovenije na velikih tekmovanjih. Ob Leonu Štuklju, gimnastični legendi med obema svetovnima vojnama, je prav Cerar tisti, ki je po drugi svetovni vojni, na velikih tekmovanjih je nastopal med letoma 1958 in 1970, Sloveniji priboril največ kolajn.

Na svojem paradnem orodju, konju z ročaji, se mu je lahko po številu osvojenih odličij približal le madžarski tekmovalec Zoltan Magyar. Konj je najstarejše gimnastično orodje, katerega prvotni namen je bilo razvijanje vojaških sposobnosti. S tehnološkim razvojem orodja so se razvijale tudi mojstrovine Cerarja, z izjemnimi nastopi na tem orodju pa si je prislužil tudi laskave vzdevke, kot so kralj konja z ročaji, zlati konjenik in celo bog konja.

Čeprav Cerar slovi kot odličen konjenik, pa je bil zelo vsestranski telovadec. Bil je namreč prvi, ki mu je uspelo dvakrat zaporedoma osvojiti naslov evropskega prvaka v mnogoboju. Na prvenstvih stare celine je kolajne osvajal tudi na vseh drugih orodjih, naslove evropskega prvaka pa je osvojil še na krogih, bradlji in drogu.

Nastopil je na treh olimpijskih igrah, v Rimu leta 1960, Tokiu 1964 in Ciudad de Mexicu 1968. Največji uspeh je sicer dosegel v Tokiu, kjer je osvojil zlato kolajno na konju in bronasto na drogu, štiri leta pozneje v Ciudad de Mexicu pa je ubranil naslov olimpijskega prvaka na konju. A sam pravi, da mu je v življenjskem smislu največ dal prvi, neposrečen nastop na igrah v Rimu.

Nekdanji telovadec je izjemno kariero, v kateri je bil še štirikrat svetovni in desetkrat evropski prvak, končal pred domačimi navijači. Športu je v slovo pomahal v Hali Tivoli, kjer je osvojil nov naslov svetovnega prvaka na konju z ročaji.

Cerar je vse življenje ostal tesno povezan s športom. Skupaj s Štukljem je bil leta 1991 eden izmed le dveh individualnih soustanoviteljev OKS. V prvem mandatu je bil njegov podpredsednik, odtlej pa je član izvršnega odbora. Predseduje tudi Slovenski olimpijski akademiji in je bil med začetniki Fundacije OKS za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij.