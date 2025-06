Kot je povedal zdaj 40-letni strokovni sodelavec za sponzorstva in donatorstva v podjetju BTC, si je na minulem EP skušal ogledati čim več gimnastičnih bojev.

"Prvenstvo sem kar intenzivno spremljal, ne vsega, to moram priznati, ampak vse slovenske finale sva si z Mitkotom (Petkovšek, op. STA) ogledala skupaj pri njemu doma in zelo sva uživala v uspehih. Navdušen sem," je uvodoma dejal Bertoncelj, ki je sicer tudi vodja marketinga svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem.

Komaj 20-letni Rakovič se je že na svojem prvem EP uvrstil v finalni boj za odličja, na koncu je mladi telovadec zasedel peto mesto. Kot je menil Bertoncelj, lahko kljub mladosti in neizkušenosti že govorimo o njegovem nasledniku na konju z ročaji ter nasledniku zlatega konjenika Mira Cerarja.

"Absolutno se je dokazal. Konj, to jaz dobro vem, pa Miro (Cerar, op. STA), ki to ve še boljše kot jaz, je orodje, za katerega je treba res veliko trenirati, je garaško orodje. Na koncu je to še najtežje pokazati na tekmi, ker se napake na tem orodju zelo pogosto dogajajo," je povedal dobitnik treh kolajn z EP.

"Mora te biti kar nekaj v hlačah"

"Da pri Gregorjevih letih prideš v finale, kot zadnji izmed osmerice skočiš na orodje in opraviš sestavo brez napak, te mora biti kar nekaj v hlačah," je slikovito dejal Bertoncelj in dodal: "On je dokazal, da ga je nekaj v hlačah in vse spoštovanje, da je tako dobro vajo naredil. Takoj po tekmi sem mu pisal in povedal, da ga je bilo užitek gledati. Želim si samo, da bo naredil takšne rezultate, kot sem jih jaz, in še boljše."

Sašo Bertoncelj v Gregorju Rakoviču vidi naslednika. Foto: Bor Slana/STA

Finale v Leipzigu je bil izjemno razburljiv tudi zato, ker se je po dolgem času primerilo, da nihče izmed osmerice finalistov ni padel z orodja, prišlo je do menjave generacij in mladi so se res izkazali.

"To je res, drugače pa se zelo dobro spomnim, kdaj je bil finale na konju nazadnje brez padca. To je bilo leta 2017 na svetovnem prvenstvu. Jaz sem bil takrat četrti, če bi vsaj eden padel, bi imel medaljo in z njo tudi olimpijski nastop. Še vedno malo peče, če se 'pohecam'," je hitro odgovor našel nekdaj dolgoletni konjenik, ki je bil prvi po Cerarju na tem orodju s kolajnami z velikih tekmovanj.

"Fantje so dobro pripravljeni"

"Šalo na stran, res je bila zelo dobra tekma, to pomeni, da so fantje dobro pripravljeni, da so mladi in imajo veliko energije in mogoče delajo manj napak. Res pa je tudi, da je letos v veljavo stopil nov pravilnik do olimpijskih iger 2028, po katerem telovadci namesto desetih prvin delajo le osem. Posledično to še malo bolj zoži vrh, kar je bilo videti z zelo majhnimi razlikami med prvim in osmim v finalu. Morda je tudi manj možnosti za napako, ker si bolj spočit, saj je bila prej sestava težja in daljša in si moral biti še bolje fizično pripravljen," je razmišljal Škofjeločan.

Tudi sama izvedba pri finalistih je bila na prvem velikem tekmovanju v novem olimpijskem ciklu boljša kot doslej. Bertoncelj tudi to pripisuje dejstvu, da morajo telovadci v sestavi prikazati manj elementov kot prej, bolj se opazi, če kdo telovadi zgolj na moč. "Vse skupaj je malo bolj strnjeno in tisti, ki znajo izvedbeno lepo telovaditi, z boki gor, prej pridejo do izraza. Meni osebno je vsaj na konju to ljubše. Fantje so bolj vitki in če znajo to izkoristiti, se na konju res zdijo kot puščice. Lepo tehniko imajo."

"Bi rekel, da je nekje srednja pot"

Je tudi Rakovič pripadnik novega vala bolj elegantnih telovadcev? "Tudi on ne dela toliko na moč. Bi rekel, da je nekje srednja pot, ker če ti lahko narediš strig v stojo, nekaj moči že moraš imeti. Mislim, da ima on ravno pravo razmerje. Ni samo neka trlica, ampak ima tudi mišice, da lahko še kaj težjega doda v sestavo. Mislim, da ima čisto pravi sistem." "Da pri Gregorjevih letih prideš v finale, kot zadnji izmed osmerice skočiš na orodje in opraviš sestavo brez napak, te mora biti kar nekaj v hlačah." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Bertonclja po dobrih nastopih telovadcev vso sezono veseli tudi svetla prihodnost slovenske moške športne gimnastike.

"Če bi midva sedela eno ali pa dve leti nazaj, bi me skrbelo, kaj bo naslednjih pet, šest, sedem let. Zdaj pa moram reči, da se je že lani na EP pokazalo, da so bili fantje blizu, po letošnjih uspehih pa se sploh ne spomnim, kdaj smo imeli boljšo ekipo. Jaz sem prinesel medaljo, Mitja (Petkovšek, op. STA) jo je prinesel, Aljaž (Pegan, op. STA) tudi. Ampak bili smo morda dva, trije. Še nikoli pa ni bilo toliko dobrih telovadcev na različnih orodjih, kar imamo zdaj. Lepo je videti, da se fantje med seboj spodbujajo in podpirajo."

Kot je dodal, je kolajna na velikem tekmovanju le še pika na i. "Z medaljo jih ne bi preveč 'matral', to se ti mora res vse 'poklopiti'. Ampak če bodo še naprej takšni dosežki blizu finala in finali, mislim, da smo lahko zelo zadovoljni."