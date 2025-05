Karina Schönmaier, ki je na evropskem prvenstvu v Leipzigu osvojila zlato na tekmi mešanih parov, je bila danes najboljša tudi v finalu preskoka. Nemka je zmagala s 13,983 točke. Slovenka Teja Belak (13,533) je po odlični predstavi vse do zadnjega nastopa držala tretje mesto, ko jo je z zmagovalnega odra izrinila Bolgarka Valentina Georgijeva. Gregor Rakovič je nastopil med najboljšo osmerico na konju z ročaji in zasedel peto mesto.

Schönmaier je poskrbela za navdušenje domačih navijačev in osvojila že svojo tretjo kolajno tega EP. Pred tem je bila v paru s Timom Ederjem zlata na premierni tekmi mešanih parov, novosti tudi na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu, z nemško ekipo pa je zasedla drugo mesto.

To je prvi evropski naslov v preskoku za nemško telovadko po Oksani Čusovitini leta 2008, ki pa zadnja leta spet tekmuje za rodni Uzbekistan. Srebro je z zadnjim nastopom na tekmi, s katerim je s stopničk potisnila najboljšo Slovenko, osvojila Bolgarka Valentina Georgijeva (13,900), tretja je bila Belgijka Lisa Vaelen (13,666).

Belak je oba svoja skoka predstavila z odliko in vse do nastopa zadnje po vrsti je kazalo, da bo pri 31 letih prišla do tako želenega odličja, a so imele prve tri na današnji tekmi nekoliko višjo težavnost.

Belak, zmagovalka evropskih iger 2019, je tako kot leta 2013 v Moskvi zasedla četrto mesto, do kolajne, prve v sedmih finalnih nastopih na EP, pa ji je zmanjkalo vsega 133 tisočink točke.

Belak: Četrto mesto po dveh otrocih, mislim, da sem lahko več kot ponosna

Foto: Grega Valančič "Z današnjimi skoki sem zelo zadovoljna. Sploh z drugim, ki sem ga 'zalimala', in tudi ocena je bila zelo lepa. Mislim, da so mi na izvedbi odbili le 0,8 točke, kar je manj kot ena točka. Prvi skok je bil tudi veliko boljši kot v kvalifikacijah, vendar sem dobila le eno desetinko več. Res je, da je bilo v kvalifikacijah malo drugačno sojenje, tako da je to težko primerjati. Če povzamem vse skupaj, je zelo lepo povprečje. Pokazala sem, da lahko ostanem močna tudi na taki tekmi. Z današnjim izidom sem zelo zadovoljna, seveda bi bilo lahko bolje. Ne gre mi tudi iz glave. Ves čas si ponavljam, če bi bil še vedno prvi skok vreden toliko, kot je bil lansko leto, bi bilo tokrat dovolj za medaljo. Prej ko se bom s tem sprijaznila, lažje mi bo. Četrto mesto na evropskem prvenstvu po dveh otrocih, mislim, da sem lahko več kot ponosna," je v izjavi za Gimnastično zvezo Slovenije dejala Teja.

Gregor Rakovič je zasedel peto mesto. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Rakoviču peto mesto

Odlično je svoj prvi nastop v finalu evropskega prvenstva na konju z ročaji opravil Gregor Rakovič. Nastopil je kot zadnji tekmovalec v tem finalu, za vajo je bil nagrajen z oceno 14,233, kar je njegova najvišja ocena doslej. Na koncu je osvojil peto mesto, kar je njegov najboljši rezultat kariere.

Naslov evropskega prvaka na konju z ročaji je pripadlo Armencu Hamletu Manukyanu (14,766), srebro njegovemu rojaku Mamikoni Khachatryanu (14,733) in bron Italijanu Gabrieleju Targhetti (13,400).

"Počutim se vrhunsko"

" "Super, kaj naj rečem. Počutim se vrhunsko." Foto: Grega Valančič Super, kaj naj rečem. Počutim se vrhunsko. Za prvič sem doskočil in takoj gledal na veliki pano ter si mislil: 'Bo, bo, mogoče bo.' Potem smo pristali na petem mestu. Ampak že to, da sem naredil vajo pred deset tisoč ljudmi, da sem nastopal v finalu na evropskem prvenstvu. Rad bi proslavil z vsemi domačimi. Vsem doma se zahvaljujem. Hvala vsem, ki me na tej poti spodbujajo. Se vidimo naslednje leto," pa je bil po tekmovanju presrečen Rakovič.

Dvojna britanska zmaga na parterju

Na parterju je zlato medaljo osvojil Britanec Luke Whitehouse (14,500). Srebro je pripadlo njegovemu rojaku Harryju Hepworthu (14,366) in bron Italijanu Lorenzu Minhu Casaliju (13,966).

Jutri bo v Nemčiji potekalo še zadnje dejanje tega evropskega prvenstva, kjer se bodo tekmovalci predstavili še v zadnjih finalih.