Gregor Rakovič zmagal na Šalamunovem memorialu

Šalamunov memorial ima dolgo tradicijo v spomin na telovadca Ivana Šalamuna, ki se je leta 1961 med nastopom na gibljivi deski smrtno ponesrečil. Še danes velja za eno večjih gimnastičnih tekmovanj v regiji.

"Samo tekmovanje je bilo morda težje kot na evropskem prvenstvu, saj nismo imeli na voljo ogrevalne dvorane. Zato pa je bilo občinstvo tisto, ki me je poneslo do dobrega nastopa," je dejal 20-letni Mariborčan Gregor Rakovič, ki je bil s finalno predstavo zadovoljen, potem ko je v kvalifikacijah naredil napako, četudi ni bila povsem po njegovih željah.

Od slovenskih reprezentantov so se predstavili tudi Nikolaj Božič in Gregor Turk na parterju ter Toni Kastelic na drogu. Božič in Turk sta tokrat na parterju nastopila z napakami in končala na petem oziroma šestem mestu, Kastelic je bil tretji na drogu.

Med telovadkami se je od reprezentantk predstavila Meta Kunaver in v mnogoboju zasedla peto mesto; najboljša je bila na preskoku, kjer je bila druga. Luana Lubinič pa je nastopila na bradlji in gredi in ostala brez stopničk.