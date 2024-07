"Prvič smo na olimpijskih igrah, tako da me osebno lahko ustavi le malo katera poškodba. V prvem trenutku, ko sem videl prst, sem avtomatično začel razmišljati, kaj bo, a sem kmalu videl, da morda le ni tako slabo," se je poškodbe s prve tekme proti Kanadi dotaknil slovenski korektor Tonček Štern, ki je bil ob torkovi zmagi nad Srbijo, s katero so si Slovenci priborili četrtfinale, s 25 točkami znova najučinkovitejši igralec. A ob tem umirja evforijo in dodaja, da ne smejo prehitevati, pač pa morajo biti povsem osredotočeni na petkovo zadnjo tekmo skupinskega dela s Francijo.

Druga tekma, druga zmaga slovenske odbojkarske reprezentance na krstnih olimpijskih igrah. Slovenci so bili po Kanadi (3:1) tokrat brez oddanega seta boljši od Srbov, ki kljub nekaterim vodstvom v začetkih setov niso imeli pravih možnosti, da zaustavijo varovance Gheorgheja Cretuja. Ti so si na najhitrejši mogoč način, še pred zadnjo tekmo skupinskega dela (v petek ob 17. uri proti Franciji) zagotovili preboj med najboljših osem in četrtfinalno vstopnico.

Slovenci so kljub nekaterim zaostankom v nizih, Srbi so vodili največ za +4, znali obrniti potek in slavili po manj kot uri in pol od začetka srečanja. Štern, ki je moral zaradi poškodbe in operacije kolka izpustiti celotno lansko reprezentančno sezono, vrnil pa se je odlično pripravljen, je srečanje končal s 25 točkami, po njem pa spregovoril tudi o poškodbi z uvodne tekme. Na srečo prst leve roke ni zlomljen, bolečina je prisotna, a je 28-letnik pričakovano pripravljen stisniti zobe in pomagati slovenski zasedbi.

"Ko sem začutil bolečino in videl prst, sem se avtomatično vprašal, kaj bo"

Foto: Reuters

"Vsak ima svoj prag bolečine. Sedaj smo prvič na olimpijskih igrah, tako da me osebno lahko ustavi le malo katera poškodba. V prvem trenutku, ko sem začutil bolečino in pogledal roko, sem videl, da prst ni na mestu, da je stal čisto v nasprotno smer, bila je prisotna bolečina, takrat avtomatično začneš razmišljati, kaj bo. Ne veš, ali je zlomljeno ali morda počeno, kar bi verjetno preprečilo nadaljevanje. Ko smo prst vrnili na pravo mesto, sem kar hitro dobil občutek, da morda ni tako slabo. Po rentgenu pa smo videli, da ni nič počeno, malo okrušeno, ampak doktor pravi, da ni nič hudega. Na srečo je leva roka," je korektor novinarjem dejal o poškodbi, ob tem pa se ni mogel izogniti vprašanju o svoji izjemni formi.

Veliko odrekanja in težkega dela

"V to je bilo vloženega veliko težkega dela, odrekanja, sploh po lanski sezoni in poškodbi kolka sem se res potrudil, da sem se vrnil v dobri formi nazaj. Za to je zaslužna celotna ekipa, ne samo jaz."

Udarec v glavo ga je zresitiral

Slovenci so v drugem setu priredili lep preobrat. Pri zaostanku z 11:13 je Štern na servisu žogo poslal v glavo Alena Pajenka. Ta pa je nato pri 15:11 stopil na servis in s sijajno serijo začetnih udarcev soigralcem pomagal do delnega izida 10:0, po katerem so odbrzeli do zmage v drugem setu (25:19), tudi tretjega so dobili s 25:19. Foto: Reuters

"Ko sem dobil tisti udarec v glavo, sem mu takoj povedal, da me je dobesedno resetiral. Na srečo v pozitivnem smislu, takrat se je začela tista zelo dobra serija," je bil z 38 leti najstarejši v slovenski vrsti Pajenk hudomušen v prvi izjavi po tekmi za nacionalno televizijo.

Ob tem je na vprašanje, kaj je tokrat odločilo med moštvoma, ki se dobro poznata, dodal še: "Vsekakor se med seboj zelo dobro poznamo, smo tudi dobri prijatelji izven odbojke. Mislim, da bom rekel, da je odločila želja in to, da smo bili zares zelo dobro pripravljeni na njihova dobesedno vsa orožja. Zmaga s 3:0, zelo lepo."

Ropret: Ne moremo opisati, kaj nam vse skupaj pomeni

"Zelo blizu tistega, kar smo se dogovorili. Danes je delovalo praktično vse. Na trenutke morda malo preveč zgrešenih servisov, a vse ostalo, od napada do bloka, obrambe je bilo res na visoki ravni. Srbi so poizkušali vse, iskali rešitve, menjali, ampak nikakor niso uspeli prebiti te naše obrambe. Jaz samo upam, da zadržimo tako raven igre za naslednjo tekmo. To so naše prve, verjetno zadnje olimpijske igre. Ne moremo opisati, kaj nam vse skupaj pomeni. Ko smo začenjali, mislim, da nismo niti sanjali, da bi se kdaj lahko uvrstili na olimpijske igre. Danes pa smo tukaj, zmagujemo, res neverjetno. Smo super motivirani. Mislim, da nikomur ne bo lahko proti nam," je misli po novi zmagi za nacionalni televizijo strnil podajalec Gregor Ropret.

Danes se lahko veselimo preboja v četrtfinale, od jutri v mislih le Francija

"Zagotovo to ni bila perfektna tekma. V tej igrata dve ekipi in mi smo poskušali odstraniti tisto, kar smo podarjali Kanadčanom. Z napakami namreč nasprotniku daješ možnost, da se vrne v igro. Tako pač je, odbojka je sestavljena tudi iz napak in kdor jih naredi manj, ima možnost, da se vrne v dvoboj. Danes smo to nekoliko bolje nadzirali," pa je po tekmi dejal selektor Cretu, ki je ponosen na preboj v četrtfinale, a ob tem opozarja, da je od jutri fokus le na petkovi tekmi proti Franciji.

To bo zadnja tekma skupinskega dela in bo odločala o tem, s katerega mesta se bodo podali v četrtfinalne dvoboje, ki bodo na sporedu v ponedeljek, 5. avgusta.

"Vsi vemo, po kaj smo prišli, dali smo si neke cilje, prvi korak je s četrtfinalom narejen, a čaka nas še pomembna tekma proti Franciji, moramo ostati osredotočeni, se čim bolje spočiti in pripraviti na Francijo," tudi Štern ne želi prehitevati.